Hoy deciden los ciudadanos misioneros

domingo 07 de mayo de 2023 | 4:00hs.

La súper jornada electoral desarrollada el 30 de abril en Paraguay dejó varios mensajes internos y externos. El día en que se elegía a presidente, 17 gobernadores, 45 senadores y 80 diputados llegaba cargado de tensiones y con una presunta paridad estimada por los encuestadores. Los ciudadanos determinarían con sus votos a claros ganadores y perdedores en el enfrentamiento en las urnas que tenían al Partido Colorado (o Asociación Nacional Republicana), que está en el poder desde 1954 -con excepción del período electoral de 2008 a 2012, cuando gobernó Fernando Lugo- y, del otro lado, la Concertación para un Nuevo Paraguay, conformada por una alianza de 14 partidos y diversas organizaciones.

Por el coloradismo se presentaba el delfín de Horacio Cartes -presidente entre 2013 y 2018-, Santiago “Santi” Peña, un economista e hijo de una argentina y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, que a su vez fue ministro de Hacienda durante el mandato de Cartes, actual presidente del coloradismo y uno de los empresarios más ricos del país.

En la vereda de enfrente, por el Partido Liberal Radical Auténtico dentro de la alianza de la Concertación para un Nuevo Paraguay, se presentaba por tercera vez Efraín Alegre, quien fuera ministro de Obras Públicas durante la presidencia de Lugo -actual senador-, quien había logrado aquel triunfo histórico al ganarle al coloradismo y gobernar hasta el 2012.

Días previos, las encuestas señalaban que Alegre tendría posibilidades reales de llegar a la presidencia. Los resultados de las urnas determinaron la estrepitosa derrota de Alegre que a su vez arrastraba a otros perdedores, tanto a encuestadores como el intento de incidencia de Estados Unidos que, en su autoproclamado rol de gendarme de las democracias del mundo, habría influido en los números difundidos previamente en un intento de torcer la voluntad del pueblo paraguayo. Como se recordará el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había declarado el año pasado a Horacio Cartes como “significativamente corrupto” y con ello lo desplazó como posible candidato a presidente. Pero esa campaña contaminada por la política exterior de intromisión del país del norte, continuó previo a las elecciones cuando volvieron a calificar como “significativamente corrupto” esta vez, al vicepresidente en ejercicio Hugo Velázquez, que partía como favorito y con el simple comunicado lo sacaron de la cancha.

Ahora, con los resultados a la vista, también se puede inferir el fracaso del Partido Demócrata estadounidense en el intento de torcer la voluntad de los votantes que acompañaron al candidato de Cartes, el ahora electo presidente del Paraguay Santi Peña, el gran ganador de la jornada que en promedio consiguió casi el 43% de los apoyos ante un poco más del 27% de Alegre. Con este triunfo aplastante, el Partido Colorado volvió a demostrar la supremacía, porque además controlará ambas cámaras y se impuso en 15 de las 17 gobernaciones en disputa.

Con las manos vacías

El presidente Alberto Fernández subió al avión presidencial con rumbo a Brasil, acompañado de sus principales espadas, entre ellos los tres precandidatos a presidentes, Sergio Massa, Agustín Rossi y Daniel Scioli. La aeronave iba cargada de ilusiones de encontrar ayuda ante la asfixiante situación económica y financiera que atraviesa el país, con cada vez menos dólares de respaldo en el Banco Central. De allí el llamativo volumen político de la comitiva nacional para ir a conseguir recursos y avanzar acuerdos con el hermano mayor de Sudamérica, gobernado por quien Alberto Fernández califica de amigo, Lula da Silva. El presidente de Brasil había indicado en forma previa que iba a intervenir en asistencia y le iba a sacar el cuchillo del cuello a la Argentina, que le había puesto el Fondo Monetario Internacional. Se pensó que alguna asistencia surgida en esta oportunidad serviría para concretar ese primer paso.

