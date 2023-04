Símbolo de unión que trasciende generaciones

miércoles 05 de abril de 2023 | 1:00hs.

La celebración de la Semana Santa en la Tierra Colorada está atravesada de costumbres y legados de diferentes orígenes y tiempos, muy arraigados en su identidad tan diversa y rica en manifestaciones de fe y cultura.

Una de estas expresiones con gran significación para la festividad religiosa es la elaboración de la pysanka, una tradición extendida en Misiones, que llegó con los inmigrantes ucranianos y polacos.

Para que este antiguo arte eslavo de escribir sobre huevos los buenos deseos de protección, unión familiar y abundancia se replique, la Asociación Cultural Ucraniana 27 de Agosto de Posadas realiza en esta fecha un taller de pysanka, que se renueva en cada edición.

Pysanky terminados, para regalar.

La artista Olga ‘Oli’ Skrebec Sienkowec, descendiente de ucranianos y especializada en este acervo, que le fue heredado por las mujeres de su familia, fue la encargada de enseñar una novedosa técnica de pysanka grabada en vinagre y que no requiere el uso de colorantes.

En el predio de la asociación, ubicado en Perito Moreno 5271, el curso tuvo lugar el sábado por la mañana alrededor de una larga mesa, en la que las manos con destreza y precisión maniobraban los plumines para grabar diseños sobre los huevos, mediante los trazos con cera de abeja derretida con una vela.

La tallerista detalló que si bien el nombre pesanke está muy difundido en nuestra región, la forma correcta de escritura por traducción del ucraniano y transliteración al español es la pysanka (singular) y las pysanky (plural).

Legado cultural

“Yo aprendí a hacer las pysanky desde muy chiquita, cuando no dormía para quedarme en la cocina de madrugada con mi mamá y con las babas (abuelas ucranianas)”, relató Oli que añadió que luego fue estudiando e investigando nuevos procedimientos para la decoración.

“Veníamos enseñando la forma de escribir con cera de abeja y sumergir en anilina y este año aprendemos una técnica nueva que es el grabado con vinagre, que no usa colorantes sino que el huevo cambia de color por la corrosión del vinagre y donde se pasa la cera, se protege de la acción del vinagre, así se va logrando el diseño deseado”, dijo.

El taller de pysanky tuvo amplia concurrencia.

Esta técnica requiere gran cuidado para evitar que se rompa el huevo, ya que el vinagre va desgastando la cáscara y puede quedar muy fina y frágil. “Lo primero que se hace es escribir con lápiz el diseño elegido, cada trazo y color tiene significado, luego se enciende la vela y al lado tenemos cera de abeja, con el plumín o kirska vamos tomando un poco de cera y lo derretimos en el fuego para cubrir la zona que queremos proteger y conservar el color del huevo”, continuó.

Para lograr un diseño a veces es necesario cubrir en varias oportunidades de cera y sumergir en vinagre, “se recomienda sumergir hasta tres veces porque si no puede quedar muy fina la cáscara, después se retira todo el negro de la cera con aguarrás, se vacía el huevo con una jeringa porque es un huevo que no se come sino que es una decoración, y se finaliza con una laca que lo protege y le da brillo”.

Prueba y error

Oli indicó que hay varias técnicas para realizar el arte de la pysanka, “la idea es ir abordando las diferentes técnicas, aunque siempre habrá alguna que nos guste más que otras, eso es muy personal, pero lo importante es transmitir para que se sepa y la tradición continúe generación tras generación”.

Los huevos con sus diseños cubiertos con la cera se sumergen en vinagre.

En este sentido, precisó que “no tenemos un manual de cómo hacer las pysanky, para mí es siempre un proceso de prueba y error hasta dominar la técnica y entonces escribo un paso a paso para compartirlo porque considero que son saberes para compartir”.

Por último, reflexionó sobre el significado de las pysanky: “Es un arte y parte de nuestra cultura, sobre el huevo se escriben nuestros deseos para la otra persona, de bienestar, salud, paz, armonía, unión. Y son sagrados, porque son bendecidos en la misa de Pascua, quedan en las casas como adorno y protección. Antes las personas por su fe se sanaban por estos huevos, es un símbolo de vida y amor”.