Clima en Misiones: tras el día más frío en lo que va del año, comienza el ascenso de la temperatura

martes 18 de julio de 2023 | 13:23hs.

En la jornada de este martes se vivió uno de los días más fríos de la temporada invernal en la provincia de Misiones que marcó 2,4 grados de sensación térmica en la ciudad de Posadas y cero grados en la localidad de Dos de Mayo. Fabio Cabello, titular de la Opad en la ciudad de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100,7 y dijo: “Tuvimos de mínima hoy 6 grados con una sensación térmica de 2,4 grados, una de las mañanas más frías en lo que va este invierno, en la zona de Itaembé se tuvo unos 3 grados y mañana va a hacer una mañana un poquito menos fría, pero con una temperatura máxima de 20 a 21 grados y hoy estaremos en los 17 o 18 grados”.

“Hubo heladas en el interior, nosotros aquí en la ciudad de Posadas tuvimos 6 grados en el centro con una sensación térmica de 2,4 por efecto del viento, en la zona de Itaembé tuvimos 3 grados de mínima, en el interior de la provincia de Misiones en la zona más fría Dos de Mayo ha sido de 0 grados, la temperatura más baja en la provincia de Misiones 2 o 3 grados en Bernardo de Irigoyen. Lo más frío se ha estado dando en la zona centro, en la sierra central y Bernardo de Irigoyen”, dijo.

El meteorólogo acentuó que ya desde mañana habrá un leve ascenso de la temperatura y para el fin de semana calor de primavera, “esto se da porque nosotros vivimos en un clima subtropical, más tropical que subtropical, básicamente nosotros dependemos de los vientos del norte, el 60% del año tenemos temperaturas cálidas, nuestro clima está influenciado por el anticiclón del Atlántico Sur con sus vientos del norte, nos causa un clima subtropical sin estación seca. En el invierno llegan los impulsos de aire frío de origen polar que son como los que estamos teniendo ahora que causan las temperaturas más bajas del año que se dan justamente en el invierno pero cuando el aire frío no llega vamos a merced del viento norte que es de las temperaturas cálidas”, detalló.

Sobre ese sentido recalcó que por lo general en inviernos normales, los impulsos de aire frío son frecuentes, “pero cuando los impulsos no llegan o son menores que lo normal quedamos a merced del viento norte, nuestra región está en el límite de estas temperaturas ya que hacia el norte descansan las masas de aire caliente y hacia el Sur las masas de aire frío, por eso pasamos del frío extremo al calor extremo con máximas de 32 grados y mínimas de 22 “y a partir del martes vamos a tener un nuevo impulso de aire frío, no tanto como este, van a descender otra vez las temperaturas pero no tanto, las mínimas estarían en 10 grados y las máximas van a estar en los 20 a 22 grados. Estamos pasando uno de inviernos más calientes de todos los tiempos, uno de los meses más atípicos del planeta”.

Cabello en ese sentido anticipó que para el verano ya no se esperan temperaturas altas y secas el verano 2020-2021, sino que se va consolidando el fenómeno de El Niño que va a llegar a su máxima intensidad en los meses de diciembre y enero próximo, “por lo tanto no va a ser un verano seco , pero va a ser un verano caluroso y húmedo con más lluvias y más tormentas que lo normal para todo el noreste argentino, Paraguay, los estados de sur de Brasil y para los uruguayos”.