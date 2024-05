Caso Evelyn: “Probablemente recurramos a la Corte Suprema de Justicia” | El Territorio

La abogada de la familia de Evelyn Rojas, Florencia González, expresó que analizan apelar la decisión del STJ ante el máximo tribunal del país

jueves 16 de mayo de 2024 | 18:38hs.

Fotos: Archivo El Territorio

Tras conocerse la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Misiones de desestimar el agravante de odio a la identidad de género en la condena a prisión perpetua contra Ramón Da Silva por el crimen de Evelyn Rojas (26), la abogada querellante adelantó que analizan una apelación ante la Corte Suprema de la Nación.

Así lo expresó Florencia González, abogada de la familia de Evelyn, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos de Radioactiva 100.7. González estuvo en el debate en el Tribunal Penal Uno que se llevó a cabo hace dos años y que derivó en lo que entonces fue la segunda condena por travesticidio luego del caso Diana Sacayán.

Respecto a la novedad, González expresó que “ha sido una noticia bastante triste y la verdad que me ha sorprendido la decisión del Superior Tribunal de Justicia en el cual se ha borrado un hito histórico en nuestra provincia, que había marcado un antes y un después. No solo se había conseguido una reparación en el caso particular para Evelyn y su familia, sino que también de cierta forma fue visibilizar y una revalorizar un colectivo en general que tenía que ver con la ratificación por parte del Poder Judicial de la existencia efectiva del crimen de odio”.

“Quiero que quede claro que uno no está poniendo en tela de juicio la discrecionalidad del juez a la hora de analizar o de aplicar el criterio que considera no, sino que en este caso los fundamentos o los hechos que llevan a la decisión, son los que dejan mucho que desear. En primer lugar, hay un desconocimiento total, específicamente de diversidad. Hay confusión de términos básicos como orientación sexual e identidad de género. Es una sentencia que a mí entender incluso podría comprometer la responsabilidad internacional del país, porque se están violando tratados internacionales a los cuales la Argentina se encuentra adherido” advirtió.

González consideró que la fundamentación se aleja de las pruebas específicas del caso, con frases dogmáticas que no tienen sustentos fácticos y criticó que se haya nombrado a Evelyn con el nombre asignado al nacer, “lo cual es algo que es contrario a los a las reglas internacionales en cuanto al respeto a la identidad de género”

Como desarrolló este medio, en su voto, la presidenta Rosanna Pía Venchiarutti Sartori consideró - a grandes rasgos - que el crimen de Evelyn fue cometido motivado por los celos y no el odio a la identidad de género de la víctima, añadiendo que Ramón y Evelyn tenía una relación signada por la violencia, pero que él la consideraba una mujer. Por eso se mantuvo la figura de femicidio.

“Me parece bastante grave asimilar una situación de violencia sistemática a una cuestión tan banal como los celos. Me parece muy grave fundamentar un homicidio teniendo esa banalización de la violencia entendiendo que hay celos de por medio. Faltó utilizar el término crimen pasional”, refirió irónica la entrevistada.

Asimismo remarcó que esos celos que al entender del STJ estuvieron motivados por la aparición de la ex pareja de Evelyn, quien había salido de la cárcel, son una cuestión menor en todo el proceso y no reflejan el grueso de lo que se desarrolló en el debate oral y público.

“Recordemos que Evelyn es una mujer o era una mujer, pero no era cualquier mujer, era una mujer trans. Y como mujer trans recaía en ella un montón de situaciones de violencia sistemática y de situaciones de discriminación que no recaen sobre una mujer CIS. Entonces invisibilizar esta cuestión o confundir que ya era femicidio porque ella se consideraba mujer sí, pero no era una mujer más, sino que era una mujer trans, que eso llevaba un plus. Se acreditó a través de las pruebas que, por ejemplo, la violencia sistemática que Ramón ejercía no era a cualquier mujer sino hacia Evelyn y todas sus compañeras trans, Al resto de las mujeres no las atacaban ni siquiera verbalmente”, argumentó.

Al ser consultada por los pasos a seguir como querella, en representación de la familia de Evelyn, la abogada expresó que “Ahora estamos haciendo el análisis correspondiente pero probablemente recurramos a la Corte Suprema de Justicia también tener una opinión al respecto”.