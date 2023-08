Martín Bogado ya está en Misiones y Centro de Cazadores prepara un reconocimiento

martes 08 de agosto de 2023 | 19:15hs.

El rugbier que juega en Nueva Zelanda convocó ayer una cena en Centro de Cazadores con ex compañeros, jugadores actuales y ex jugadores y amigos, entre los que se destacó la presencia de Roberto Mazal, uno de los máximos referentes que tiene el club de la avenida 213 en particular y el rugby de Misiones en general.

Roberto fue parte del especial encuentro y contó cómo vive él esta situación que le está tocando vivir a Bogado.

“Esta convocatoria es algo que llena de orgullo al Centro de Cazadores en general y a los que han impulsado el rugby en el club. Desde el año 1977 que se comenzó con este recorrido y surgieron jugadores de mucha calidad”, destacó Roberto, quien junto con su hermano Miguel Mazal fue uno de los impulsores del deporte de la pelota ovalada en la Tierra Colorada.

Mazal recordó también a Martín Palou (Puma Nº 525, con dos caps en 1996) y a Cristian Spachuk (jugó el Mundial de Rugby de 2007 para Portugal). Estos dos jugadores también surgieron de la cantera de Centro de Cazadores.

“Ahora le toca a Martín integrar esta selección y es algo que nos llena de orgullo. Es un chico que lleva los valores que se transmiten en el rugby, que tienen que ver con la integridad, con la pasión, con la solidaridad, la disciplina y el respeto. Él es muy consciente de eso y el lunes durante la cena que tuvimos se lo valoré. Él considera que Centro de Cazadores es su casa y ahí están sus amigos. La amistad trae lealtad y de ahí nace el compromiso”, finalizó Mazal.

Por otra parte, desde la comisión directiva se convocó a una conferencia de prensa que se realizará mañana por la tarde a partir de las 19.15, en el salón del club, y en la que se reconocerá a Martín Bogado.