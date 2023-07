“En las PASO vamos a hacer una buena elección y vamos a recuperar votos”

lunes 31 de julio de 2023 | 18:30hs.

El domingo 13 de agosto se realizarán las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) y uno de los precandidatos a diputado nacional del Frente de Todos, y que está buscando la reelección es el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro, del Partido Agrario y Social.

“Nosotros en Misiones presentamos el partido Agrario y Social, con boleta corta, pero acompañamos al gobierno nacional. No es fácil ir con una boleta corta, pero bueno, acá hoy la Renovación lleva la boleta de Sergio Massa. No se armó Unión por la Patria acá en la provincia y la única alternativa que tienen muchos de los compañeros y compañeras del sector nacional y popular es ir a la boleta que nosotros hicimos. Hay compañeros de la CCC, hay otros sectores que están acompañando esta boleta. El 13 en las Paso vamos a hacer una muy buena elección. Yo creo que vamos a recuperar un poco los votos perdidos en la última elección provincial”, explicó en charla con Acá te lo contamos que se emite por RadioActiva.

“Tratamos de estar en todos lados, tuve una reunión en Posadas y con los compañeros, después en Alem. Organizando la fiscalización la distribución de los votos, no está fácil. Nosotros no tuvimos que arreglar solo en todo, con los recursos que vienen para la campaña electoral para los partidos, la impresión de los votos. Además, tuvimos que hacer nosotros con nuestro propio recurso”, resaltó sobre la campaña.

“Nosotros queremos asegurar la fiscalización en todas las escuelas, hay sectores nuestros que le van a votar Sergio, otros a Juan Grabois. Creo que ir con la boleta corta hoy nos pone a nosotros en un lugar bueno. Esto está claro que es así si me toca a mí ser diputado nacional, yo voy a hacer diputado del Partido Agrario y Social y no hay ningún frente electoral que hoy”, afirmó.

Sobre la alternativa de ir con boleta corta, Bárbaro dijo: “es un desafío importante ir con la boleta corta. Es uno espacio político propio misionero. Porque me acuerdo el discurso del caramelito de en su momento hoy te ponen caramelito con el otro caramelito que lo van a estar separados. Bueno, nosotros decimos el mismo hoy nuestra boleta está separada, va a ir la boleta corta en una coleta verde, una boleta llamativa, diría que la boleta más linda. La gente va a poder agarrar al candidato a presidente que más le guste y de distinta manera poder votar al diputado que más le guste y nos va a poder encontrar a nosotros en una boleta separada”.

“La gente va a tener la opción de votar a lo conocido. Hay un candidato que está siempre en la capital, que le dicen el Colo, y nosotros que estamos en cada rincón de la provincia escuchando a los misioneros. Fui a la casa los escuchamos y esa gente no se olvida y va a votar a lo más cercano. Hay una realidad la gente vota lo que está más cerca, así que creo que donde podemos recuperar mucho los votos de que hemos perdido y que se fueron para el radicalismo y para el Frente Renovador en la última lección”.

“Yo lo escucho mucho a Sergio hablando y diciendo hay que ir a la casa, hay que hablar con la gente, hay que decirle explicar, militar, volver nuevamente a hablarles a la cara a la gente y yo trato hacer eso no, porque hay un cúmulo de informaciones que tienen la gente que a veces son mentiras y que le llenan de mentiras. Por eso yo digo cuando vienen los de Juntos por el Cambio a decirme, ‘mira que nosotros vamos a gobernar y vamos a cambiar eso’, yo les digo ‘ustedes gobernaron cuatro años, y dejaron un país incendiado, dejaron una deuda de 45.000 millones, no tuvieron pandemia, no hubo sequía y ahora vienen a decirnos a nosotros, cómo tenemos que gobernar y cómo tenemos que hacer con la economía”, disparó.

“Sergio está preparado para ser presidente y es el mejor candidato para ser presidente en la Argentina es Sergio Massa, no hay otro candidato igual y por eso vamos comprometidos con su defensa y que sea presidente. Después que pase la PASO se van nacionalizados más la elección que ahora yo creo que ahora todavía va a haber mucha gente que va a ver a quien votar”, afirmó.

Y agregó: “yo acá creo que Sergio va a sacar una buena cantidad de votos, una buena cantidad. Todos sabemos de su habilidad para para manejar la economía y manejar la relación con el Fondo Monetario Internacional que es la herencia que tenemos del macrismo. Yo no veo ningún salto económico, ni golpe de mercado. Ahora si no fuese Sergio yo creo que hoy estaríamos en un gran problema y la verdad que nos pasaría lo mismo que le pasó a Macri cuando parió la frase de mandarnos a dormir”.

“Hay un sector que acompaña al gobierno nacional y que bueno, por eso la renovación decide ir con la boleta larga porque ya tuvieron experiencia pasada de la boleta corta y que le fue mal, así que yo creo que la economía se va a estabilizar y el año que viene va a ser un año de crecimiento en Argentina”, anticipó.

Sobre porque tiene que ser reelecto, Bárbaro afirmó: “Ojalá podamos seguir siendo la voz de los misioneros en el congreso. Seguir peleando por el gasoducto, por la tercera trocha en la ruta 14 que hoy no tenemos, por las leyes los tareeros de la intercosecha, por muchas leyes que presenté en la Cámara y que es necesario que hoy siga insistiendo. Necesitamos otro mandato más para para poder fortalecer un poquito más. No es solamente estar sentado en la banca y presentarle leyes, también es hacer gestiones. Yo fui el que le dijo a Alberto que teníamos que duplicar la Tarjeta Alimentar, que los que cobraban planes puedan trabajar en cosechas y así en Misiones la gente, el trabajador rural pueda trabajar en la cosecha”.