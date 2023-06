Alejandro Sanz volvió a hablar de su estado de ánimo: “El ruido no te deja ni sufrir tranquilo”

martes 27 de junio de 2023 | 8:15hs.

A fines de mayo, Alejandro Sanz publicó un mensaje que alertó a sus seguidores. En medio de su tour mundial Sanz en Vivo, el cantante español recurrió a su cuenta oficial de Twitter para compartir su estado de ánimo. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, admitió el cantautor con crudeza. Y continuó con más énfasis en su sentimiento: “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”, había agregado en el mencionado mensaje. Y tun mensaje empático con sus seguidores: “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Ahora el autor de éxitos como “Corazón partío” y “Amiga mía”, actualizó su situación actual ante sus seguidores por la misma red social. “Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo”, comenzó escribiendo Sanz en un tweet publicado durante la noche de este lunes.

“Pero os diré algo para que me entendáis: os acordáis de la canción ‘Se vende’? Bueno, pues no vendo”, agregó en referencia a su tema editado en 2012, en el que canta: “Se vende... un alma nueva sin usar, se vende / Yo rindo mis ejércitos de plomo / Yo quemo mis navíos en tu vientre / Te entrego mi timón”.

Luego, Alejandro cerró su mensaje dirigido a sus seguidores: “Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición”.

Días después de su confesión en pleno tour, Sanz había recurrido a las redes sociales para tratar de llevarle un poco de tranquilidad a su público, alarmados ante el mensaje del ídolo. “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísmo todas. He tenido un brote fuerte ese fin de semana y aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, dijo el artista.

Y siguió: “No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos por el día de mañana. El sol está en camino”.

En noviembre del año pasado, el cantante de 56 años ya había contado de estas preocupaciones que lo perturbaban y expresó que esta tristeza le había provocado dificultades para componer su música. Como en esta oportunidad, sus fanáticos de todo el mundo se preocuparon por sus palabras y le manifestaron su apoyo. “He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…”, había señalado. Sin embargo, también anunció que iba a volver a los escenarios. Como dice el refrán “siempre que llovió, paró”. Y así fue.

“Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mi de nuevo. Sólo quería compartirlo”, manifestó el popular intérprete. Por último, agregó: “La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla”.