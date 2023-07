Agenda cotidiana del fin de semana

miércoles 05 de julio de 2023 | 12:45hs.

Música

Jazz. Llegan los miércoles Jazz en TerreRouge, el restobar del Hotel BaguUrbano (Bolívar y Junín) con el trío Quintana Bergara Quintana como anfitriones e invitados cada semana. Hoy a las 21, invitada Itzel Rojas. Reservas al 3765 030575 -capacidad limitada-.





La nueva . El viernes a las 22.30 en el Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950) show estelar de La Nueva Luna del Chino, a puro ritmo de cumbia. Entradas 300 pesos.





Folclore. El sábado a las 22.30 con entrada libre y gratuita La Sabia, reconocido grupo local folclórico desplegará su música. Luego, set de DJ Mel Queen en el Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950).





Fiesta. Fun Fest, la fiesta que revivirá los mejores hits del 2000 en adelante junto a DJ Chappa, Matías Bareiro y Aldo Maidana, el sábado en Umma desde las 23.

Videos Recomendados by

Featured Videos

360playvid



El Territorio







0:00 / 0:00









El Territorio





Lucas Sugo. El cantante uruguayo vuelve a Misiones el 14 de julio en Umma (Maipú 2060), desde las 23. Entradas en venta en boletería.



Sertanejo. La banda de música sertaneja misionera Tchê Marotos se presenta el sábado 15 a las 22.30 en el Casino Club Posadas (San Lorenzo 1950). Entrada gratuita. Sigue la fiesta luego con DJ Vaca.



Flema. Flema, la banda de punk rock, con 30 años de trayectoria, llega al Locura Dilelio de La Bionda (avenida Mitre 2470), el 16 de julio con su legendario Resaka Tour. Desde las 21 abrirán las bandas locales invitadas El Ogro y los del Sople, El Derribante y Ressakados. Anticipadas en boletería del local, That Metal Shop y, en Garupá en Rockería Malvinas Argentina (Las Américas y Colombia).



La Delio. Con un show que promete vibrar al ritmo de la mejor cumbia latina, La Delio Valdéz vuelve a Posadas. Será el 23 de julio en Umma (Maipú 2260). Entradas a la venta vía web y en Piturro.



karina. El viernes 4 de agosto se presenta nuevamente en Posadas,Karina La Princesita. Será en Umma (Maipú 2260), desde las 23.



Muestras

Humano. La muestra “El maravilloso mundo del cuerpo humano”, una experiencia de aprendizaje interactivo, se puede visitar hasta septiembre en el Parque del Conocimiento.



Yapari. La muestra Sentipensares de la artista Sandra Bonetti se puede ver en el Museo Yaparí (Sarmiento 1885).



Teatro

BEBÉS. El Abrazo del Río, experiencia sensorial para primeras infancias en Pynandí (Urquiza casi Jaureche) viernes y sábado a las 16.30 Exclusiva para bebés de 6 a 30 meses . Sábado a las 17.30 para niños de 2 a 4 años.



En la luna. Astronauta, de Laura Abián con Luciana Curti en escena y la dirección de Julia Barrandeguy se verá el sábado a las 21 en Espacio Base (Rademacher 5324). Reservas 376-5130101 Una mujer misionera que vive en la luna. Una obra ligera y profunda con huella bien identitaria.



Gurises. Se viene una nueva edición del Festival Gurises al Teatro. Apertura el 9 de julio en el cuarto tramo de la costanera y luego funciones en el Cidade todos los días a las 18, desde el 12 al 22 de julio. Con previa de juegos, peloteros y animación desde las 17. Programa en las redes de Agua de Río.



Eventos

Feria del libro. La 46ª Feria Provincial del Libro, en Oberá, hasta el 9 de julio en su sede oficial en el gimnasio del Instituto Mariano frente a la Catedral San Antonio y otros espacios de Oberá. Hay feria comercial, charlas, presentaciones de libros de autores misioneros, números artísticos y mucho más. Todas las actividades son gratuitas.



Terror. El sábado 8 y domingo 9 en el Club Alemán de Posadas (Avenida Corrientes 2540) se despliega Terror Extremo. La Llorona, Vecna y el mundo de The Last Of Us algunas de las atracciones que irán de 16 a 22.



Mutante. El sábado 15 desde las 17 en la Peña Itapúa (Buenos Aires 422) Ciudad Mutante. Una propuesta autogestiva que unifica diferentes expresiones del arte y la cultura independiente. Habrá música en vivo con Coyote Brown, Los Kuria, Estado Vegetativo, Los Imprescindibles, Meych &Shade y set del DJ Wincha, entre otros. También demostración de skate, expo tattoo y feria.



Ichinisan. Se viene el Ichinisan Fest episodio XV. El esperado festival de cosplay, animé y cultura pop y k-pop. Será el 15 de 10 a 20 en el Club Sarmiento de Posadas (Ángel Acuña y Moritán) con feria, concursos, invitados sorpresa y mucho más. Info en Instagram @ichinisanfest.



Madera. El artesano y escultor Marcelo Ferreira, especialista en madera, presenta la XVI Muestra de Piezas Exóticas en Madera Nativa, será del 8 al 31 de julio en su taller del barrio El Porvenir Lote 76. Los visitantes podrán ver y adquirir tallas, esculturas, utensilios y muebles únicos. También, recorrer el arboretum con especies nativas y participar de cursos de talla. Info al WhatsApp 376 4-685625.



Cine. La Biblioteca Popular 2 de Abril lanzó la campaña de ‘Cine Gratis en los Barrios’ para estas vacaciones. Todos los martes, miércoles y sábados en Posadas y sus alrededores. Los interesados en sumarse a la grilla de recorrido o consultar horarios y días disponibles, pueden comunicarse al 3764-754353.