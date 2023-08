"Los jóvenes están abrazando el chamamé y eso es hermoso"

miércoles 09 de agosto de 2023 | 5:30hs.

Con un emotivo festival donde brillaron el canto y los bailes populares de la región se celebró ayer el Día Provincial de la Mujer Chamamecera, que en su edición inaugural contó con la presencia escénica y la dulce voz de María Ofelia Cemborain, artista que por su extensa trayectoria fue homenajeada con esta efeméride que toma el aniversario de su natalicio y fue instituida por ley en mayo del año pasado.

María Ofelia, que vive en Buenos Aires, vino a la provincia para participar de este acto que tuvo lugar en la Escuela Superior de Danzas, aunque indicó que “cada vez que puedo vuelvo a Misiones, necesito del contacto con la naturaleza, ver el río, escuchar a las chicharras, a los pájaros, recorro mucho la provincia y conozco bastante bien este suelo”, expresó orgullosa y subrayó que nunca perdió la cálida tonada misionera, “esa que dice ‘lluvia’, con esa hermosa elle bien marcada pero tan suave y musical”.

La artista nacida en la norteña localidad de San Antonio “representa cabalmente el espíritu de la mujer misionera a la que el chamamé le fluye por las venas”, señalan desde el Ministerio de Cultura en ocasión de este festejo que a su vez coincidió con un nuevo aniversario de la Escuela de Danzas.

Responsabilidad y amor

María Ofelia indicó en una charla con El Territorio que son muchos los elogios que recibe por su carrera musical y también como gestora cultural y embajadora misionera.

“Por ahí es algo un poquito exagerado, pero lo acepto con gusto y amor porque viene con mucho cariño, recibo realmente mucho cariño y también, hay que decirlo, es una responsabilidad grande cuando las personas de tu tierra de origen te consideran una embajadora de la cultura”, confesó.

Acerca de la fecha festiva que la llevó a celebrar su cumpleaños número 76 junto a sus afectos y su público en Posadas, expresó que “es una fecha que nos pone contentos a todos y especialmente a las mujeres músicas porque es un camino que se inicia y que irá creciendo si le ponemos garra, cariño, amor, convicción, arte y mucho trabajo”.

Música y danza brillaron en esta edición inaugural del festival.

En este sentido añadió: “Yo doy gracias a Dios que todavía tengo la voz para cantar, porque cantar me hace bien, me siento joven y vital, pero también las generaciones de jóvenes artistas están abrazando el chamamé y eso es hermoso y creo que esta fecha da como un empujón hacia adelante a las jóvenes músicas”.

La artista, que está por lanzar próximamente en plataformas una canción y proyecta grabar su 28º álbum, describió sobre el arte de cantar: “Hace bien, a mí me cura de todas las nanas, cantar levanta el ánimo, dicen que ‘el que canta todos los males espanta’ y que ‘el que canta reza dos veces’, yo tengo en cuenta esto porque también soy una mujer de fe y la fe también me ayuda mucho para seguir adelante”.

En cuanto al proyecto de editar un nuevo material, adelantó: “Pronto vamos a estar sacando una canción en plataformas, no es una nueva canción sino una nueva grabación y aunque ahora no se graben más discos completos, eso como mujer de la radio lo sé bien, que es mucho más accesible tener el material en las plataformas para difundirlo, pero sí particularmente me encantaría poder sacar un nuevo álbum, sería mi álbum número 28”.

El chamamé une

Acerca del especial momento que vive el género del chamamé, luego de ser declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, precisó: “Hoy se está hablando mucho del chamamé, muchas personas que antes no nombraban el género, hoy lo están haciendo, hablo sobre todo de los medios de comunicación, y muchas personas están conociendo esta bella expresión del alma. Y es algo importante este reconocimiento más allá del Litoral, porque tanto el chamamé como otros ritmos misioneros y de la región son parte de nuestra identidad pero también aportan a la cultura de nuestro país y deben ser revalorizados, transmitidos y preservados”.

La cultura como bandera

En tanto, postuló que este reconocimiento de la riqueza cultural del chamamé es un “paso importantísimo y que mucha gente trabajó para este logro, pero yo hablo con los chamameceros y las chamameceras y digo que no tenemos que quedarnos quietos, tenemos que seguir trabajando, seguir cantando, seguir llevando nuestra cultura como bandera adonde vamos”.

Precisó que se instaló en Buenos Aires hace muchos años, donde también se dedica a la radio. “Algo de mi querida Misiones tengo en mi jardín con una parra, con mucho verde, con flores, un amigo poeta de Puerto Iguazú me regaló una araucaria que está creciendo. Yo llevo mi tierra en el corazón y siempre está conmigo. Tengo un programa radial hace muchos años donde difundo la música y la cultura y también el cuidado del ambiente, la ecología, es importante que cuidemos la naturaleza que es un tesoro”.