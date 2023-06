Posadas recibe a grupos vocales de distintas partes del país

martes 13 de junio de 2023 | 4:30hs.

Con la voz en alto, sosteniendo una autogestión de más de 30 años, se viene el 45º Encuentro Nacional de Grupos Vocales, nuevamente en Misiones.

Con todas sus particularidades, los grupos vocales siguen marcando su vigencia en el país. Son populares, a pesar de no ser masivos, hacen música de calidad sin figurar en los ranking o los éxitos de nicho y se organizan, desde 1992, para celebrar su ahínco en un encuentro a pura música de tres días.

De esta manera, Posadas será sede del encuentro por quinta vez, con el grupo Enarmonía como tradicional anfitrión. Además, los integrantes de Canto Abierto serán otros referentes de la Tierra Colorada que pondrán la cuota de localía.

Cuecas, coplas, tangos, chayas, zambas, gualambaos serán algunos de los géneros que se oirán durante los conciertos que se desplegarán del sábado 19 al lunes, desde las 21, en el Auditorio Tierra Sin Mal, dentro del edificio de la Ex Estación de Trenes.

Así, tres noches, con cuatro grupos cada una, darán forma a este evento que más allá de los conciertos de entrada libre y gratuita para el público, funciona como real punto de reunión para los grupos que continúan trabajando en pos de la música vocal.

Tal como reveló Héctor 'Toly' Dopazzo, integrante de Enarmonía a partir de la convocatoria de Damián Sánchez en el 92, en Venado Tuerto, año a año los grupos vocales del interior se empezaron a organizar sistemáticamente para concretar encuentros en distintas partes del país, con variados representantes de las provincias.

El Quinteto Supremo (Paraná), Pedregal (General Roca), Vocal Acento (Bahía Blanca), Tenor 4 (Necochea) y Librevoz (La Rioja) fueron algunos de los referentes que 'recogieron el guante' de Sánchez y se sumaron a la iniciativa.

Desde entonces entre una y dos veces por año, los las agrupaciones copan distintas regiones del país, para sostener un estilo que reconocen no tiene todavía el merecido acompañamiento del Estado nacional y el público más masivo.

En esta oportunidad, Posadas vuelve a ser sede como en 2015 o 2009 entre otras ocasiones, y alberga a importantes exponentes de este estilo.

Entendiendo que no es una propuesta musical comercial, que pueda tener una difusión masiva, Toly destacó que ‘‘venimos defendiendo el movimiento de hace mucho tiempo, grupos por todo el país que están hace más de 20 25, 30 años. Siempre mantenimiento su trabajo con discos grabados y difundiendo su música no solo en sus regiones, sino incluso en el exterior también’’.

Profundizando en la calidad de los artistas que llegarán a la ciudad, sumó: ‘‘no son grupos que tengan un cartel de fama comercial, por así decirlo, pero tienen muchísimo profesionalismo, son grupos profesionales en lo musical y en lo escénico’’.

Aprovechabdo el fin de semana largo y las noches frías, el calor de las voces nacionales llenará el auditorio costero para disfrutar de un abanico de tonalidades en un atisbo de federalismo coral. z

Programa

n Sábado

Enarmonía (Posadas)

Vocal Quintos (La Plata)

De 2 A 4 (Santa Fe)

Aguablanca (La Rioja)

n Domingo

Challay Huasi (La Rioja)

La Cantarola (Cordoba)

Confluencia (La Plata)

Grupo Vocal Norte (La Rioja)

n Lunes

Canto Abierto (Posadas)

Presente (Rosario)

Pirca (Catamarca)

Quinta Copla (Santiago Del Estero)