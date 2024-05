"Chocar y dejarlo tirado es maldad", lamenta la mamá de Manteca Martínez | El Territorio

Rosa, la madre de Sergio "Manteca" Martínez -quien falleció al ser atropellado por un automóvil que luego se dio a la fuga-, lamentó lo sucedido con su hijo y pidió justicia.

domingo 05 de mayo de 2024 | 9:30hs.

La madre de Sergio pidió que el automovilista pague por lo que hizo. //Foto: Natalia Guerrero.

Martín Esteban Alcoba Sciortino (47), sospechoso de embestir su Renault Fluence bordó contra la motocicleta de Sergio Daniel "Manteca" Martínez (34) para luego darse a la fuga en la mañana del miércoles pasado, se entregó a la Policía de Misiones durante la siesta de ayer y permanecerá alojado en una celda a disposición de la Justicia.

Mediante fuentes consultadas, El Territorio pudo saber que el hombre que estuvo prófugo durante más de tres días se hizo presente en la Comisaría Primera de Posadas cerca de las 13.30. Su entrega se concretó luego de que el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, rechazara el pedido de eximición de prisión que fue solicitado por el sospechoso en la mañana del viernes a través de un abogado.

En tanto, el ahora detenido deberá esperar en una celda a que sea trasladado al juzgado ubicado sobre la calle Buenos Aires de la capital provincial para completar la audiencia indagatoria, donde recibirá la imputación formalmente por los elementos en su contra y tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos que lo tiene en primera instancia como sospechoso de homicidio en accidente de tránsito.

"Que se haga responsable"

En relación al siniestro vial, Rosa, la madre de la víctima, expresó a El Territorio que lo único que espera la familia es que el que atropelló a su hijo se haga responsable de lo que hizo: "Yo pido a Dios que al conductor le den su castigo merecido. Porque corren peligro las vidas de los demás pero también su propia vida. Hubiese sido distinto si él no le abandonaba a Sergio".

En esa línea, remarcó que Sciortino se haya fugado fue un acto de maldad. "Abandonó a una persona. Él no sabía si murió en el auto o si a lo mejor tenía tiempo y le llevaba al hospital y le salvaba la vida. Lo peor es preguntarse ¿Por qué no le asistió un poco? ¿Por qué no llamó una ambulancia? Es una persona muy irresponsable. Para mí no es justo chocar y que le dejen tirado ahí, para mí eso es maldad", lamentó.

Por otra parte, la progenitora expresó que el ahora detenido "dejó dos nenas huérfanas. Una de las nenas me decía en el velorio 'abuela, ¿cuándo será que puedo ver otra vez a mi papá?', porque ella llegaba de la escuela y le esperaba a su papá que vuelva de trabajar para jugar".

Rosa contó también que en un mes perdió a dos de sus cinco hijos, y que como madre "es un dolor tan grande, que no tiene nombre. Yo quería saber qué pasó con mi hijo. Y yo quería ver a mi hijo, pero me decían que no podíamos".

Asimismo, indicó que "Manteca no va a volver, pero yo estoy acá en la tierra", agregando que "espero que se haga justicia con el que lo chocó, porque no actuó bien. Primero el choque mató a mi hijo y después lo abandonó. Si le perdonan ahora le puede chocar a otro y puede fundir su vida y otra familia".

Por último, la mujer recordó a su hijo -quien era fanático de Racing y de Maradona- como "un muchacho bueno y trabajador, siempre con alegría y mucha sonrisa. Sabía compartir con los amigos partidos de fútbol y comer asados. Para mí era un sueño mi hijo y sé que me cuida desde el cielo".

En tanto, con la aprehensión del correntino Alcoba Sciortino, el juzgado interviniente podrá avanzar con los detalles que vayan arrojando los resultados de las distintas pericias que buscan esclarecer el trágico siniestro vial que terminó con la vida del conocido exfutbolista posadeño Sergio Martínez.

