Un periodista sorprendió a Gabriel Heinze en plena conferencia de prensa y el DT se sensibilizó

miércoles 05 de abril de 2023 | 10:45hs.

Desde que decidió calzarse el buzo de director técnico, las conferencias de prensa de Gabriel Heinze suelen dejar algún concepto interesante, algún cruce de opiniones con los periodistas o una salida elocuente. Y lo sucedido tras la importante victoria por 1 a 0 ante Audax Italiano de Chile (gol de Brian Aguirre) en condición de visitante en su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana no fue la excepción.

Durante la ronda de prensa, uno de los presentes no dudó en elogiar al ex estratega de Argentinos Juniors y Vélez. “Para mí es un honor tener aquí frente mío a un referente, alguien que admiro desde el punto de vista personal. Te vi en alguna oportunidad bajo la conducción de Roque Alfaro en Bella Vista cuando estabas iniciando tus pasos en el fútbol. Es una tremenda satisfacción tenerte enfrente mío”, soltó el periodista de LT3 de Rosario.



Tras estas inesperadas palabras, el Gringo esbozó: “Dejeme asimilar todo el elogio, porque desde que llevo como entrenador no he recibido tantos elogios de personas que están ahí sentadas. Lo que usted hace es quererme un poquito. Se lo agradezco, porque el cariño que me dio con esas palabras, también nombró a otra persona que fue muy importante en el crecimiento mío cuando estuve en Newell ‘s. Le digo gracias y me da muchísima fuerza y ánimos para seguir con estas cosas porque cada vez se pone más difícil”.

Igualmente, al inicio del intercambio con la prensa, el director técnico soltó algo que tenía guardado al conseguir un triunfo fuera de casa: “Es algo muy bueno ganar de visitante, que era lo que reclamaban ustedes en cada conferencia de prensa, me lo hacían ver. Igualmente, lo que buscamos siempre es tratar de dar nuestra mejor versión y buscar los partidos para ganarlos. Esa era nuestra preocupación. Es lindo el mérito que hizo el equipo y pudimos ganar este partido de visitante en una competición que es muy difícil”.

Heinze también fue consultado por el clásico ante Rosario Central del próximo domingo, desde las 16.30, en el Coloso Marcelo Bielsa: “Todo lo que sea un resultado positivo en un clásico es bueno, pero para llegar a ese momento hay que hacer muchas cosas antes”. Y luego, añadió: “En esto juega mucho lo emocional. Cuando perdemos lo que más me preocupa es recuperar lo emocional. Cuando se pierde, la cabeza es puro aprendizaje. Cuando se gana, se aprende poco”. Tras nueve jornadas en la Liga Profesional, el Canalla es uno de los escoltas de River Plate con 17 unidades (cuatro menos que el Millonario), mientras que la Lepra aparece en la cerca con 14 puntos.

“Fue un partido muy disputado, cada uno con sus herramientas. Tuvimos esa oportunidad y la convertimos. Pudimos ganar el primer partido de visitante en una competencia que es muy difícil. Es muy difícil tener profundidad cuando atacás una línea de cinco muy posicional. No había espacios y el gol es mérito de los jugadores que se animaron a hacer cosas”, concluyó.