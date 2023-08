Incertidumbre ante el impacto del ingreso argentino a los Brics

viernes 25 de agosto de 2023 | 18:42hs.

El anuncio del ingreso de Argentina al bloque de los Brics a partir de 2024 trajo mucha repercusión en el sector político y económico. Dicho grupo, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, abrirá las puertas al país a la integración del país, como así también a Arabia Saudí, Egipto, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. El bloque está constituido por economías emergentes y tiene como fin abrir puertas a oportunidades de desarrollo a las naciones que lo integran, teniendo en cuenta las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar social, según se afirmó.

En ese marco, aún hay mucha incertidumbre sobre el impacto que esta incorporación traerá a Argentina, sobre todo pensando en el nivel de exportaciones que el país mantiene con otros grandes del mundo, como Estados Unidos.

Al respecto, se refirió el empresario tealero Jonathan Klimiuk, quien en diálogo con El Territorio, refirió: “Creo que a la gran parte de las exportaciones misioneras no beneficia mucho, ya que tienen concentrada las exportaciones a Estados Unidos; el té principalmente, ya que un 70% va al mercado norteamericano”. Asimismo, indicó que “en lo personal creo que es bueno, ya que otras provincias tienen una concentración grande en las exportaciones con los países que integran los Brics. Ahora integrando, creo que se potenciará las oportunidades para esos destinos”. No obstante, remarcó que si bien toda relación internacional es buena, se espera que ésta en particular no traiga consecuencias negativas con Estados Unidos.

Por su parte, el economista Gerardo Alonso Schwarz resaltó que "es un ámbito en el cual se tratan temas de diversa índole, no sólo económica, sino principalmente política. Si analizamos si le conviene a Argentina o no, la discusión trasciende lo económico".

Mencionó que uno de los beneficios vendría por el lado del Banco de Desarrollo que tienen los Brics, por lo cual se podría acceder a algunos créditos. "Hay que ver los costos económicos de eso, porque la pertenencia a ese banco implica también el aporte de capital", aclaró. "Pertenecer tiene sus privilegios pero también tiene obligaciones y en este caso es de aportes", resaltó.

Respecto a los productos misioneros, aclaró que "esta asociación no tiene un acuerdo de libre comercio, de reducción de tarifas hasta el momento. Si se implementara, que sería una novedad, pueden aparecer oportunidades, como la venta de yerba mate a China o la llegada de turistas a Misiones con enorme impacto. Pero es algo que está muy lejos de los objetivos actuales".

Mientras que ratificó que los objetivos de este grupo trasciende lo económico, y va más por lo geopolítico. "Se deberá apuntar a un debate ante la decisión de incorporarnos a un bloque de países que hoy tienen bastantes críticas a sus políticas, como lo que ocurre en Rusia, por ejemplo, o los derechos humanos en Irán", acotó.

Y adujo: "en lo comercial, es importante pero se podría haber resuelto de otra forma. Debemos pensar cómo haremos para mostrar la visión de defensa de Argentina de derechos humanos en un ámbito que está teniendo políticas en contra de lo que ha defendido históricamente Argentina", cerró.