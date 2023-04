Mejoras en el salario de los trabajadores, la propuesta de Virginia Villanueva

jueves 13 de abril de 2023 | 11:55hs.

La candidata a gobernadora por el Partido Obrero, Virginia Villanueva, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó cuáles son sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo.

“Uno de nuestros principales puntos es el tema salarial que muchos otros candidatos no hablan, nosotros planteamos de que el salario de los trabajadores y de las trabajadoras tiene que ser igual al costo de la canasta familiar que hoy está en 72 mil pesos y los ingresos medios en Misiones son por debajo de los 100 mil pesos. Otra cuestión es el pase a planta permanente con el convenio protector de todos los trabajadores precarizados”.

Además dijo que con respecto a la obra pública en la provincia hay que hacer un plan que contemplen todos los recursos, “el Gobierno de Misiones dice haber tenido un superávit el año pasado del año entonces se debe poner en marcha un plan de arreglo de los barrios, de mejorar las condiciones edilicias, en los ingresos a las zonas rurales y que eso sea controlado por los usuarios y por los trabajadores para evitar los sobreprecios y que se vayan los recursos para otro lado”.

“Con respecto a las empresas de servicios nosotros planteamos la estatización, que se abran los libros contables. Nosotros pagamos el agua más cara del país cuando no hay ningún misionero que no viva a menos de un kilómetro y medio de algún curso de agua, por lo tanto deberíamos pagar solo lo que cuesta el mantenimiento y realmente el agua en Misiones es muy cara y acá en Posadas en los barrios no llega y pasa lo mismo en otras localidades”, destacó.

Villanueva agregó que lo mismo se plantea para el ámbito del transporte público, “esto es más grave porque realmente somos rehenes de las empresas que cuando no están conforme con el subsidio nos dejan sin colectivos directamente y seguimos siendo rehenes porque los que vivimos en los barrios alejados y no llegamos a las transferencias tenemos que irnos en remis a nuestras casas o caminando”.

“Nosotros como espacio estamos contra la Ley de Lemas porque eso es una estafa a la voluntad popular, por ese motivo somos consecuentes y presentamos una sola lista en cada municipio donde les decimos a los trabajadores y trabajadoras que hagan el esfuerzo de buscar la lista 71 que en unos lugares estará con la boleta corta y en otros lados completa. Nuestra propuesta es el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, fundamentalmente en el estado, planteamos que se tiene que hacer un plan de construcción de hospitales y de caps con los recursos de las exportaciones que tuvo nuestra provincia, construcción de escuelas y también que es necesario el equipamiento de las brigadas que controlan los incendios”, finalizó.