Identificación y allanamientos

Como viene informando este medio, la detención del sospechoso se dispuso de inmediato desde el primer momento que se supo que el automóvil involucrado en la colisión con el motociclista que se produjo frente al Parque de la Ciudad se trataba de un Renault Fluence bordó que se hallaba abandonado sobre la avenida Quaranta y la calle 141, con el chasis destrozado y que pertenecería a Martín Esteban Alcoba Sciortino.

Para hacer efectiva la detención del dueño del vehículo, durante la jornada del jueves los efectivos de la Unidad Regional X realizaron tres allanamientos en diferentes domicilios de Posadas, donde suele frecuentar el hombre de 47 años.

Sin embargo, la búsqueda no tuvo resultados positivos, ya que durante los operativos no se logró dar con el prófugo, quien luego del siniestro vial que se cobró la vida de Manteca Martínez huyó del lugar y recorrió aproximadamente 2 kilómetros hasta abandonar el rodado en inmediaciones al hospital Baliña.

Mientras la Policía continuaba buscando al conductor del Fluence durante la jornada del viernes, en paralelo, el juzgado interviniente recibió el pedido de eximición de prisión que fue presentado por un abogado que sería el representante del hombre.

Este pedido fue analizado por las autoridades, que desde un primer momento tuvo una opinión negativa por parte del fiscal René Casals. Finalmente, en la mañana de ayer también fue rechazado por el magistrado, que lo puso en una condición desfavorable al acusado. Por ello, Alcoba Sciortino se hizo presente en la comisaría local y se entregó luego de permanecer más de tres días en las sombras de la justicia.

En relación a la mecánica del hecho, en base a fuentes policiales, este medio pudo reconstruir que Martínez fue atropellado cerca de las 6.30 del miércoles frente al acceso al Parque de la Ciudad, sobre avenida Quaranta (ex ruta 12), cuando se encontraba trabajando para una aplicación de viajes, actividad que realizaba para ganarse un dinero extra para su familia y que justamente al momento del hecho se encontraba respondiendo para realizar uno de los viajes.

Ahora, resta conocerse los resultados de las pericias accidentológicas, que buscarán establecer si el Renault Fluence intentó ingresar a la ruta desde la colectora o si realizó alguna otra maniobra imprudente que no pudo ser evitada por el motociclista.

Para ello, también será muy importante el aporte de las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes, además de poder reconstruir el momento de la colisión, también podrán establecer los instantes posteriores a la huida y abandono por parte de Alcoba Sciortino.

Condena por estafas

Por otro lado, de acuerdo a informes del Ministerio Público Fiscal de Chubut y distintas publicaciones periodísticas, el nombre de Martín Esteban Alcoba Sciortino está vinculado a un importante antecedente con la justicia de la citada provincia que lo condenó a purgar más de dos años de prisión en 2021 por al menos 150 estafas virtuales cometidas en distintos lugares del país.

Según se pudo determinar, el correntino que es diseñador industrial de profesión comenzó a ser investigado a raíz de seis denuncias de víctimas de la provincia de Chubut: dos de Puerto Madryn, y en Rawson, Rada Tilly, Trelew y Comodoro Rivadavia, una en cada localidad.

De acuerdo a la instrucción de la causa, los denunciantes fueron tentados por la venta de cámaras fotográficas digitales con precios entre los 40 y 65 mil pesos. Sciortino, estuvo un tiempo detenido mediante la modalidad de arresto domiciliario y recuperó la libertad tiempo después.

Luego de esas denuncias, el ahora detenido por la muerte de Sergio Martínez, fue el primer condenado por delitos de cibercrimen en 2021 por la justicia de Chubut. En total, recibió la pena de dos años y ocho meses de cárcel de cumplimiento condicional. Incluso se lo señaló como el presunto cabecilla de una banda que estafaba en distintas provincias con la supuesta venta de equipos informáticos.