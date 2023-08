Rugby: polémica por la definición del ascenso

sábado 19 de agosto de 2023 | 2:00hs.

El encuentro que debían disputar hoy Tacurú y San José de Paraguay correspondiente al repechaje del torneo Regional de clubes de rugby del NEA se postergó para el próximo sábado 9 de septiembre.



La postergación del partido se tomó el jueves por la noche tras una votación entre los presidentes de las tres uniones de rugby que participan en el Regional del NEA que la conforman Formosa (URF), Chaco y Corrientes (Urne) y Misiones (Urumi).



La decisión causó malestar en el equipo misionero, ya que argumentaron que la postergación fue por un pedido realizado por el club San José, que este fin de semana no iba a poder contar con tres de sus jugadores que participan en el seleccionado paraguayo de rugby.



Desde el club de la Hormiga, que se consagró bicampeón del Regional B y accedió a este partido que le da la posibilidad de ascender a la máxima categoría, criticaron que la determinación tomada por la organización del torneo Regional del NEA claramente los perjudica.



“Según el reglamento del Regional para la postergación de un partido se tiene que tener la aprobación de los dos clubes. Se hizo una reunión extraordinaria y aceptaron la postergación que pidió San José. Ellos argumentan que tienen tres jugadores en el seleccionado de Paraguay y por eso no pueden disputar el partido”, explicó Enzo Dos Santos, entrenador de Tacurú.



“Es un bajón porque veníamos con un buen envión anímico, con ritmo de juego. Ya estábamos listos para viajar y ahora tenemos que esperar”, se lamentó Dos Santos, quien se mostró claramente en desacuerdo con la decisión.



“Le dan más ventaja deportiva a un club que entró por la ventana, que no tuvo que jugar ninguna clasificación para estar donde está. Los pibes están con el ánimo por el piso”, reiteró.



Sudamérica Rugby en Asunción

El pedido de San José de postergar el partido que en un principio estaba establecido para hoy se debe a que este fin de semana se juega en la capital de Paraguay el torneo Sudamérica Rugby 4 naciones, en el que cual participan los seleccionados de Colombia, Brasil, Chile y el combinado local, que justamente tiene entre sus filas a tres integrantes de San José.



En la votación del jueves por la noche entre los presidentes de las uniones que conforman el torneo Regional, Formosa (URF), Chaco y Corrientes (Urne) votaron a favor de la postergación, mientras que Misiones (Urumi) votó a favor de que se juegue hoy como estaba establecido, pero por mayoría se decidió la postergación y el encuentro que pondrá en juego un lugar en la zona Campeonato del año que viene se pasó para el 9 de septiembre.



En este contexto, habrá que ver si finalmente se juega en esa fecha o si se vuelve a postergar a pedido del club posadeño, que por esos días también tendrá la baja de jugadores importantes y, según adelantaron, pedirán una nueva postergación para el encuentro finalmente se dispute en octubre.



Desde la Urumi explicaron que el club del vecino país no tendría inconvenientes de pasar la final a octubre, por lo que todo está por verse. Lo cierto es que para saber si Tacurú logra o no el ascenso a la máxima categoría todavía habrá que esperar.