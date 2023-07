Messi será presentado en Inter Miami con una fiesta

domingo 16 de julio de 2023 | 16:34hs.

Lionel Messi, flamante contratación del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, recibirá esta noche un agasajo espectacular en el estadio DNR PNK de Fort Lauderdale. El capitán del seleccionado argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, suscribió el sábado la vinculación con la franquicia de la península de la Florida, que es propiedad de la familia Más Canosa y cuenta con el británico David Beckham como uno de sus accionistas.

Inter Miami. que anoche cayó 3-0 ante St. Louis City en el estreno del técnico argentino Gerardo "Tata" Martino, preparó una ceremonia de presentación que promete dar la vuelta al mundo. Los raperos argentinos Paulo Londra y Tiago PZK, el cantautor colombiano Camilo y el reggaetonero centroamericano Ozuna serán los encargados de darle color a la fiesta preparada para la presentación formal del 10.

Este mismo domingo también se desarrollará una conferencia de prensa, en las cercanías del estadio del Inter en Fort Laurdeldale, por parte de Nelson Rodríguez, presidente ejecutivo de la MLS, donde se hablará del "formato de la competencia, la adquisición de los jugadores y la infraestructura de la liga".

Se especula también que pueden existir "novedades" respecto a la determinación que tome la liga estadounidense sobre la posible inclusión dentro de la Copa Libertadores por primera vez en la historia. Se podrá seguir la presentación del capitán de la selección argentina a través de las redes de su nuevo club. Acá el link para ir al canal de YouTube del club.

Inter Miami previamente anunció que el acuerdo con Messi sería por dos temporadas y media, pagándole entre 50 y 60 millones de dólaress anuales – lo que haría que el valor del contrato oscile entre 125 millones a 150 millones solo en efectivo.

Apple Tv para ver toda la MLS

Desde cualquier rincón del planeta, la presentación de Lionel Messi se podrá ver a través de Apple TV y desde el canal de YouTube del club. Pero para poder ver todos los encuentros de la Major League Soccer, habrá que estar suscripto al servicio de Tv de Apple.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Elestreno oficial de Messi como jugador de Inter Miami sería ante Cruz Azul, el 21 de julio, en Fort Louderdale por la Leagues Cup, un torneo oficial que juegan los equipos de la MLS y la Liga MX. Las Garzas forman parte del Grupo 3 Sur, en que también se encuentra Atlanta United.