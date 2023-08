Pampita se emocionó al hablar de su amor por Roberto García Moritán: “Se lo pedí a mi hija en el cielo”

sábado 05 de agosto de 2023 | 9:30hs.

Carolina Pampita Ardohain tuvo que sortear muchas dificultades en su vida, algunas muy difíciles como la muerte de su hija Blanca, hace ya 11 años, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, con quien también tuvo a Bautista, Benicio y Beltrán. Sin embargo, a pesar de haberse separado del actor en medio de un escándalo por su infidelidad con Eugenia China Suárez, la actriz y conductora logró sobreponerse, se volvió a enamorar y formó una familia ensamblada con Roberto García Moritán. En diálogo con Poco correctos, el nuevo ciclo de El Trece, Pampita abrió su corazón y reveló la felicidad que le causa haberse enamorado de su actual marido, con quien tiene a su hija Ana y el pedido especial que hizo antes de conocerlo.

Al aire del programa, mientras la exconductora de El Hotel de los Famosos estaba sentada en el living con los integrantes del ciclo - Chino Leunis, Pollo Álvarez, Ronnie Arias, Estefi Berardi y María Belén Ludueña - salió en vivo desde su casa García Moritán y le dedicó unas tiernas palabras a su esposa. “Quiero aprovechar para decirte lo mucho que te amo, lo mucho que te admiro, lo que aprendo de vos todos los días, por tu valentía, tu determinación, tus ganas de salir adelante, tus valores, porque sos la mujer más profunda, más sincera, más valiente que conocí en mi vida y estoy totalmente enamorado de vos y agradezco todos los días que hayamos formado esta familia, que nos hace a todos tan felices. Te amo con todo mi corazón”, se despidió el legislador de la ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, Pampita se emocionó al escuchar las palabras de su pareja. “Ay, lo amo con locura. Fue una alegría en mi vida conocerlo. Lo esperé, lo busqué, lo desee, se lo pedí a Dios, a mi hija que está en el cielo, a todos. Quería este amor, quería esta calidad de amor”, confesó visiblemente conmovida. Luego, agregó detalles de cómo fue el comienzo de su relación con Roberto.

“Yo sé que fuimos muy rápido y que la propuesta de casamiento también lo fue. Pero ya cuando estás en una edad que ya sos grande, ya sabés lo que querés, ya reconocés rápido que la otra persona tiene tus mismos valores, tus mismas ganas de construir, no había muchas dudas”, agregó al referirse a los inicios de su amor con el padre de su hija. “Nosotros nos conocimos y no nos pudimos separar más. Ya los días que a él le tocaban sus hijos o los días que yo tenía los míos ¡hablábamos por teléfono hasta las 3 de la mañana!”, detalló. Y continuó: “Entonces dijimos ‘bueno en algún momento vamos a tener que vivir juntos porque si las noches que no estamos juntos estamos charlando de la vida, de cualquier cosa, hasta cualquier hora...’”.

Más adelante, Belén Ludueña quiso saber cuál era el secreto para ensamblar tan bien las familias. Y Pampita respondió contundente: “No sé si hay secreto, me parece que la hicieron muy fácil nuestros hijos”. Acto seguido, la conductora contó cómo fue la reacción de los chicos en esos primeros momentos en los que recién comenzaban a conocerse entre todos. “Ellos desde el principio se empezaron a tratar como hermanos, con confianza y con cariño y eso también nos dió la posibiidad de dar ese paso tan rápido que fue casarnos a los pocos meses, porque ellos se ensamblaron solitos, muy fácilmente”, concluyó emocionada.