Calle, historia y corazón para el mítico rock de Las Pelotas

domingo 25 de junio de 2023 | 13:30hs.

“El rock tiene mucha calle y mucha historia, tiene mucho sentimiento y un cara a cara, corazón a corazón con la gente”, definió Germán Daffunchio (61), líder y miembro fundador de Las Pelotas, banda que se presentará esta noche desde las 21 en Umma, en avenida Maipú 2260.



El cantante y guitarrista que es referente ineludible del rock argentino habló en la previa de su arribo a Posadas con el programa radial Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7.



El artista hizo una lectura descarnada y sin circunloquios de la escena actual de la música que va casi ligada -en su visión- con el presente del país y de un mundo cada vez más masificado.



“Yo creo que nada está exento de hacia adonde está apuntando el sistema. Me da impresión que se haya vuelto un mundo tan superficial, tan absolutamente de plástico. Todo es cáscara. Y me parece que el sistema quiere que la mayoría piense lo menos posible y siga consumiendo para que unos pocos se hagan ricos. La modernidad es algo importante, todas las generaciones tratan de ser únicas, pero la realidad es que el mundo se está yendo al carajo y nos quieren dormidos”, apuntó.



Gira nacional

Las Pelotas vuelve a Posadas en el marco de la gira nacional “Seguimos esperando el milagro”, que celebra los 20 años de la salida del discazo “Esperando el milagro”; antes de la fecha dominguera en la capital misionera, el grupo tocó en Formosa y en Chaco.



Acerca de este itinerario musical por los rincones de la Argentina, Daffunchio expresó que, “nos encanta tocar en todo el país, llegar a cada lugar tiene su cuestión, su dificultad, alguna cosa de accesibilidad o logística. Es un país raro donde es difícil que las provincias estén interconectadas, y por eso nos alegra y nos hace felices cuando podemos llegar y tocar y encontrarnos con el público, que es lo que nos llena a los artistas”.



Consultado acerca de la vigencia del rock en un momento en que la escena está copada por otras músicas, postuló: “Es cierto que es un tiempo en que se siente una transición con lo que llamaríamos la nueva música. Y pienso que hay como un choque diríamos ideológico”, y en este punto amplió, que “hoy en día me parece que la temática es solamente relatar lo que pasa en tu barrio y es difícil explicar el fenómeno de todo lo que está pasando, no sé siquiera si hace falta analizarlo… El artista tendría que hacerse en las tablas, en contacto con las otras personas, con el público”. Sin embargo, observó que “la música actual está dirigida a otro lugar, está en un sitio virtual y tiene millones de reproducciones y alcanza el éxito de esa manera pero eso no es el caso del rock. Nosotros tuvimos que enfrentar la Argentina posmilitar y todo el quilombo en adelante. Siento que la lucha es distinta”.



Sin posados optimismos, el músico evidenció que “Esperando el milagro” salió a la luz en 2003, en un momento bisagra del país y luego de la profunda crisis social y económica de la Argentina. “Es como que nos pasamos esperando que alguien nos salve, que alguien nos cure, es como una utopía, y no podemos ver la realidad. Hoy, 20 años después, seguimos esperando ese milagro, entonces viejo es como que me paso la vida esperando que eso ocurra y pienso que eso da para reflexionar o pensar, o quizás no da”.



Por último, indicó que en el show de hoy habrá una celebración de la música con los temas de siempre y también los del álbum “Es así” (2020) y adelantó, “estamos trabajando en nuevo material siempre”.

Para agendar

La energía de la banda en vivo es la mística que comparte con su público.

En vivo

Las Pelotas, legendaria banda del rock argentino con extensa discografía, se presenta hoy a las 21 en Umma, avenida Maipú 2260. Entradas en boletería y en online paseshow.com.ar