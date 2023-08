Se remataron casi 200 cabezas de ganado en la Expo Rural 2023

lunes 07 de agosto de 2023 | 4:00hs.

El evento ganadero más grande de Misiones organizado por la Sociedad Rural Misionera finalizó ayer con gran recepción del público y con un total de 188 cabezas de ganado rematadas en lo que fue la jornada del sábado. Entre las razas que se destacan, Brangus y Braford, la Brangus se llevó el precio mayor debido que un productor de la tierra colorada, más precisamente de Concepción de la Sierra, pagó poco más de dos millones de pesos por el animal.

Cabe mencionar que ayer se realizó el cierre donde las tranqueras del predio ubicado en el kilómetro 32 de Fachinal se abrieron desde las 10 y el evento terminó pasadas las 18.

El sábado ingresaron 1.000 visitantes al predio rural, al igual que ayer.

Desde la Sociedad Rural manifestaron que “se superó con las expectativas debido que pasaron alrededor de 9.000 personas en los tres días del evento”.

Lo que dejó la Expo

En el marco de la Expo Rural 2023, hubo alrededor de 200 animales con el fin de mostrar el trabajo del productor. El evento contó con 10 caballos criollos, 40 toros, 150 vaquillas y 50 ovejas.

El remate se realizó luego de la inauguración oficial el sábado -el segundo día de la exposición- y tuvo la presencia del ministro del Agro y Producción de Misiones, Facundo López Sartori; el presidente de la Sociedad Rural, Matias Pamberger; el vicepresidente de la Sociedad, Daniel Angeloni; referentes del sector y productores de Misiones, Corrientes, Santiago del Estero Paraguay y Brasil. Allí, según pudo saber este medio, se remataron 188 cabezas de ganado, divididos en 38 machos y 150 hembras.

En este contexto, se destacó un remate de un productor de Concepción de la Sierra que pagó $2.200.000 por un toro de la raza Brangus de la cabaña Tave Reta.

La particularidad del evento, en esta oportunidad, también tuvo que ver con la cantidad de empresas que formaron parte de la Expo. Un total de 50 acompañaron, además de emprendedores de Santa Ana y Posadas.

Según los jurados, las razas que se destacan son Brangus y Braford.

Según manifestaron desde la Sociedad Rural Misionera, el primer día del evento que hubo jura de admisión de animales, charlas sobre las razas Dorper y Whitedorper, también jura de clasificación de ovinos, equinos y bovinos, y doma racional sin violencia, ingresaron al predio mil personas.

En tanto, el sábado hubo jura de clasificación de razas Santa Inés y Texel, demostración de perros arreadores con la presencia de la Asociación Argentina de Perros Arreadores. Se realizó el acto inaugural y remate de bovinos, equinos y ovinos, allí ingresaron 4.000 espectadores. El mismo número de visitantes se registró ayer, el último día del evento que hubo espectáculo en vivo y se cerraron las tranqueras pasadas las 18.

Entre las novedades, Daniel Angeloni, vicepresidente de la Sociedad Rural Misionera, destacó que este año se contó con la presencia de las razas ovinas Dorper, Texel y Santa Inés. Así como también relató sobre la demostración de una perra adiestrada y arreadora que ayuda con la labor de los animales, la cual fue muy aplaudida por el público durante su espectáculo.

En este contexto, el sábado y ayer, la Asociación dispuso un colectivo de media distancia para trasladar de manera gratuita a los pasajeros desde Posadas hasta Fachinal “a fin de conectar el campo con la ciudad y que los interesados que no cantaban con su vehículo podrían gozar de este servicio que se gestionó para llegar a disfrutar de las exhibiciones”, había mencionado también Angeloni.

Por su parte, Matías Plamberger se mostró muy contento por lo que fue el evento y sostuvo “este lugar fue un punto de encuentro donde el campo abrió sus puertas a la ciudad y se mostró la labor que hace el productor y sus resultados”.

También destacó la convocatoria y los productores interesados en los remates.

Jurados evaluadores

Durante el evento, este matutino dialogó con Jacob Brits, productor y jurado de Clasificación durante la Expo Rural, oriundo de Sudáfrica que reside en Paraguay.

