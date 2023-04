Caso Ferreyra: una de las acusadas declaró que intervino en defensa de su madre y se despegó del asesinato

miércoles 26 de abril de 2023 | 14:14hs.

"Lo único que hice fue defender a mi mamá, porque si no la defendía hoy iba a estar muerta y yo pidiendo justicia. Dejo en claro en esta sala que defendí a mi mamá como toda hija". La declaración ante el Tribunal Penal Uno de Oberá es de Laura Viviana Batista (24), quien junto a otros tres acusados comenzó a ser juzgada esta mañana por el asesinato de David Anselmo Ferreyra (alias Napy), de 20 años, cometido el 1 de mayo de 2021 en el barrio Kilómetro 28 de la localidad de Campo Viera.

La joven está imputada por homicidio simple en calidad de partícipe secundario, al igual que su concubino y consorte de causa, Alexandro Mario Becker (20). Los otros sentados en el banquillo son Pablo Daniel Espíndola (21), sindicado como autor material del crimen, y Darío Alejandro Pio (23), acusado como partícipe primario en razón de que habría tenido sujetado a Napy en el momento que recibió la estocada mortal.

Los únicos que después de escuchar la requisitoria de elevación a juicio de la causa -en la que constan los argumentos y elementos de prueba- decidieron declarar ante los magistrados -Francisco Aguirre (presidente), José Pablo Rivero y Horacio Paniagua- fueron Batista y Becker, patrocinados por los abogados José Padolski y Beatriz Beltrame.

Dieron su versión de los hechos, primero él y después ella, colocando a la víctima en un rol de violento e intratable y a sí mismos en una postura tranquila y defensiva.

En ese sentido, cabe aclarar que fue expuesto en base a informes socio-ambientales que ni uno ni otros gozan de buen concepto en el barrio y que en general, los vecinos entrevistados opinaron que "son malas personas, toman (bebidas alcohólicas), se drogan y usan cuchillos". Se informó que Batista tiene condena unificada por narcotráfico.

Festejo sangriento

De acuerdo al expediente, el asesinato fue cometido entre las 21.30 y 23 de aquel sábado (Día del Trabajador) en el barrio Kilómetro 28 de Campo Viera. Menciona que los cuatro acusados, tras mantener una discusión con Ferreyra en el domicilio de la mamá de Batista (Gladis Barboza) y al intentar éste darse a la fuga, lo persiguieron arrojándole piedras hasta alcanzarlo, momentos en que Becker y Batista, cooperando con Pio y Espíndola, le propinaron golpes en distintas partes del cuerpo para que Pio pudiera agarrarlo y sostenerlo, y al hacerlo, Espíndola le asestó un puntazo en la parte del abdomen ocasionándole una lesión que posteriormente le provocó la muerte mientras era trasladado al hospital de Oberá.

En principio los abogados Beltrame y Padolski pidieron la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio y la consecuente absolución de Batista y Becker, considerando una serie de supuestas fallas en la instrucción y argumentando que no se tuvieron en cuenta cuestiones sustanciales. "Hubo dos etapas, la inicial en la vivienda de Laura (Batista) y la segunda en la del occiso (Ferreyra) y Laura no fue partícipe en el momento que ocurrió el crimen", insistió Beltrame, coincidiendo Padolski, quien dijo que Becker tampoco estuvo presente en el momento del asesinato.

Los magistrados no hicieron lugar al planteo por lo que el debate continuó, teniendo los imputados la posibilidad de brindar declaración por primera vez en la sala. En ese contexto tanto Becker como Batista hablaron pero direccionaron su versión a un plano de supuesta defensa de un ataque inicial que perpetró Ferreyra previo a su asesinato. Y tal como mencionaron sus abogados, redujeron sus participaciones únicamente en la pelea que tuvo lugar en la casa donde estaban escuchando música y tomando bebidas alcohólicas.

"Estábamos festejando el día del trabajador en casa, con mi mamá (vive al lado), algunos amigos, pero Napy no estaba invitado porque no me gustaba su forma de ser, era violento y desde la mañana había estado tomando. Hasta le había pegado a su pareja", relató Batista, describiendo que el occiso vivía a cinco casas de la suya por lo que "en un momento cayó y se quedó, estaba junto su esposa y sus hijos, pero estuvimos en un ambiente tenso porque tenía un cuchillo con el que jugaba haciendo puntería en la pared y decía 'hoy me matan o yo mayo', así pasaó hasta que en determinado momento empezó a tratar mal a sus hijos, y se metió uno de mis amigos iniciándose una discusión que no pasó a mayores".

En ese punto colocó en escena a Becker, que "un rato antes se había ido a acostar porque estaba cansado, y me dijo que cortara la música y se fueran todos a sus casas", e indicó que "fue el momento en que Napy se descontroló totalmente". Siguió relatando que "agredió de un puñetazo a mi pareja, le rompió la nariz y cuando lo estaba atendiendo escuché que mi mamá comenzó a pedir auxilio, Napy le estaba golpeando, le había cortado la cabeza con un serrucho y sangraba".

"Yo llamé al Comando"

"Me hago cargo de que agarré un palo y le tiré porque fui en defensa de mi mamá. La tenía en el piso a los golpes, ya le había hecho un corte de siete puntos. Mi hermanito también tratando de salvar a mi mamá le tiró una piedra a Napy para ahuyentarlo, y él se alejó pero comenzó a tirar piedras a mi casa, eso no dice en el expediente".

Esa, según dijo, fue la intervención que con Becker tuvieron en la pelea, que luego siguió en el sitio donde apuñalaron a Napy pero ellos, supuestamente, no estuvieron. "Yo llamé al Comando, pedí ayuda para mi mamá que estaba lastimada y a la media hora la Policía fue a buscarme para hacer una declaración pero al final dijeron que estaba presa por el homicidio. Yo lo único que hice fue defender a mi mamá tirándole un palo que después entregue en la comisaría contándole cómo sucedió todo".

Minutos antes Becker había trazado la línea del tiempo sobre la que basó su declaración y que sirvió de guía para Batista. "Estaba en la pieza cuando pedí que paren la música y Napy me dio una piña, después le había cortado con el serrucho a mi suegra", mencionó el acusado, aunque su declaración tuvo algunos puntos confusos que la fiscal Estela Salguero buscó aclarar, sobre todo en cuanto a la secuencia previa al asesinato.

Los testimonios de ambos fueron escuchados por los otros acusados, sobre los cuales pesa la imputación más grave. Espíndola es defendido por el abogado José Bridier, en tanto que los intereses de Pio son representados por el defensor oficial Uriel Olivera.

Mañana comenzarán a declarar los testigos, desde las 8.30, en la sala de debates del tribunal obereño. "Vamos a tratar de traer a la hija de Laura, tiene 6 años y es la que más sufre con su mamá detenida", dijo el abuelo de la acusada, refiriendo que "creemos en la justicia y va a quedar claro que ella no tuvo nada que ver en el crimen".