Agenda cotidiana del fin de semana

Música

Festiloop. Hoy a las 21 en el espacio artístico Cultura Club (Padre Serrano 5871), en vivo Survival, Jugo de Tigre y Flores a los chanchos. Anticipadas 2.000 pesos, reservar al 376 4-834466.





Universal. Hoy a las 21 a Universal Club (Buenos Aires 2198) llegan desde Buenos Aires N.A 43 Is The Eye & Ill One para presentar su nuevo álbum El plan: Diseño y Ejecución. Además, Ghost Company, Malas Mañas, y más.













Victor pérez. Hoy llega a Posadas Victor Pérez y sus exóticas. Será una velada de 7 lunas para disfrutar sus más grandes éxitos. La cita es a las 22 en el Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950). Reservas al 4444536.





Mariachi. Mariachi Jalisco, con más de 20 años dedicado a la música popular mexicana, se presentará el sábado a las 22.30 en Casino Club Posadas. Luego DJ con Gustavo Duarte.Gratuito.







Joven. Una noche a puro rock, pop y funk de la mano de tres bandas jóvenes. El domingo a las 20 en el Montoya subirán al escenario Martina Escalada, Wonderfunk y Lüpanar. Entradas en boletería o a través de Ticketway.



Charros. Daniel Cardozo y sus Charros darán un show único, el sábado 16 de septiembre en Umma, la previa estará a cargo de Carlitos Silva y Maxi Vargas.







Rock. El sábado 16 a las 23 en La Bionda, festival homenaje a los grandes del rock nacional con las bandas tributo: Peligros Sensatos que hace covers de los Redondos y, Amuleto y sus canciones de La Renga. Más info en Instagram @la_bionda_posadas



Muestras

Humano. La muestra El maravilloso mundo del cuerpo humano, una experiencia de aprendizaje interactiva sobre el cuerpo humano, se exhibe hasta el 30 de septiembre en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento.



Teatro

Circo. La 5ª edición del Festival de Circo Tierra Colorá se realizará hasta el domingo en distintas salas y espacios públicos de Posadas. El público podrá disfrutar de espectáculos circenses de todo el país, también habrá talleres de formación. Más info en redes @tierra.colora



Zona 33. El grupo de Teatro Independiente “No Sabemos Todavia” lleva el espectáculo Zona 33 de Patricio Elizalde el 9 en Eldorado, en el Club de Teatro Eldorado (Santiago de Liniers 2559 Km2) el 15 en el Espacio Vortix de Montecarlo y el sábado 16 en Cine Teatro San Martín de Puerto Rico.



Talleres

Saya. Taller de recreación e interpretación coreográfica de danzas folklóricas y bailes populares de Argentina y Bolivia como la saya caporal, con Orlando Vilca. Info al WhatsApp 376 4-200178.



Cine. El reconocido guionista y director Gastón Gularte dictará el seminario “Las tres etapas creativas en la producción de un contenido audiovisual”. Comienza este sábado a las 9 y continúa cada sábado de septiembre, en el Palacio del Mate (Paseo Bosetti). Info e inscripciones al mail gagularte@gmail.com o al WhatsApp 376 4-524545. Cupos limitados.



Eventos

Caminata. Hoy caminata por la inclusión 3 a la par, dejando huellas de colores. A las 15 desde Arrechea y Costanera hasta el cuarto tramo. A beneficio de Rescatando Animales Posadas. Habrá feria, música, números artísticos, y stands informativos. Cierra Caramba Cumbia.



Dos orillas. Hasta el sábado la quinta edición del Festival de las Dos Orillas, organizado por la Fundación Grillos y que reúne a orquestas y coros de niños y jóvenes de la provincia e invitados de otros puntos, también ballets y cantantes. Hoy en la explanada del anfiteatro Manuel Antonio Ramírez desde las 18. Y mañana el cierre con un mega concierto en el anfiteatro desde las 18.30. Entrada es libre y gratuita. Info en fundaciongrillos.org



Paz. Mañana a las 9 en la Sala de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de Misiones, tendrá lugar el evento “Posadas dialoga por la paz IV”. Alejandro Nató, disertará sobre “Democracias y conflictos: tensiones y desafíos”. Luego, será la apertura de la muestra “40 años de democracia”, que será expuesta en la galería de la Cámara.



Matsuri El sábado de 17 a 22.30 en la Asociación Japonesa de Posadas (av. Blas Parera 3914) celebrarán el Matsuri, tradicional festival, que tendrá gastronomía y shows de aikido, jiujitsu, judo, karate, canto, bailes, taiko y mucho más. Anticipadas 500 pesos. Más info en Instagram @ escuela_de_japones_posadas



Fiesta del inmigrante. Hasta el 17 de septiembre tendrá lugar la 43ª Fiesta Nacional del Inmigrante, en el Parque de las Naciones de Oberá, con toda la diversidad gastronómica, y la magia de las casas típicas. Además espectáculos y ferias. Más info y programa completo en fiestadelinmigrante.com.ar



Maratón. La 38ª maratón ‘Día del Inmigrante’, será el 10 de septiembre en Oberá. El punto de largada será la Facultad de Ingeniería, a las 9. Info al 3757-528975.



Bromelia. la VII Expo Fiesta de la Bromelia del 9 al 10 de septiembre en el edificio daZel Centro de Formación Profesional N° 4 de Colonia Tarumá, Caraguatay.