Pero el encuentro en Brasilia, durante ocho horas de reunión técnica, sirvió para analizar la situación económica argentina, para hablar de integración financiera y de medidas de financiamiento del comercio bilateral, pero sin acceso inmediato a fondos o como dijo Lula en tono de broma “sin dinero” que incomodó a la comitiva presidencial.

Traducido en esta parte del país, significa volver con las manos vacías de una misión comercial. Es que el manejo de gran parte de los recursos está en manos del presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, que fue puesto en ese cargo por el Senado hasta el 2024 por indicación el expresidente Jair Bolsonaro. Son muy conocidos los enfrentamientos que tiene Lula con Campos Netos, quien por ejemplo resiste el intento de bajar tasa de interés en el país vecino y sostiene en 13,75% anual con el objetivo de contener la inflación. En definitiva, es el poder económico que los bolsonaristas conservan en Brasil.

Justamente, en medio de esta pelea interna, Lula declaró que Alberto Fernández es un compañero que llegó bastante aprensivo y va a volver más tranquilo. Sin ningún dinero, advirtió, pero con mucha disposición política, al ampliar que cuando se habla de encontrarle una salida a la Argentina se está hablando de América del Sur, del Mercosur y el principal socio comercial de Brasil.

El chiste no cayó bien en muchos ámbitos, por el tema delicado del momento. Fue el embajador en Brasil, Daniel Scioli, quien salió al cruce de lo sucedido y planteó que Alberto Fernández no fue a Brasil ni a pedir plata ni a mendigar. Afirmó que la misión se concretó en reclamo del sector industrial brasileño, para dinamizar la relación comercial en crecimiento y sostuvo que Lula pretende fortalecer aún más la relación con Argentina.

Pero a su vez se admitió que Lula tomó contacto con la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, quien desde abril está al frente del Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). La entidad bancaria fue creada con la misión de financiar obras de infraestructura y promover el desarrollo sustentable. Es, por lo tanto, en el Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics donde están depositadas las esperanzas ahora de alguna ayuda para la Argentina.

Ni pena ni gloria

María Eugenia Vidal era la dirigente mimada de todo el ecosistema mediático nacional. Había llegado a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires por el macrismo de la mano de Rodríguez Larreta y prometía una carrera arrolladora, tras mostrar eficiencia en su paso previo como funcionaria de Pami, Desarrollo Social y Anses. Parecía que todos los astros se les habían alineado. Pero rápidamente dejó de ser “la Leona”, figura que se instaló durante sus cuatro años al frente de la gobernación bonaerense gracias a la jugosa caja depositada en el marketing. Pero la Leona mostraría su primera fragilidad posterior ante una durísima derrota que sufrió en el 2019 ante Axel Kicillof, perdiendo por 17 puntos.

La que se presentaba orgullosamente bonaerense mutó a orgullosamente porteña al cambiar de territorio en el 2021. En el medio, se rompió aquel marketing de cristal y comenzaron a conocerse y trascender las desprolijidades o gestiones poco transparentes, desde la compra de un departamento sin muchos justificativos en una de las zonas más cara de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la denuncia de la AFI que en el seno de su gestión se había montado una mesa judicial.

Toda aquella excelsa pulcritud que se mostraba comenzaba a desmoronarse y como se dice en política, le entraron balas a la imagen blindada de la diputada y exgobernadora bonaerense. En el proceso de caída, siguió los pasos del expresidente Mauricio Macri y anunció que no competirá como precandidata a presidenta de PRO en las primarias de Juntos por el Cambio. De esta manera, cuando en pleno auge, todo era esplendor y brillo, en esta etapa exhibía opacidad, que la llevó a perder espacio, ante la caída de imagen y de aprobación que no le permitía competir con igualdad de fuerza dentro del PRO a Horacio Rodríguez Larreta con estilo más moderado y Patricia Bullrich más radicalizada, que finalmente quedan como postulantes por el PRO; no obstante, en lo que representa Juntos por el Cambio también están en carrera los radicales Gerardo Morales y Facundo Manes, Elisa Carrió, de la Coalición Cívica y Miguel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal.

