Del Janssen al TC: Lautaro y una experiencia inolvidable

viernes 30 de junio de 2023 | 20:41hs.

Hace un par de semana el posadeño Lautaro Bermudez (16 años), quien es alumno del 4to año del Instituto Janssen le escribió a través de instagram a Jonatan Castellano, lider del campeonato del Turismo Carretera, para cumplir su sueño de poder integrante y trabajar en un equipo del TC. Luego de unos días recibió un sorpresivo mensaje del Castellano Power Team, para formar parte del equipo en la 8va fecha del TC, que se corre en Posadas.

"Esto es un sueño para mi. Trabaje en el zonal con las pasantias que se habilitaron ahora , con el equipo de Pomelo Barberan en el TCM y me gusto mucho y como venía el TC le mande un mensaje a Jonatan y me respondió, no lo podía creer, no le dije a nadie, ni a mis compañeros. Yo quería seguir aprendiendo ya que yo sigo la modalidad automotores y me contestaron que venga y acá estoy, cumpliendo un sueño, no lo puedo creer", contó luego de almorzar con el equipo y poder ajustar algunas tuercas del motor de la Dodge que lidera el campeonato.