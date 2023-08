Con Messi como titular, Inter Miami enfrenta a Nashville por una nueva fecha de la MLS

miércoles 30 de agosto de 2023 | 11:15hs.

Inter Miami con Lionel Messi como titular, recibirá este miércoles desde las 20:30 (hora de la argentina) en el DRV PNK Stadium a Nashville SC, último equipo de la Conferencia Este. Después de ganarle 2-0 a New York Red Bull, con un gol de la Pulga, el conjunto dirigido por Gerardo Martino buscará su segunda victoria consecutiva en el torneo doméstico y soñar con una histórica clasificación a los playoffs.

La probable formación de Inter Miami vs. Nashville SC, por la MLS

Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi, Josef Martínez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

La probable formación de Nashville SC vs. Inter Miami, por la MLS

Elliot Panicco; Shaq Moore, Lukas MacNaughton, Walker Zimmerman, Daniel Lovitz; Dax McCarty, Alex Muyl, Aníbal Godoy; Surridge, Hany Mukhtar y Fafa Picault. DT: Gary Smith.

A qué hora juegan Inter Miami vs. Nashville SC, país por país

Argentina: 20.30 horas

Brasil: 20.30 horas

Uruguay: 20.30 horas

Estados Unidos (Este): 19.30 horas

Paraguay: 19.30 horas

Chile: 19.30 horas

Bolivia: 19.30 horas

Venezuela: 19.30 horas

Estados Unidos (Central): 18.30 horas

Ecuador: 18.30 horas

Perú: 18.30 horas

Colombia: 18.30 horas

Estados Unidos (Montaña): 17.30 horas

México: 17.30 horas

Estados Unidos (Pacífico): 16.30 horas

Inter Miami vs. Nashville SC, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

El partido del Inter Miami de Lionel Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Lo que se le viene a Inter Miami en la MLS

LAFC vs. Inter Miami | Fecha 26 de la MLS | Día y hora: 3 de septiembre a las 23.30

Inter Miami vs. Sporting KC | Fecha 27 de la MLS | Día y hora: 9 de septiembre a las 20.30

Atlanta United vs. Inter Miami | Fecha 28 de la MLS | Día y hora: 16 de septiembre a las 20.30

Inter Miami vs. Toronto | Fecha 29 de la MLS | Día y hora: 20 de septiembre a las 20.30

Orlando City vs. Inter Miami | Fecha 30 de la MLS | Día y hora: 24 de septiembre a las 20.30

Los goles de Lionel Messi en Inter Miami

Inter Miami 2-1 Cruz Azul | Marcó un tanto en la fase de grupos de la Leagues Cup

Inter Miami 4-0 Atlanta United | Hizo dos goles en la fase de grupos de la Leagues Cup

Inter Miami 3-1 Orlando City | Doblete en los 16avos de final de la Leagues Cup

Inter Miami 4(5)-(4)4 Dallas | Convirtió por dublicado en los octavos de la Leagues Cup

Inter Miami 4 - 0 Charlotte | Anotó el último en los cuartos de la Leagues Cup

Inter Miami 4 - 1 Philadelphia | Marcó el segundo en las semis de la Leagues Cup

Inter Miami 1(10)-(9)1 Nashville | Abrió el marcador en la final de Leagues Cup

Inter Miami 2-0 New York Red Bulls | Anotó un tanto en la fecha 24 de la MLS