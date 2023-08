Marcha de los días: Primera cita electoral simultánea en el país

domingo 13 de agosto de 2023 | 3:30hs.

Hoy los argentinos definirán candidatos a través de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso). Se llega a esta primera cita electoral, con emociones mezcladas. Por un lado, están aquellos que sostienen que es el primer rumbo que marcarán los ciudadanos con sus votos de lo que serán las generales, otros que es apenas un mensaje sobre el humor social y económico de los argentinos y los que están en contra sostienen que es una elección que no define nada y por lo tanto, no se podrá hablar de ganadores o perdedores, aunque también es cierto que los que compiten internamente saben que si no le ganan a su oponente se quedan en el camino. Pero está claro que no genera grandes expectativas, para gran parte de la ciudadanía, esta elección a desarrollarse en todo el país en forma simultánea y la séptima elecciones Primarias desde que se empezó a utilizar en 2011, tras haberse establecido en 2009. En esta oportunidad, hay más de 35 millones de argentinos en condiciones de sufragar y lo que más anhelan los dirigentes de todos los colores políticos es que exista elevada participación de ciudadanos, ante la baja concurrencia y abstención que viene registrando diversas elecciones como las ya realizadas en las provincias durante este año. Muchos gobernadores del país, se mostraron inquietos por los altos porcentajes de voto en blanco y desinterés que ya registraron en los comicios locales. Por esto también, en los últimos días, los precandidatos se ocuparon de intentar convencer a los jóvenes, que solo entre los que votan por primera vez y van de los 16 a 17 años, representan un poco más de un millón de nuevos votantes.



Las fórmulas

En total se habían inscripto 27 fórmulas presidenciales de 15 alianzas y partidos políticos, pero a raíz de irregularidades en la presentación de la documentación y de las boletas, diez nóminas no estarán presentes en los cuartos oscuros del país.

De esta manera, sí se podrán encontrar hoy 17 listas, donde la mirada mayoritaria espera conocer el desempeño de la Celeste y Blanca de Sergio Massa y Agustín Rossi por Unión por la Patria por el que se presenta también la lista Justa y Soberana de Juan Grabois y Paula Abal Medina.

Dentro del peronismo no kirchnerista, se presenta por primera vez como candidato a presidente el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y Florencio Randazzo por Hacemos por Nuestro País.

La interna más fuerte en campaña se vio en Juntos por el Cambio. La particularidad desde el nombre y forma de proceder es que nunca se pusieron de acuerdo para actuar de manera conjunta y ahora está en manos de la ciudadanía dirimir esas diferencias. Por lo tanto, se aguardará conocer quién sigue en carrera entre Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales que se presentan por la lista El Cambio de Nuestras Vidas enfrentándose a La Fuerza del Cambio de Patricia Bullrich y Luis Petri.

Como se viene indicando, habrá que ver si la popularidad mediática de Javier Milei se traduce en votos, lo acompaña Victoria Villarruel (lista Libertad por Siempre) por la Libertad Avanza.

En las demás listas, como de la izquierda se repiten varios referentes más conocidos como Myriam Bregman y Nicolás del Caño en competencia interna con Gabriel Solano y Vilma Ripoll, Manuela Castañeira y Lucas Ruiz. Por la Unidad Obrera, Marcelo Ramal y Patricia Urones, se suman en la competencia Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid de Libres del Sur, por Tierra Techo y Trabajo Guillermo Moreno y Leonardo Fabre, por Frente Patriota Federal, César Biondini y Mariel Avendaño.

Van a competencia por el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, Raúl Castells y Adriana Reinoso, ante Santiago Cúneo y Gustavo Barranco. Por la Unión del Centro Democrático, Andrés Passamonti y Pamela Margaride Fernández y por el Movimiento de Acción Vecinal Humberto Albarracín y Darío Pastore.

Los precandidatos anotados y que no van a internas deberán al menos superar el piso del 1,5% de los votos para transformase a candidatos o superar en votos de tener oponente interno.

Además de aspirantes a presidente y vice, en la categoría diputados y senadores se eleva a 4.168 aspirantes. Se renuevan 130 bancas de diputados en todo el país y 24 de senadores, en Misiones, Buenos Aires, Formosa, La Rioja, San Juan, San Luis y Santa Cruz. También se elegirán a parlamentarios.

