Fue a la salita del barrio con dos pequeños hijos, desde ayer a la mañana no aparece

jueves 22 de junio de 2023 | 21:55hs.

Una mujer salió de su casa del barrio Norte de Oberá con dos hijos de 4 y 2 años, con destino al Centro de Salud (Caps) distante a cuatro cuadras, pero no regresó y perdió todo tipo de contacto con su familia desde ayer a la mañana. Se llama Zulma Natalia Yedro y tiene 36 años.

Si bien su desaparición junto a las criaturas fue alertada a las autoridades policiales en la víspera, recién esta noche pudo ser formalizada la denuncia en la Comisaría Cuarta. De todas maneras se supo que existe una búsqueda aunque sin resultados hasta el momento y tampoco pueden iniciar un rastreo por medio de la señal de su teléfono celular porque no lo tiene consigo.

Fue una hija de la mujer, Yudit, quien expuso la situación en sus redes sociales requiriendo ayuda para hallar a su madre. "Ayer alrededor de las 7.30 de la mañana salió de la casa con dos hermanitos y sigue sin regresar, ni siquiera su celular llevó así que no hay manera de comunicarse con ella", explicó, dando cuenta que "esta situación es desesperante para mí y mi familia por lo que cualquier información que tengan sirve de mucha ayuda".

Ya en diálogo con El Territorio la joven profundizó contacto que "salió para llevar a mis hermanos más chicos al control en la salita del barrio, que está a cuatro cuadras de la casa", graficando que son siete hermanos en total, de los cuales seis viven con Zulma y el papá, Luis Alberto, obrero de la construcción que actualmente es empleado en una obra en la localidad de Guaraní.

"No regresó, tampoco avisó nada, por eso tipo 1 de la tarde le pedí a mi hermano que vaya a ver si seguía en el Caps, pero no había nadie. En el bolso llevaba solamente documentos de los nenes, los de ella y pañales. No llevaba nada de ropa, solamente lo que tenía puesto", reveló. También la tarjeta de cobro de la Asinganción Universal.

La joven contó que preguntó "a todos los contactos del teléfono" de su madre pero "nadie sabe dónde está o si le pasó algo". Sobre eso apuntó que "es desesperante no saber nada, si están bien, me preocupa más mis hermanitos que son chiquitos y están acostumbrados a estar todo el tiempo con el resto de mis hermanos en la casa. No saber si comieron o si están bien abrigados nos genera mucha angustia".

"Sigo tratando de buscar por mis medios, trato de no desesperarme ya que estoy a cargo de mis otros hermanos porque mi papá trabaja todo el día. Solo espero que estén bien y que mi mamá se comunique. Si alguien sabe algo que avise, estamos preocupados", insistió.

La denuncia formalizada hace un rato permitió activar un operativo de búsqueda a cargo de la Unidad Regional II de Policía.