Añoranzas misioneras desde la Luna

miércoles 21 de junio de 2023 | 3:00hs.

I’m an alien, I’m a legal alien entona Sting en Englishman in New York. Tonadas, modos, movimientos, costumbres hacen de un extranjero, un extraterrestre.

A veces no hace falta moverse tanto como esos antepasados que llegaron en barcos para sentir que estamos en otro mundo. Muchas veces el desarraigo se siente en el propio suelo.

‘‘¿Cómo se vuelve de una larga ausencia? ¿Voy a saber volver?’’, se pregunta Valentina en Astronauta. El maravilloso texto de Laura Abián con infinidad de implicancias cobró vida en una pieza teatral que se estrena oficialmente este sábado después de mucho trabajar y que relata la vida de esta primera mujer, misionera y argentina, en la Luna.

Al compás de Adiós, Beatriz, Valentina baila bajito, abrazada a una escoba en la estación espacial que hace años convirtió en hogar.

Cuando vivía en Posadas, el chamamé le parecía medio ‘mencho’, pero, claro, en la lejanía todo lo que refiere a su origen, le causa estupor y sentido orgullo.

Ni hablar de los aromas, esos destellos que despiertan los sentidos y encienden la nostalgia, los sabores como el del mbeyú, la feijoada con mandioca... los sonidos, las texturas... toda añoranza se exacerba.

Sin embargo, no es un anhelo melancólico y triste sino un raconto de las bondades que supo conocer. Como aquél que enseña unos pasos de tango en el extranjero, el que entona la nueva versión de Muchachos junto a un visitante o que comparte la receta simple pero efectivamente feliz del dulce de leche siendo turista.

‘‘¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿soy yo aún?’’, continúa Valentina al reflexionar sobre cómo será la vuelta después de su misión en la Luna.

Si bien la obra tiene mucho de arraigo y desarraigo, de ser mujer, de cuidar el suelo, Abián destacó que uno de los aspectos más importantes donde puso el foco, fue la metáfora y ‘‘la posibilidad de pensar de distintos lugares’’, más allá de los ejes que guían la dramaturgia de Astronauta.

Por un lado, la idea de aislamiento se ve clara en el monólogo habiéndose escrito en plena pandemia, aunque según la autora, uno de los hechos reales que más marcó el tono de la pieza fue el caso de Cristina Vázquez.

Tal como detalló Abián estaba muy latente cuando empezó a escribir . ‘‘Cristina estuvo presa muchísimos años de manera injusta porque era inocente y después la Corte la deja en libertad y ¿a dónde vuelve ella? Ahí surge esa pregunta del volver. En el caso de ella, estuvo más de diez años presa, años que no los recupera y ¿a dónde volvés después? ¿Hay posibilidad de volver en esos términos?’’, inquirió Abián.

Y haciendo la analogía con la migración, que también se desliza en el texto teatral, añadió: ‘‘Las personas que eventualmente se van a otros lugares ven que la lejanía te pone en perspectiva y el teatro es esa lejanía, esa distancia que te permite verte desde afuera’’.

Por ese motivo es que durante los más de 40 minutos que dura la obra, se repiten momentos de sentimientos encontrados y mucha emotividad que busca contagiar instantáneamente al espectador. Especialmente las referencias ineludibles sobre las costumbres de la Tierra Colorada y algunos detalles muy posadeños.

Sutil, con hondas alegorías, Astronauta te toca, te llega, particularmente si sos misionero o si te sentís un alien en tu propia tierra. El ritmo cómico y reflexivo fue lo más celebrado por el selecto público que apreció el preestreno. Además se destacó la actuación de Cucu (Luciana Curti), que hace carne el texto como si realmente fuera propio, la ambientación y el siempre acierto de Espacio Base de ‘hacer mucho, con poco’.

De igual manera, la idea de pensar de distintos lugares de afectividad el hecho de irse y volver fue signo identificatorio para muchos de los que son parte de la apuesta.

‘‘Siempre me decían la porteñita, pero me crié acá, en Andresito. Así que para mí también es muy personal esta obra’’, marcó Barrandeguy detrás de la dirección, al tiempo que deslizó que desde hace mucho busca poder llevar a escena una obra con letra misionera.

Con el incentivo de la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes, la iluminación de Rafael García, la asistencia en sonido de Dani Azida, técnica de Willams Sery, diseño de Silvana Diedrich y el arte de MaGo, fueron varias las personas detrás de esta puesta en escena que se concreta después de dos años de trabajo en bambalinas. Y aunque Abián consideró necesario que el proceso fuera lo más abierto y colectivo, el texto que Curti encarna permaneció literal.

Pandemia y migración. Desarraigo, irse bien lejos para ver cómo volver. Cuotas de nostalgia, feminismo y medioambiente se cuelan en una obra profunda, de ánimo cómico y ligero.

La propuesta inicial era estrenarla el 16 de junio, a tono con el 60º aniversario del lanzamiento del Vostok 6 que tripuló Valentina Tereshkova y la convirtió en la primera mujer en el espacio.

La Valentina local le debe su nombre a la rusa, explica en su monólogo, además siempre fue seguidora de Laika, la primera perrita en orbitar la Tierra. ‘‘Pequeñas coincidencias de lo que vendría’’, dice la protagonista que contra todo pronóstico venció barreras. Una chica del interior, entre millones. La única, la elegida, la misma. Esa que salió de Villa Cabello con una vida ‘ordinaria’ y que, a pesar de haber llegado a la Luna, define la paz como tomar mate bajo un árbol y la libertad como un chapuzón en el río bajo el sol de verano.



Para agendar

Astronauta

La obra con dramaturgia de Laura Abián, dirección de Julia Barrandeguy y Luciana Curti en escena se estrena el sábado 24 a las 21 en Espacio Base (Rademacher 5324).

Reservas 376-5130101. Escrita en la Tierra Colorada con el sello propio de nuestra identidad.