El asesino de Lucía no fue condenado por agresión sexual en la provincia

domingo 02 de abril de 2023 | 6:05hs.

El femicida de Lucía Maidana (23) y violador serial que atacó otras tres veces en Posadas no fue condenado por un delito contra la integridad sexual en los últimos siete años. La información surge mediante la comparación del patrón genético del agresor con los perfiles del Registro Provincial de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual y es la principal novedad luego de una década de investigación.



Así lo confirmaron calificadas fuentes a El Territorio sobre la labor realizada por el Registro de Datos Genéticos de la provincia de Misiones. Ese banco de datos se viene conformando desde el 2016 y tiene cargados cerca de 450 de personas condenadas por Tribunales de toda la provincia.



La comparación se concretó mediante el software GENis, que empezó a funcionar en Misiones desde agosto del año pasado tras la firma de un convenio del Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.



Con esta herramienta “a una persona condenada se le extrae la muestra de ADN, se carga y para el futuro, cuando haya un hecho de abuso en el que haya recolectado una muestra y que no se sepa quién es el autor, esto se pueda cotejar”, según explicó en su momento el secretario del Registro, Marcos Ariel Zayas.



Al respecto, el caso de Lucía es paradigmático, ya que el ADN del agresor apareció en tres escenas, pero no tiene nombre ni apellido. Además, mediante las descripciones de las víctimas se cree que se trataría de una persona que hoy tendría cerca de 35 años de edad, entre 1,85 y 1,90 de estatura y de estructura fornida.



Ese perfil, siempre por orden de la Justicia, es el que se constata con los nuevos patrones genéticos que se agregan cada vez que una persona es condenada, por lo que el banco aumenta cada vez más sus registros. Este año hubo semanas en las que se agregaron once perfiles.



El número ideal, según las experiencias de otras provincias, es tener registros equivalentes a un 4 por ciento de la población. En la actualidad la legislación misionera prevé que sean incorporados los ADN de efectivos de Policía de Misiones con el principal fin de eliminar errores por contaminación de la escena, aunque eso aún no se implementó.



Respecto de la causa que investiga el asesinato de Lucía, fuentes consultadas por este medio -y la abogada de la familia, Roxana Rivas- señalaron que el último movimiento fue el pedido de las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del juez Marcelo Cardozo, para que el perfil del asesino sea comparado con el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.



Este banco condensa los registros de todas las provincias adheridas, que en la actualidad son siete según la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Misiones, Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Salta y Santa Cruz. Esto equivale a un registro del más del 40 por ciento de los condenados de todo el país.



Sin embargo, esto no fue posible debido a que el laboratorio del Parque de la Salud de Misiones aún no fue aprobado para ingresar al programa, por lo que las muestras que se toman - para decirlo de forma sencilla - no están homologadas a nivel nacional. Se trata de un paso meramente burocrático que confían se saldará pronto, debido a que todos coinciden que Misiones cuenta con equipamiento de primer nivel.

Lucila y Lucía

El paso del tiempo es un camino a la impunidad en investigaciones judiciales como el crimen de Lucía Maidana, pero herramientas como el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual son una esperanza de que femicidas y violadores no sigan ocultos.



En este contexto, la historia de la creación de este banco nacional al que aún restan sumarse muchas provincias tiene muchos puntos en contacto con el caso ocurrido hace una década en Posadas.



Es que fue impulsado por Isabel Yaconis, cofundadora de Madres del Dolor y madre de Lucila Yaconis (16). Lucila fue violada y asesinada en cercanías a la estación de trenes del barrio porteño de Núñez el 21 de abril de 2003.



Sí, este mes se cumplen 20 años y el homicida nunca fue hallado.



La esperanza de obtener justicia al conocer que el asesino había dejado un rastro se convirtió luego en impotencia cuando eso no condujo a nada para su madre. Por eso Yaconis impulsó el registro nacional, que se convirtió en ley en el Congreso de la Nación en julio del 2013.



Sin embargo, empezó a funcionar recién en 2018. El ADN del femicida de Lucila fue el primero en ser incorporado a ese banco nacional, pero también el primer cargado en el Registro Provincial de Condenados por Delitos Contra la Integridad Sexual de Misiones.



Fue el propio fiscal José María Campagnoli, a cargo de la investigación, quien llamó a Misiones para asegurarse de que esto sucediera.

