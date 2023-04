Candidato tucumano propone que cada vecino tenga "un lugar donde ir a cagar dignamente"

martes 11 de abril de 2023 | 19:10hs.

Enrique Lazarte es tucumano, sueña con ser intendente de su ciudad, Tafí Viejo, y encaró la aventura de ser candidato llevando como bandera una propuesta singular, darle a los vecinos un baño digno. "Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar, pero más de mil familias de Tafí no tienen agua ni baño", asegurá Lazarte en uno de sus videos de campaña, que por estas horas se viraliza y recorre las redes sociaales.

La propuesta concreta es la de "construir mil sanitarios en tiempo récord para que todos tengan la posibilidad de ir a cagar en un baño decente". Programas similares ya existen, tanto a nivel nacional como en varias provincias. Lo curioso es la manera en la que Lazarte lanza la propuesta electoral. "Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar, pero más de mil familias de Tafí no tienen agua ni baño. Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa 'Baños Dignos', que consiste en construir los mil sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar en un baño decente", asegura.

Según su sitio web oficial, Enrique Lazarte es nacido y criado en Tafí Viejo. "El Estudio es algo que me apasiona por eso estudié y me recibí de Contador Público en la Universidad Nacional de Tucumán, soy profesor en Ciencias Económicas y Licenciado en Economía Social", cuenta. Además agrega que está casado y tiene 3 hijos, "ellos me dieron el hermoso título de abuelo", afirma el hombre que menciona tener 3 nietos.

Lazarte es, por estos días, empresario del sector turístico, propietario de una empresa de viajes y de un hostal. Pero tiene una carrera en política detrás. Fue Vicepresidente de la Junta Departamental del PJ; Secretario General de la Agrupación Evita y Secretario Adjunto de la Agrupación Volver al Peronismo. También Congresal Nacional y apoderado del Frente Renovador de Sergio Massa. También fue asesor y fundador de cooperativas y mutuales provinciales, asesor de la Presidencia del Senado y varias asesorías más. Actualmente se desempeña como asesor del Ministerio de Transporte de la Nación.

"Quiero que Tafí Viejo sea una ciudad próspera, amigable, limpia, con mejor acceso a la salud, a la vivienda y al trabajo. Que los taficeños tengan la calidad de vida que nos merecemos, y que podamos vivir mejor", afirma el hombre que pretende que cada uno de los ciudadanos de su localidad tenga "un lugar digno donde cagar".