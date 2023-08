Martín Bogado: “No tomo dimensión de lo que me está pasando”

jueves 10 de agosto de 2023 | 8:15hs.

Martín Bogado recibió el lunes la gran noticia de que estará en una Copa del Mundo. El misionero fue convocado para el Mundial de rugby, que se jugará a partir del 8 de septiembre en Francia y recibió un gran homenaje en su casa, el club Centro de Cazadores antes de viajar para unirse al conjunto nacional y encarar la última etapa de la preparación para la cita mundialista.

En un Centro de Cazadores colmado de amigos, familiares y chicos de las inferiores de todos los clubes, Martín Bogado dio una pequeña charla, en la que repasó su historia en el Cazador y recibió muchas preguntas de los más pequeños, de quien es hoy el gran ídolo. Se emocionó y recordó los mejores momentos, cuando vestía la camiseta azulgrana.

Los pibes del Cazador coparon el salón y cantaron por Martín. fotos: Joaquín Galiano

“Jugué al rugby siempre, pero tuve un impasse a los 14. Volví al club a los 15, debuté a los 17 en Primera y fui campeón. Fue la parte que más disfruté del rugby”, recordó Bogado sobre sus primeros pasos en el deporte de la ovalada, cuando aún no se imaginaba todo lo que el futuro le deparaba.

Vestido ya con la chomba de Los Pumas, Bogado disfrutó de cada uno de los homenajes. De cada una de las palabras que le dedicaron en el club que lo vio nacer y destacarse en el rugby para, luego, comenzar a dar pasos agigantados en el mundo del rugby.

Bogado hizo hincapié en que los jóvenes tienen que pelear por sus sueños.

“Encontré en el rugby valores que los hice baluartes. Encontré en el club amigos y siempre consideré a este club como mi segunda casa Cuando entrenaba martes y jueves y jugaba los sábados fueron los momentos más felices”, se emocionó el fullback misionero.

“Tuve un camino largo pero necesario. Me sirvió para formarme como persona y jugador. De todos lados me llevé gente, entrenadores y compañeros”, repasó en cuanto a su carrera, que comenzó en el Cazador y luego siguió en Jockey Club de Córdoba, Olimpia Lions de Paraguay, Jaguares XV, Bayonne de Francia hasta recalar en Highlanders de Nueva Zelanda.

“El paso por Olimpia fue clave, me terminó de formar como jugador. El paso por Jaguares también me formó, pero ahí pude explotar y me ayudaron a llegar a mi mejor nivel. Fueron etapas muy necesarias para mi formación”, contó acerca de su carrera.

Consejos para los que vienen

“Hay que tratar de disfrutar del día a día, de los partidos y no tanto mirar el resultado. Nunca dejen de soñar y de intentarlo. Quizás al principio no se va a dar, pero hay que tener constancia. Disfruten de venir a entrenar, de los días de partido. Esto es sacrificio y disciplina. Las cosas van a llegar”.

En medio de toda la emoción por los homenajes, muchos chicos tomaron la palabra para preguntarle a Bogado qué se siente ponerse la camiseta argentina, cómo arrancó a jugar, qué es el rugby para él, pero el Puma aprovechó el momento para darles consejos e intentó apuntalar los sueños de los chicos que lo fueron a ovacionar.

Los más chicos tomaron el micrófono para preguntarle a su nuevo ídolo.

Pero también hubo tiempo para las risas. Martín Bogado contó cómo fue el momento en el que se enteró de que iba a ser parte de la lista de Los Pumas para la Copa del Mundo.

“Estaba en el aeropuerto y le dije a un amigo que estaba conmigo ‘creo que voy al Mundial’. Llamé a mi familia y les dije voy al Mundial. Fue una locura”, recordó el posadeño.

Bogado jugó el sábado pasado con Argentina ante Sudáfrica en cancha de Vélez y el domingo viajó rumbo a Posadas. Mientras esperaba el avión su familia viajaba también hacia la capital misionera y luego llegó el abrazo tan esperado, ya en la Tierra Colorada.

“No tomo dimensión de lo que me está pasando”, reconoció Bogado, pero aseguró que “es un orgullo representar a la Tierra Colorada”. “Tengo amigos en Capri, en Lomas y se siente ese apoyo. Voy a pensar en ustedes, porque ahora no sólo represento a Centro, sino a Misiones”, avisó.

En cuanto a la semana anterior, a la previa de debutar con Los Pumas, el misionero contó que “volvía de una lesión muy larga, pude jugar con Namibia y me sentí cómodo. No estaba pensando en lo que podía pasar y me enfoqué en lo que estaba pasando”.

Además, en referencia a lo que será la Copa del Mundo, Bogado confió en que “este grupo está muy bien, muy unido”. “Vamos con muchas ganas y creo que vamos a llegar alto. El primer objetivo es Inglaterra, la cabeza está puesta ahí”, agregó.

Después de la conferencia y de los reconocimientos llegó el momento más emotivo. Los más pequeños aprovecharon para sacarse fotos con el nuevo Puma misionero y hacerle un mimo al alma antes de que se embarque en su sueño más deseado.

Uno que esperó su momento a un costado fue Carmelo Rodríguez, uno de los grandes formadores que tiene la cantera de Centro de Cazadores.

“Carmelo (Rodríguez) es un referente del club y uno de los mejores jugadores que tuvo Centro de Cazadores, fue entrenador mío y es amigo de mi viejo. Es una persona muy querida para mí. Poder darle ese abrazo es volver al pasado, es saber que cada vez que me voy los represento a ellos”, se emocionó Bogado.

Hoy, a un mes del debut de Argentina ante Inglaterra en la Copa del Mundo, Martín Bogado recarga energía. Visita a amigos y disfruta de su familia. En un par de días viajará para sumarse a la Selección y representar no solamente a la Argentina, sino a todo Misiones.