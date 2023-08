viernes 04 de agosto de 2023 | 8:15hs.

“Estoy muy feliz. Es un orgullo enorme ponerme esta camiseta, así que estoy muy contento y esperando a que sea el sábado (mañana)”, fueron las primeras palabras de Martín Bogado tras conocerse la gran noticia de que será titular el sábado ante Sudáfrica, lo que significará su debut en Los Pumas.

El posadeño de 25 años contó que “lo venía buscando, es un sueño que tengo desde chico y es una alegría enorme”. “Pensé en mi pasado, en el esfuerzo que hicieron mis viejos y es por ellos”, agregó en referencia a sus primeros pensamientos tras la confirmación.

Argentina enfrentará mañana a Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Vélez desde las 16 y el entrenador australiano Michael Cheika realizará cinco variantes en la despedida de Los Pumas del país antes del Mundial de Francia, que se jugará el mes que viene.

Uno de esos cinco cambios será el ingreso del misionero, que tendrá la gran chance de mostrarse y buscar un lugar en la lista definitiva de 33 jugadores para la Copa del Mundo, que Cheika dará el lunes.

En cuanto a su debut en Los Pumas, Bogado contó que “me agarra en un muy buen momento”. “Venía de una lesión larga y el fin de semana tuve la chance de jugar 80 minutos con Argentina XV, que me ayudó muchísimo para tener rodaje y agarrar confianza. Estoy disfrutando del momento”, se sinceró el misionero.

Justamente, Bogado disputó el fin de semana pasado un test match con Argentina XV, tuvo una gran actuación frente a Namibia (fue victoria de los argentinos por 34-27) y anotó un try. Esa perfomance lo catapultó a Los Pumas, ya que desde hace un tiempo era seguido por el cuerpo técnico del seleccionado nacional.

De esta manera, Bogado se convertirá en el tercer misionero en vestir la camiseta de Los Pumas. El primero fue el segunda línea Martín Palou, también surgido de Centro de Cazadores, quien disputó dos test matchs en 1996. El segundo fue Gustavo Verón, back de Rowing (hoy Capri), quien jugó un amistoso en 1997.

El sueño siempre estuvo firme

“Si se me da la oportunidad de poder dedicar mi vida al rugby lo voy a hacer porque es lo que más me gusta. No lo voy a dudar. En este momento para mí el rugby es todo. Por suerte siempre tuve el apoyo incondicional de mi familia y ahora ese apoyo es mayor”. La frase es del joven Martín Bogado a El Territorio en noviembre de 2016, apenas un par de días antes de viajar a Buenos Aires a su primera convocatoria a un seleccionado nacional.

Después de un gran 2016, Bogado fue llamado para la M18 de Los Pumas y entró en la órbita de las selecciones nacionales, de la que nunca más salió.

En noviembre de 2016, Bogado fue tapa de El Territorio, justo cuando comenzaba su sueño de ser Puma.

Sus buenos años en Centro de Cazadores lo llevaron al Jockey Club de Córdoba, pero la pandemia de Covid-19 casi le pone un freno a su sueño de ser Puma. Tras esos momentos más delicados y de mucha incertidumbre, el posadeño se fue a Olimpia Lions de Paraguay, jugó para Jaguares XV y tuvo un gran paso por Bayonne de Francia.

Más allá de sus incursiones internacionales, Bogado siempre estuvo en la mira de los distintos equipos argentinos y de las selecciones. Por eso su paso a Highlanders de Nueva Zelanda fue clave. Se mostró y eso lo llevó a Argentina XV y a estar cada vez más cerca de Los Pumas.

Finalmente llegó el gran momento. Martín Bogado, el pibe que en 2016 soñaba con llegar a la selección argentina, está a punto de cumplir uno de sus máximos deseos. El posadeño cuenta las horas para convertirse en un Puma.

De Puma a futuro Puma

Por Gustavo Verón ex jugador de los pumas

“Bien merecido se lo tiene porque es un chico muy humilde. Hizo una carrera impecable”, valoró Gustavo Verón, el segundo misionero que vistió la camiseta de Los Pumas, sobre Martín Bogado.

Verón lo conoce a Bogado porque lo dirigió en la selección seven de Misiones y sabe lo que puede dar de cara a lo que será el debut de Bogado en Los Pumas, mañana frente a Sudáfrica.

“Estos chicos tienen la suerte de entrar en el sistema de la UAR, que capta jugadores de los clubes o academias y si andan bien como el caso de Martín los llevan a la selección”, explicó el ex Puma.

“Martín tiene muchos recursos: juego aéreo, patada, velocidad y tamaño. Le tocó jugar en Francia, en Córdoba y se fue a Nueva Zelanda y nunca salió del sistema de la Unión Argentina de Rugby. Pasó por Argentina XV, jugó Seven, también por el Sudamericano”, expresó Verón.

“Ojalá sea una gran oportunidad para que se meta en la convocatoria para el Mundial. Tiene muchos monstruos en su puesto como Emiliano Boffelli y Santiago Cordero, así que la tiene que descoser. Se va a tener que ganar el puesto, va a tener que andar muy bien”, avisó Verón, quien jugó un test match con Los Pumas en 1997, cuando vestía la camiseta del club Rowing, hoy Capri.

“Como experiencia nunca se lo va a olvidar, será para toda la vida. Es un mérito muy grande de que Martín esté ahí. Es el lugar en el que todos quisiéramos estar en este momento”, confesó Verón.

“Yo estuve en 1997 y soy el Puma 548, Martín es el 889, lo que quiere decir que en 26 años no muchos tuvieron el privilegio -de jugar en Los Pumas- en un país que tiene miles de jugadores”, graficó Verón acerca del mérito del posadeño surgido de Centro de Cazadores.