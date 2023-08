El imponente legado de la bisabuela paterna que perdura a través del tiempo

sábado 26 de agosto de 2023 | 7:30hs.

Lara es este año la representante de la colectividad checa de la Fiesta Nacional del Inmigrante, pero proviene de un ‘linaje real’ que tuvo en ediciones anteriores a cuatro de sus primas como soberanas de la casa de sus antepasados.



“Estoy en contacto con la colectividad desde que surgió a través de distintos tíos, tías y primas que han formado parte de ella”, comenzó relatando la joven obereña que es licenciada en Genética y trabaja en biología molecular.



Gran parte de su vida transcurrió entre las paredes de su casa típica en el Parque de las Naciones: de adolescente trabajó en el kiosco de la colectividad como moza y también estuvo un corto período en la cocina.



En 2016 se mudó a Posadas para sus estudios universitarios e inevitablemente se alejó de la fiesta, participando como espectadora. Este año volvió a su Oberá natal y la celebración de las naciones la tiene nada menos que como embajadora de su colectividad.



“Es para mí un gran honor formar parte desde este lugar. Siempre me generó muchísima emoción poder ver a nuestros abuelos, a gran parte de nuestra familia, representados a través de la tradición”, compartió la joven que tiene su ascendencia de su bisabuela paterna.



“La mamá de mi abuelo paterno era checa. Ella llegó a Brasil, se casó con un croata y vinieron a Misiones, a Oberá directamente, tuvieron acá seis hijos y uno de ellos es mi abuelo”, relató.



Lara describió qué hace a su colectividad única: “Nuestra colectividad es muy festiva. Se puede ver a través de las danzas, de los trajes, que usan muchos colores. Hay guardas que estamos volviendo a pintar con todos estos colores, flores, pájaros, así que siento que transmite mucha energía, mucha alegría”.



Además, “es quizás menos conocida y por eso me gusta poder difundir nuestras raíces”, agregó.



Sobre cómo alterna su trabajo profesional con la representación en la fiesta, remarcó: “Tengo la suerte de trabajar en un laboratorio del grupo de investigación en genética de moluscos, que tiene directores, jefes muy flexibles que me han permitido volver a la fiesta y no aparecer tanto por el laboratorio”.



Entre sus familiares, sostiene apoyo incondicional y orgullo. “Mi abuela encuentra la forma de decirle a quien sea que ve que yo soy la reina de los checos. Mi papá quiere plotear su camioneta con mi cara para llevarme en el desfile. Están todos muy contentos”, contó entre risas.