El dorado andariego que hizo su casa en la Bajada Vieja

domingo 06 de agosto de 2023 | 12:30hs.

El mítico pez dejó su amado Paraná para habitar una pared de la Bajada Vieja, en este trajín el escurridizo dorado fundió río y orilla en el pasaje pionero, como lo hicieron tiempo antes hombres y mujeres de la perdida costa.



El gigante de agua dulce, hijo del dios de los guaraníes, rey de los soles, respiró con cada pincelada: rojo fuego el cuerpo, de oro la aleta dorsal, la cabeza es una corona…



Así lo recreó el artista plástico Hugo Quintanilla en el mural que pintó ayer en la base del monumento “Al Mensú” y en el marco de otra sabatina edición de la Feria de la Bajada Vieja.

La primera etapa de murales se halla en la base del monumento “Al Mensú”. Foto: Víctor Hugo Paniagua

El pintor busca reflejar en las distintas caras del pedestal a los personajes de la naciente Posadas. Con ese fin, días atrás dio forma a una madre costera con su hijo, en homenaje a las mujeres.



Mientras, ayer plasmó al dorado, esa bestia monumental que quitaba el sueño y daba el alimento a los pescadores de antaño, y que hoy -como casi todo en la naturaleza- peligra su existencia por la irrefrenable modificación de su medio.



La pintura del mural es parte de un proyecto para poner en valor la calle que fue testigo y cimiento de la moderna ciudad entonces en ciernes y contempla imprimir arte en otras paredes, quizás en los amplios frentes de las casas del lugar.



Trazos en vivo

“Hace algunas semanas me convocaron desde la Feria de la Bajada Vieja y me invitaron a venir a pintar, la idea es ir poniendo en valor el sitio, y si hay algo característico del barrio es su belleza artística así que me encantó la idea y la oportunidad. Vine, yo estoy más acostumbrado a pintar sobre tela pero hice una primera pintura y me copó, lo disfruto mucho, me fascina la estética de los murales, su presencia en la calle y el hecho de hacer algo que sea más popular y accesible que la exposición de telas en una galería”, explicó Quintanilla.



El artista destacó que su trabajo, que suele ser silencioso en su taller, en medio de la feria se mixtura con la música en vivo, con los aplausos de la gente, el pregón de los vendedores, los aromas de los frutos frescos y la comida regional. “Estar en el lugar con los productores, con los artesanos, los músicos, me hace sentir parte de este grupo que laboriosamente mantiene nuestra cultura”, dijo.



Imágenes cercanas

Con los colores primarios como brújula expresiva, sostuvo que al pensar los temas para su obra resolvió que iba a reflejar la idiosincrasia local.



“Me puse a pensar qué podía pintar, generalmente yo hago cosas que por ahí hasta son muy europeas a veces, y acá en la Bajada Vieja lo que yo quería era plasmar la historia del lugar: la gente, su trabajo, sus costumbres, sus relatos. Y dije voy a revalorizar a la gente de la costa, de este barrio donde nace Posadas, y primero hice una mamá costera con su bebé y el agua del río, tiene los colores vinculados a ese amanecer tan lindo que tenemos que es entre el amarillo rojizo del sol”.



Asimismo, en la jornada de ayer, su objetivo era resaltar la figura del pescador, muy presente en la Posadas de otra época, “venía pensando en ese pescador, pero el tema es que el pescador lo han pintado históricamente todos los monstruos de la pintura misionera y entonces pensé en ir por la fauna ictícola. Ahí imaginé un dorado portentoso, que durante tanto tiempo dio de comer a tantas familias de la costa. Es un pez precioso, que tiene leyenda, tiene miles de historias y es tan característico nuestro, y bueno yo hice mi versión”.



En sábados venideros, las superficies lisas de la zona irán añadiendo al paisaje tonalidades y formas, siempre con la impronta de reflejar la identidad y la cultura.



Iniciativa de vecinos

El embellecimiento del vecindario y la utilización del espacio público con la feria de productos de la chacra y artesanías, música y arte es una iniciativa que impulsaron los vecinos más antiguos de la barriada y que logró el apoyo del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de la Provincia de Misiones (Ifai), que organiza la feria, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Provincia y la Municipalidad de Posadas.

La feria tiene productos de la chacra, comidas típicas y arte en vivo. Foto: Víctor Hugo Paniagua

La feria de la Bajada Vieja, tuvo ayer su cuarto encuentro, desde su lanzamiento el 10 de junio pasado, y el grupo de música regional La Ribera tuvo a su cargo la interpretación de temas del cancionero popular.



El mercado, que fue pergeñado como un proyecto productivo y cultural, se desarrolla sábado de por medio a la mañana. La próxima edición será el 19 de agosto.