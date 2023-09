De los 6 finalistas del concurso "Docentes que Inspiran", una es de Iguazú

lunes 25 de septiembre de 2023 | 21:09hs.

Hoy se dieron a conocer los seis finalistas del concurso "Docentes que inspiran" y entre ellos está Viviana Yommi (56), oriunda de Bernardo Irigoyen, que hace 30 años se dedica a la educación especial en Puerto Iguazú.

“Docentes que inspiran” es una iniciativa que nació en pandemia una impulsada por Clarín y Zurich, en la tercera edición Vakey Foundation colabora con la organización. El concurso tiene como fin homenajear a los docentes que mayor inspiración generan a través de sus historias y proyectos.

Estas historias serán evaluadas por un gran jurado integrado por trece personas reconocidas de los ámbitos académico y científico y de ONG de educación, elegirá al "Docente Inspirador del Año", quien recibirá un premio de $ 3.000.000 y habrá también dos menciones especiales de $ 1.000.000 cada una.

“Estar entre los 24 finalistas, para mi ya era un reconocimiento y un honor, cuando me dijeron que estoy entre los 6 me quedé impactada, aún no puedo creerlo” dijo emocionada.

Yommy es una mujer comprometida con su trabajo desde el año 1991. Está al frente del Instituto Esperanza 0913 que está ubicado en avenida República Argentina y Su Santidad Francisco. Trabaja en la rehabilitación con niños a partir de tres meses, ya en el ámbito escolar con todas las edades y patologías (síndrome de down, parálisis cerebral, autistas, retrasos cognitivos leves, moderados y graves, problemas motrices). En los últimos años ha trabajado intensamente con la inclusión laboral de sus alumnos, y ya ha logrado insertar a tres de ellos en empresas de Iguazú.

El instituto funciona en dos turnos, mañana y tarde; y una matrícula actual de 115 alumnos, 14 alumnos en rehabilitación y 101 en aulas. Los niños reciben educación gratuita porque desde la institución prioriza los derechos a una opción educativa.

“Creemos que la educación es una inversión, por eso la condición económica de la gran mayoría de las familias no es para nosotros un impedimento para sobrellevar el funcionamiento de una escuela cuyos recursos siempre hemos encontrado en la solidaridad de nuestra comunidad” manifestó Yommi.