En este contexto, habló sobre las razas que más se destacaron durante las jornadas: la Texel, Dorper y Santa Inés en los ovinos y Brangus y Braford en los bovinos “por ser las que más se adaptan a los cambios y cuestiones climáticas”. No obstante, según Brits, las demás razas ovinas como Whitedorper y Hampshire también son adaptables al clima pero para que al productor y al comprador le genere rentabilidad tiene que ver con su alimentación y su crecimiento, es decir, su proceso de producción desde que nace hasta la faena.

“Es la primera vez que participó de la Expo Rural misionera, es un evento muy importante para la zona. Se nota que los animales son de calidad y bien cuidados”, sostuvo. Añadió que con este tipo de exposiciones los productores pueden mostrar los animales que tienen, y la gente que está interesada en comprar podrá saber quién y cuál tiene mejor genética, recría, alimentación y otras cuestiones.

Por su parte, Hugo Schaffrath, veterinario brasileño y residente en Paraguay, quien participó por segunda vez en el evento ganadero de Misiones, y formó parte de la jura de admisión el primer día del evento, destacó que a comparación del año pasado hubo mejores condiciones de los animales.

“Están mejor preparados, y también hay mayor concurrencia lo que abrillanta el evento y la calidad de los animales que compiten por los mejores puestos. Hubo pocos problemas en la admisión”, dijo.

Seguidamente, detalló que su rol como jurado para admitir las mejores genéticas fue descartar a aquellos que tengan algún desperfecto funcional, es distinto a la jura de calificación que tiene que ver con la raza. En esa instancia, se determinó que no tenga un problema en su proceso de producción, y si no cumplen con todos los requisitos el animal dejó de competir. En total, fueron solamente cuatro animales que no fueron admitidos para ser vendidos ni rematados.

Tras ser consultado por la importancia de la Expo, afirmó que “es muy importante un evento de tal magnitud para dar a conocer el desarrollo de las actividades del sector tanto ovino como bovino y les motiva a que puedan invertir”.

Potenciar la ovinocultura

“No hay un volumen de animales como para hacer una exportación, cuando existe un mercado inmenso para cubrir en otros países. La carne de cordero es muy demandada, y actualmente Argentina no cubre dos o tres contenedores para ser enviados. Y esto sirve para la difusión de la actividad de la ovinocultura”, reflexionó sobre la ovinocultura el veterinario.

Además, insistió que es una actividad plenamente rentable comparada a la ganadería.

Según mencionó, esto permite que otros productores conozcan la genética que se produce en Misiones y zonas aledañas que son adaptables a cualquier tipo de clima. “Hay productores e inversores de más de 1.700 kilómetros de distancia que llegaron por interés en la producción local”.

Luego, sostuvo que la ovinocultura por su ciclo es la más rentable a nivel mundial en cuanto a carne comparado con la vacuna. “De diez hectáreas puedo tener hasta diez vacas, y por una vaca se puede tener siete ovejas. Esta tiene un ciclo de gestación de cinco meses, y la vaca de nueve. Cuando la vaca tiene su ternero, yo puedo vender mi cordero y ya tengo la oveja preñada nuevamente. Lo que permite que sea un ciclo de producción más rápido y tener una carga más grande y rentable”, finalizó Schaffrath.



Un remate para destacar en Fachinal

Desde la Sociedad Rural Misionera dieron a conocer los resultados del remate que se realizó el 5 de agosto durante la Expo Rural 2023 en Fachinal. Allí, se vendieron 20 toros de raza Brangus con un promedio de $1.028.000 por cabeza, y un productor misionero de Concepción de la Sierra pagó un máximo por una cabeza de $2.200.000. En cuanto a la raza Brahman, se vendieron tres toros por un promedio de $1.074.000 y el pago máximo fue de $1.600.000. Por la raza Braford, hubo nueve toros vendidos con un pago máximo de $1.650.000, y el pago promedio fue de $964.000. Mientras que las vaquillonas Brangus, se vendieron diez por un promedio de $740.000 y el pago máximo fue de $1.000.000. Las Braford se vendieron tres, cada una se pagó $520.000. En cuanto a las terneras Brangus, se vendieron 84 con un pago máximo de $260.000; y 33 cabezas vendidas de las terneras raza Braford por un pago máximo de $190.000.