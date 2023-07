La presentación de Messi en Inter Miami: hora, cronograma y cómo ver en vivo

domingo 16 de julio de 2023 | 10:33hs.

Lionel Messi será presentado oficialmente como jugador de Inter Miami este domingo 16 de julio, ya que desde las 19 se desarrollará en el DRV PNK Stadium un mega evento llamado La Revelación. En la casa del equipo de David Beckham en Fort Lauderdale, además de la presencia del astro argentino, se espera el arribo del español Sergio Busquets como su compañero y habrá un show con artistas invitados, entre otras cosas.

A pesar de que el evento está pautado para un rato antes de la final de la Copa de Oro de la Concacaf entre Panamá y México, que dará inicio a las 20.30, se espera que el Inter Miami (y la MLS, claro) aproveche la ocasión y utilice el evento como marco de la presentación, ubicando temporalmente el show con Messi como protagonista, en el entretiempo del partido.

Si bien aún no hay nada oficial ya que la entidad de David Beckham mantiene bajo siete llaves lo que sucederá en La Revelación hasta el momento, parecería ser que Abel Pintos, Londra, Tiago PZK, Camilo y Ozuna son algunos de los artistas que Inter Miami está tratando de alinear para la presentación oficial de Messi.

De acuerdo con el comunicado del club, los abonados recibirán entradas gratis para la histórica presentación. La información para registrarse y sobre cómo tener acceso a las entradas ha sido enviada por email directamente a los abonados de esta temporada, quienes deberán completar el formulario para obtener sus asientos para el evento de presentación.

Desde cualquier rincón del planeta, la presentación de Lionel Messi se podrá ver a través de Apple TV. Idéntico es el caso de los encuentros de la Major League Soccer, para los cuales hay diferentes categorías para asociarse.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Además, según informó el sitio oficial del Inter Miami, podrá seguirse gratis por YouTube.

Su estreno como jugador de Inter Miami sería ante Cruz Azul, el 21 de julio, en Fort Louderdale por la Leagues Cup, un torneo oficial que juegan los equipos de la MLS y la Liga MX. Las Garzas forman parte del Grupo 3 Sur, en que también se encuentra Atlanta United.