Un territorio preciado

La gobernación en la provincia de Buenos Aires es un territorio preciado. Así lo entienden también desde el espacio que conduce el diputado liberal Javier Milei. Los libertarios habían decidido no presentar candidaturas en las próximas elecciones en las provincias cuyos comicios fueran desdobladas de la elección presidencial.

Porque al parecer, desde La Libertad Avanza (LLA) decidieron jugarse con todo en las elecciones generales, aunque como se dijo, habrá una excepción porque en estos momentos aceleran el armado bonaerense y solo restará conocer al candidato a gobernador por esa provincia.

Con la injerencia de Milei en territorio bonaerense presentando lista en todas las categorías provinciales, perjudica las chances de JxC y le da esperanza al equipo de Kicillof en lograr la reelección.

Elecciones en Misiones

Hoy los misioneros irán a las urnas para decidir quién será el próximo gobernador y vice, en reemplazo de Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce. Como se sabe estos cargos duran cuatro años y pueden ser reelectos sólo por otro período consecutivo. Además, votarán por el recambio de 20 diputados provinciales titulares y siete suplentes, porque la Cámara está compuesta por 40 diputados y se renueva de a mitades. Esta vez, también los misioneros elegirán a 78 intendentes, concejales, entre otros cargos locales. La campaña electoral transitó en un buen clima y sin tensión.

Hoy en el cuarto oscuro hay opciones tanto entre grandes espacios como otros más chicos. El Frente Renovador lleva como candidatos a Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli, junto a la mayoría de los intendentes que buscan revalidar con el apoyo de los ciudadanos las gestiones de gobierno municipales. En Juntos por el Cambio, la dupla es integrada por Martín Arjol y Natalia Dörper.

Por La Fuerza de Todos, los diputados provinciales Isaac Lenguaza y Santiago Mansilla, son los candidatos a gobernador y vice. En el Frente Amplio, Julia Perié y Aurelio Torrez. El partido Integración y Militancia entró en una compleja situación, tras las renuncias de Ninfa Alvarenga y Julio Peralta como candidatos a gobernador y vice respectivamente. El Tribunal no dio lugar a ello porque habían vencido los plazos. Por el Partido Demócrata, encabeza Jorge Pelinski y Marilene Esmeralda Re y del partido Por la Vida y los Valores, Débora Mangone y Emilio Abal. En el Partido del Obrero se presentan como candidatos a gobernador y vice, Lorenza Villanueva y Eduardo Demetrio Cantero.

Misiones representa el 2,7% del padrón nacional. Se trata de 989.148 electores habilitados a sufragar, el mayor porcentaje se encuentra en la zona Capital, ya que sólo Posadas concentra el 24% del electorado. Se habilitaron 2.943 mesas, ubicadas en 457 centros de votación en los 78 municipios distribuidos en 110 circuitos electorales en toda la provincia.

La herramienta de la democracia

Como es habitual en las elecciones, cada voto implicará un mensaje, de apoyo o rechazo, a determinados espacios políticos.

En la provincia desde hace algunos años se vota en forma positiva, no en contra de alguien, como sucede en otros distritos y sobre todo a nivel nacional donde el fracaso de los frentes nacionales potenció la grieta.

El ciudadano tendrá en sus manos la herramienta más importante de la democracia, el voto; es el que decide. Cada voto es una sumatoria de determinaciones hacia dónde apunta que vaya el candidato votado, tras conocer y escuchar sus propuestas.

Cuando se cierre el horario de votación previsto para las 18, comenzará el conteo y se estima que desde las 21, estarán disponibles los resultados provisorios de la votación.

Resta sólo instar a los misioneros a ejercer, con tranquilidad, conciencia y convivencia, su máxima responsabilidad de ciudadano de concurrir y expresarse con su voto.