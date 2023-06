Zulma y sus pequeños hijos finalmente fueron encontrados en Cerro Corá

sábado 24 de junio de 2023 | 9:52hs.

Efectivos de la Policía de Misiones finalmente dieron con el paradero de Zulma Natalia Yedro (39) y sus hijos Matías Uriel (4) y Yeimi Valentina (2), quienes eran intensamente buscados desde el pasado miércoles y su ubicación era un total misterio por parte de su familia en la localidad de Oberá. Tanto la mujer como los niños fueron encontrados en la localidad de Cerro Corá en buen estado de salud en una parada de colectivos con destino a la ciudad de Posadas.

Fue el Oficial de Servicio de la Comisaría de Cerro Corá de la Unidad Regional X, quien visualizó a la familia en una parada de colectivos por lo que los trasladó hasta su dependencia policial, en donde se encuentran resguardados y en aparente buen estado de salud.

Luego de un diálogo, la mujer manifestó que se encontraba en la ciudad porque habría iniciado nueva relación amorosa con una persona de la zona.

La denuncia por su desaparición fue formalizada por su marido, Luis Alberto Leiva (49), por lo que se activaron los protocolos de búsqueda que está a cargo de las dependencias policiales que dependen de la Unidad Regional II.

Hasta ayer el operativo de búsqueda no había dado resultados positivos y tampoco habían podido iniciar un rastreo por medio de la señal de su teléfono celular porque no lo tiene consigo. "No regresó, tampoco avisó nada, por eso tipo 1 de la tarde (del miércoles) le pedí a mi hermano que vaya a ver si seguía en el Caps, pero no había nadie. En el bolso llevaba solamente documentos de los nenes, los de ella y pañales. No llevaba nada de ropa, más de lo que tenía puesto", había revelado una hija de la mujer.

Se conocía también que había llevado consigo la tarjeta de la Asinganción Universal por Hijo, y como la fecha de cobro era del 23 de junio se especuló con que podría acercarse a la entidad bancaria para percibir esos haberes, lo que tampoco ocurrió.

La hija además había comentado que preguntó "a todos los contactos del teléfono" de su madre pero "nadie sabe dónde está o si le pasó algo".