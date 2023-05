Misiones también tuvo un significativo aumento de cuadros respiratorios

miércoles 31 de mayo de 2023 | 12:13hs.

Al igual que en la provincia de Buenos Aires y varios puntos del país, Misiones registró un aumento de cuadros respiratorios en las últimas semanas, el gran salto se dio en la última semana comprendida entre el 22 y 27 de mayo, tiempo en el cual el aumento llegó a un 30%.

En esa línea, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, la Liliana Fernández Sosa, Gerente asistencial del hospital Pediátrico Fernando Barreiro, detalló cómo está la situación sobre todo con los pacientes pediátricos y alertó que los niños no poseen el esquema de vacunación completo.

“Misiones está en una situación similar a la que se viene teniendo a nivel país, en estas últimas semanas ha aumentado el índice de cuadros de bronquiolitis. Nosotros veníamos muy tranquilos y hace una semana hubo un gran aumento de casos de bronquiolitis más a predominio de virus sincicial, respiratorio y adenovirus y eso creó un aumento de las consultas en guardia y aumentos de internaciones en el área de clínica y de terapia intensiva”, expresó Fernández Sosa.

El aumento más significativo según estadísticas brindadas por el hospital de Pediátrica Fernando Barreyro, se dio entre los días 21 y 27 de mayo, es decir la última semana, periodo en el cual, hubo mayor de pacientes que debieron ser internados, algunos de manera crítica.

“Estamos cursando la semana 22 de internaciones por estos cuadros, y la última semana es donde hizo el gran pico, epidemiológicamente en las semanas 18, 19 y 20 veníamos bastante tranquilos, pero en la semana 21 es en la cual hubo el pico de cuadros”, explicó la pediatra.

Los chicos de dos a cinco años son más propensos a contraer bronquiolitis, es por ello que se recomienda a los padres a completar y tener al día el esquema de vacunación de los chicos. La preocupación pasa porque hay muchos niños que no tienen el esquema de vacunación completo.

“Muchos padres no tienen esquemas completos de vacunación en sus niños y muchos padres no le han colocado a los chicos la vacuna antigripal. Esa es la primera defensa que tienen que darle los padres a los niños, al chico menor de dos años o a pacientes que tengan antecedentes de asma, diabetes o de cardiopatías etc., sí o sí tienen que vacunarlos. Muchos padres no han completado esos esquemas de vacunación a esta altura del año y eso es lo que nos está preocupando”, manifestó y agregó “luego de la pandemia, tiempo en el que se cortó el esquema de seguimiento de control de los chicos, ahora hay que ir a buscar a los niños a sus casas para que los padres los vacunen. Se tiene que volver a retomar el control del niño sano, el control con su pediatra de cabecera, el control y seguimiento del esquema de vacunación”.

Síntomas de la bronquiolitis

Generalmente la bronquiolitis inicia con un cuadro en las vías aéreas respiratorias superiores, mocos, tos y catarros; luego afecta al nivel respiratorio bajo con broncoespasmos, agitación, dificultad en la alimentación y luego en la conciliación del sueño.

“A medida que se va agravando el cuadro, eso va haciendo un broncoespasmo atrapamiento aéreo y dificultad en la respiración”, detalló Fernández Sosa.

Para prevenir el contagio, recomiendan pasos simples y de vieja data, lavarse las manos cada vez que se llega de algún lugar ya que “el primer transmisor es la mano”; en caso de estar con un cuadro de gripe o un resfrío y tener que trasladarse a un lugar con muchas personas, usar el barbijo y luego y no menos importante darle una buena alimentación al niño y completar el esquema de vacunación.