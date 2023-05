‘Club Queer’, un espectáculo que rompe dinámicas y etiquetas

viernes 05 de mayo de 2023 | 3:00hs.

Hoy abre sus puertas Club Queer, un espectáculo diverso, dinámico y plural que en escena desdibuja las fronteras entre las manifestaciones del arte y propicia un espacio de encuentro para artistas de las disidencias.

La primera función de esta puesta multiartística tendrá lugar esta noche desde las 21 en Espacio Reciclado, ubicado en Pasaje Misiones 3040, con la conducción de Barbarita Rodríguez, artista drag queer, que oficiará de anfitriona.

Los artistas invitados para esta primera entrega de Club son Giuliana Uset, Vanesa Gómez, Lülo Aháusson, Carli Bastarrechea y House of kinetic.

En tanto, Iracema López y Felipe Zaid integran el equipo técnico.

Rodri Barboza, que interpreta a Barbarita, es el impulsor de esta propuesta que buscará consolidarse en el circuito cultural local con próximas ediciones.

“Como título tomamos el concepto de club como un espacio de encuentro, un espacio social de intercambio y disfrute, porque queremos que el espectáculo sea eso y es una iniciativa de artistas de las disidencias para todo público”, explicó Barboza acerca del show que tendrá música, performances con teatro y danza, plástica en vivo y más.

“Es un espectáculo que amalgama diversas disciplinas artísticas y yo voy a estar en la conducción con ‘Barbarita’ que es mi personaje como transformista, y en ese rol está un poco el hilo conductor, pero a la vez es un espectáculo que busca innovar y si bien tenemos una matriz del show, también se deja mucho a lo que suceda en el momento, con la interacción con el público, no hay nada estanco, todo puede surgir y fluir”.

A la vez, expresó que Club Queer nace de la necesidad de los artistas del colectivo LGBT+ de expresarse. “Buscamos generar espacios propios para encontrarnos, celebrar, disfrutar. La idea es fusionar el encuentro con y desde el arte y poder también dar visibilidad a las producciones de artistas de las disidencias”.

Un condimento que se añade al espectáculo es la barra de bebidas del emprendimiento agroecológico Agüiyé, que produce un fernet misionero, y tragos y jugos de autor.

Todos bienvenidos

El objetivo de los artistas no es cerrarse en las disidencias sino convocar a todo el público, “en escena estarán las sutilezas, sensibilidades y diferentes realidades que nos atraviesan como colectivo LGBT+ y como seres humanos, por eso decimos que no es un espectáculo cerrado para las disidencias. Somos artistas expresando arte”, convino y añadió que, “la curaduría de artistas pasa por convocar a mostrar estas expresiones de arte, estas narrativas y creaciones, que no sólo hablan de las luchas y reivindicaciones sino también de muchas otras cosas que nos suceden como a todas las personas”.

En este punto, expuso que “no se trata de dejar nuestras luchas y problemas de lado, que son parte de nuestro día a día, pero sí ir un poco más allá y mostrar y compartir la sensibilidad y subjetividad a través de los distintos soportes artísticos y la alegría y vitalidad con que encaramos nuestros proyectos”.

De subtes, redes y telones

Barbarita Rodríguez es un personaje drag queer que pisó las tablas por primera vez en 2017 en Buenos Aires, donde vivía el artista por esos años. Su aparición no fue de la forma tradicional en una sala de teatro sino en subtes con buena recepción del público. “Barbarita es un personaje que creé y se fue haciendo más fuerte y tomando carácter en las presentaciones en los subtes y luego animó fiestas, boliches”, contó. En 2020, Barboza regresó a Posadas, “empecé a hacer contenidos en redes, después vino la pandemia, un programa de radio y siempre pensando en proyectos”, resaltó.



Para agendar

‘Club Queer’

Función estreno hoy a las 21 en Espacio Reciclado, Pasaje Misiones 3040. Reserva de entradas al 3764-665311. Para saber más, en IG @barbaritarodriguezok