Los que logren sortear esta primera prueba irán a la competencia más importante del 22 de octubre, cuando los argentinos elegirán a un nuevo presidente y vicepresidente, al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y gobernadores provinciales en algunas provincias. Esta vez, no se presentan como candidatos ni Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), ni Alberto Fernández como tampoco Cristina Kirchner (Unión por la Patria).

Es decir, recién en dos meses, se puede definir quien administrará el país y que tipo de modelo estará en juego.



Mayor peso electoral

En cuanto al peso específico de estas elecciones, un 60% del padrón electoral se reparten entre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. Son estos los distritos que podrían inclinar la balanza hacia algunos de los espacios, en estas elecciones que si bien no son definitivas se pondrá en juego el poder de fuego, que podría preanunciar lo que sería la primera final en los comicios nacionales del 22 de octubre. Para entonces, el aspirante a la presidencia deberá obtener un mínimo de 45% de los votos o de lo contrario, obtener el 40% de los votos, pero a su vez, conseguir una diferencia de 10 puntos sobre su competidor inmediato. De no registrarse ninguna de estas alternativas se deberá llamar a una nueva elección definitiva dentro de los 30 días para concretar lo que se llama comúnmente segunda vuelta o balotaje.



De resultados y perdedores

Desde la Dirección Nacional Electoral, afirmaron que los primeros resultados de las Paso no estarán antes de las 22. Indicaron que esta vez demorarán más que en las últimas elecciones presidenciales por la complejidad que implica la cantidad de cargos que se eligen. Esta vez si bien habrá que mirar los que tengan mayor cantidad de apoyo, también hay que estar muy atento al sector de los perdedores para saber qué giro pretenden darles a los votos conseguidos. Si bien no es una cuestión automática, porque la historia electoral demuestra que en las Paso suelen ser un mensaje de la ciudadanía que luego vota analizando otros impactos, no se puede soslayar qué harán los perdedores en cuanto a intentar redireccionar los votos conseguidos. Pero está claro que habrá un reacomodamiento, que puede llegar a generar alguna sorpresa. Lo que pareciera que no sucederá es que algún candidato y espacio gane de forma contundente como sucedió en el 19 cuando Alberto Fernández y Axel Kicillof ganaron por amplia mayoría a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la nación y la provincia respectivamente, sentenciando el resultado de octubre. En esta oportunidad para los espacios mayoritarios mañana empieza otro partido.



Con el diario del lunes

Los ciudadanos merecen que los dirigentes políticos estén a la altura de las circunstancias sean cual sean los resultados. Sigue en la memoria colectiva el día después de las Paso del 2019 cuando Mauricio Macri enojado por la falta de apoyo popular que le propinaron en las urnas -perdiendo por más de 17 puntos-, dejó que el dólar se dispare y en una conferencia de prensa como niño caprichoso, le echó la culpa al pueblo por no haberlo acompañado. Después la economía se descarriló un poco más, por eso y otras cuestiones de su paso por La Rosada Mauricio Macri es el dirigente con peor imagen del país según las encuestas de todos los colores.

Esta es una elección que solo define quienes compiten en las generales y que no debe llevar a la argentina al caos. El gobierno debe activar los mecanismos para generar confianza desde mañana lunes sin titubeos, con determinación; no se debe especular y poner todo lo que tengan para llevar el barco a buen puerto. Los mercados financieros a mayor inestabilidad, es cuando mayores ganancias rápidas luchan por sacar.

Por eso, es tarea del gobierno generar certidumbres, como la reunión del viernes pasado de todo el equipo económico para dejar trascender que Sergio Massa, sin importar los resultados, seguirá al frente del Ministerio de Economía.



Participación

Hasta ahora, desde el retorno de la democracia en el país la participación de los ciudadanos en elecciones generales promedió un 70%. Bajó ese porcentaje a 68% en las Primarias del 2021 concretadas en medio de la pandemia. La otra cara, la de mayor participación ciudadana se dio entre 1983 a 1989, al promediar un 85%, cuando los argentinos entendían la importancia de la participación tras años oscuros de dictadura militar. Pero como se indicó allí se definían quienes serían los responsables de conducir el país, lo cual no sucederá hoy cuando básicamente algunos pocos espacios dirimirán peleas internas para saber quién sigue en carrera.

