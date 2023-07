Agricultores protestarán hoy frente al Congreso

miércoles 05 de julio de 2023 | 9:15hs.

Trabajadores del campo organizados en cooperativas, en la agricultura familiar y en el movimiento campesino e indígena, nucleados en la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), realizarán hoy una caravana hacia el Congreso para presentar públicamente el “Programa Agrario para el Alimento”, que impulsa una serie de políticas públicas concretas para dar soluciones a los “problemas del alimento, fruto de un modelo agropecuario concentrado y especulador”.

Los dirigentes se concentrarán mañana a las 11 en las inmediaciones del Parque Lezama, para pasar luego por los ministerios de Economía y de Agricultura y llegar a las 13 al Congreso, donde se presentará el “Programa Agrario para el Alimento”, adelantaron a Télam desde la organización.

Durante el acto en la Plaza de los Dos Congresos, -anunciaron- los dirigentes de la MAA darán lectura a los 10 puntos en los que se explica el programa de la MAA: “Plan nacional de abastecimiento frutihortícola; plan nacional aumento en producción de carnes; ley de acceso a la tierra; ley de arrendamiento rural; protección de territorios de familias campesinas e indígenas; programa nacional de impulso a la agroecología; segmentación impositiva agraria; financiamiento cooperativo; plan nacional de creación de mercados de cercanía; creación de empresa estatal de alimentos y de un Ministerio de la Alimentación”.

El objetivo de este programa agrario, que lleva como lema “El alimento es un derecho y no una mercancía”, es “impulsar medidas desde la agroecología, la agricultura familiar y el cooperativismo para que no falte el alimento en la mesa de ningún argentino”.

Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), explicó a Télam que las iniciativas “ponen énfasis en garantizar el alimento, el plato en cada casa del pueblo, porque hoy no hay ningún programa que atienda las necesidades de las mayorías que hoy no pueden garantizar las cuatro comidas”. “Las medidas que se van tomando y el modelo agroalimentario que tenemos es en función del modelo agroexportador, que tiene otros intereses que no son los nuestros”, advirtió.