Federal A: En Formosa, Crucero va por su primer triunfo

domingo 09 de abril de 2023 | 12:30hs.

Crucero tendrá esta tarde otra parada complicada en el torneo Federal A cuando visite a Sol de América de Formosa, desde las 17, en la continuidad de la quinta fecha.



El equipo misionero no logra despegar producto de los coletazos entendibles de una plantilla nueva, en plena construcción de una identidad.



La irregularidad en el juego todavía le imposibilita festejar en este certamen con tres fechas jugadas, dos en Santa Inés. Es por eso que la de esta tarde se presenta como una buena posibilidad para empezar a creer.



El partido será arbitrado por el santafesino Enzo Silvestre y entre las novedades hay que remarcar que el volante Nicolás Fassino no podrá ser de la partida porque debe cumplir con una fecha de suspensión (fue expulsado ante Boca Unidos).



El resto del plantel no sufrió bajas por lo que la lista de concentrados está casi al cien; incluso aparece el volante Eduardo Bogarín, juvenil que mostró credenciales interesantes la semana pasada.



La preocupación por no encontrar la fórmula se hizo notar en el seno del cuerpo técnico a pesar de que las derrotas no se cuentan hasta el momento. Así las cosas, para el Pedro Dechat la falta de intensidad constante es tema central a solucionar. “Claramente no estuvimos a la altura de la intensidad en el último partido. Arrancamos bien pero nos relajamos y era como que nos metieron tres goles”, remarcó el DT en alusión al empate con Boca Unidos.



“No hemos ligado nada en estos tres partidos porque fabricamos muchas chances. Esto es fútbol y hay que estar tranquilos”, agregó, poniéndo paños fríos.



El rival de turno ocupa el podio de la zona D con seis unidades y jugando un fútbol interesante. Si bien cayó 2-1 el sábado pasado en su visita a Gimnasia y Tiro de Salta, el equipo de Marcelo Bonetto sabe a qué debe apostarle.



En sus filas se encuentra el arquero Eduardo Flores, exGuaraní Antonio Franco, además de otros valores a tener en cuenta. Hay promesa de partidazo.