En lo que representan las últimas referencias similares a las de este domingo, la del 2019, la participación en las Primarias fue del 76,40% y luego en las generales superó el 80% y en forma posterior, en el 2021, en las Paso se ubicó en un 67,78%, de participantes para elevarse en las generales un poco más del 71%.

Desde la Cámara Nacional Electoral se hizo un llamado a la ciudadanía al ejercicio del derecho fundamental del sufragio y a los actores políticos a su contribución para el desarrollo ordenado y pacífico de la jornada. Plantean que todo lo previo es en resguardo de los valores más preciados y trascendentes de la convivencia democrática.

En lo que respecta particularmente a Misiones, en las provinciales de mayo concurrió a votar una cifra similar al promedio histórico, aunque también se va observando una brecha mayor comparado a todos los empadronados que se elevó a 979.882 y votaron 695.983 misioneros que representó un 71%. Fue un número similar al 2019 y se elevó tras aquella caída del 2021 que fue el 59,5%.



Desde la Renovación

Desde la Renovación entienden que se mantiene estos promedios de manera regular, en mayo con el 71% muestra la participación en los niveles históricos, porque Misiones no entró en aquella pelea de la grieta que genera tanto distanciamiento entre los dirigentes y los ciudadanos. Ahora en estas primarias, en donde la grieta nacional se potenció y creció la apatía electoral es probable que aumente el ausentismo.

En la provincia esta vez, la Renovación va con lista larga con la esperanza de sumar legisladores en el ámbito nacional en las generales de octubre. Para senadores está encabezado por el actual vicegobernador Carlos Arce acompañado por la diputada provincial Sonia Rojas Decut y Milton Astroza. Como precandidatos a diputados nacionales se encuentra Daniel "Colo" Vancsik, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Adriana Bezus. Y para el Parlamento del Mercosur, encabeza la lista el actual diputado nacional Diego Sartori y Agustina Chiófalo.

Brindan apoyo a Massa por los compromisos asumidos con los pedidos de los últimos años formulados desde la provincia, ante las respuestas y propuestas, que no encuentran en los demás candidatos.



En la oposición

Como se sabe por el espacio de Rodríguez Larreta, se presentan como candidatos a senador Ariel Pepe Pianesi, a diputado nacional, Alfredo Schiavoni y para el Parlasur, Horacio Ortigoza. Una segunda lista apoya a Bullrich, donde Martin Goerling encabeza la lista de senador, para diputado nacional Emmanuel Bianchetti y Parlasur, Gustavo González.

Por el partido Fuerza Liberal se presentan el abogado Alejandro Jabornicky quien encabeza la lista a senador y el actual diputado provincial del PRO, Jorge Rattier Berrondo es el primer precandidato a diputado nacional y para el Parlasur, Jorge Cabral.

En el Partido Obrero, a senadora Virginia Villanueva, a diputado nacional el dirigente social Aníbal ‘Tato’ Zeretzki y para el Parlasur, Eduardo Cantero.

Por Hacemos por nuestro país que lleva a Juan Schiaretti junto a Florencio Randazzo como precandidatos a presidente y vice, encabezan la lista en Misiones para el senado Sabina Vetter, para diputado nacional Abel Motte y para el Parlasur, Laura Jacobacci.

El Partido Agrario y Social, promueve la idea que vuelve a su esencia y postula como precandidatos, a senador a Sebastián Tiozzo, para diputado Nacional Héctor ‘Cacho’ Bárbaro y Parlasur Normelia Dos Santos.



Hacia octubre

Si bien como se indicó, las elecciones de este domingo no implicarán cambios significativos, excepto en la interna de un espacio opositor, dará inicio a otra etapa política en todo el país. Con los resultados a mano, la ciudadanía tendrá elementos para ratificar o rectificar su voto por los candidatos, propuestas y modelos de país que considere adecuado para representarlos en los próximos cuatro años.