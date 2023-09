Camioneros varados en Posadas cuestionan lento control en Encarnación

lunes 11 de septiembre de 2023 | 20:49hs.

Lento control aduanero y poco espacio para contener a camiones que ingresan y egresan en Paraguay, están provocando una fila interminable de camiones en la cabecera del puente, lado argentino. Por las trabas burocráticas en Encarnación, este matutino constató que hay camioneros que aguardan desde el sábado en Posadas, para retornar al vecino país con sus vehículos.

Decenas y decenas de camiones se extienden a lo largo de la vía que desemboca en el control migratorio argentino, aguardando que Gendarmería autorice el avance. Esa orden llega cuando en el resguardo aduanero de Encarnación, se libera el pequeño espacio donde se efectúan los controles de documentación del vehículo, del conductor y de las cargas. Por el mismo procedimiento pasan los transportes que vuelven vacíos, sin carga, demorando el proceso de recarga de productos de exportación.

Ante la imposibilidad de acumular carga estática sobre el puente, por estricta recomendación de Vialidad Nacional, la fila se extiende sobre el lado argentino, esperando luz verde en Encarnación. El lento proceso genera pérdidas económicas para los conductores que aguardan completar el viaje y para las empresas exportadoras que necesitan sacar su producción.

Choferes molestos por la situación, se quejaron por los riesgos a los que se exponen durante la espera, “porque entorpecemos el tránsito y estamos expuestos a un accidente cuando nos bajamos del camión”, dijo Rubén Salinas, quien transporta productos químicos. En tanto Ariel Pérez, del rubro algodonero, sumó que en la zona “no tenemos un espacio para guardar el camión, higienizarnos o comprar algo para comer”.

Otro camionero, que pidió reserva de su identidad, sostuvo que “si no entras al resguardo aduanero los viernes antes de las 17 horas, tenés que esperar hasta el lunes para cruzar con el camión. La situación se torna caótica y la aduana de Paraguay no hace nada para resolver esa demora”. Cuestionó que el paso no esté disponible las 24 horas, “sobre todo para los camiones que vuelven vacíos desde Argentina, que tienen que cargar y volver a salir”.

