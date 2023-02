Liderazgos desafiados

domingo 26 de febrero de 2023 | 6:00hs.

Un fenómeno de rebeldía hacia la conducción de los dos grandes frentes políticos se produce en este momento en el país, que presenta problemas económicos de urgencia para resolver, como se verá más adelante. En cuanto a la rebelión de las bases, todo indica que ello es una muestra de la debilidad que muestran los principales líderes o la falta de decisión o contención en estos espacios, como sucede con Mauricio Macri en Juntos por el Cambio y de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el Frente de Todos. Ante tal situación y contexto, la pregunta obligada es revisar cuál es la verdadera función del líder. Si nos remitimos a la historia, uno de los más grandes líderes militares fue Alejandro Magno, que supo forjar un imperio. Las conquistas del rey macedonio no fueron un logro en soledad sino luchando a la par de sus soldados, quienes por esa valentía se sentían orgullosos de ir a la batalla, porque admiraban y respetaban a su líder. Cuando estas dos cuestiones, respeto y liderazgo, comienzan a debilitarse en la política, empieza a cuestionarse al que se muestra como el principal referente.

“Que Macri, Morales y Carrió sean candidatos, no pasa nada”, sostuvo el ya lanzado candidato a la presidencia Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, ya no importa el papel que desarrollará Macri, que se embarcará hacia Europa en una gira que podría durar hasta fines de marzo, en medio de la tensión y escalada de la interna del PRO. Algunos analistas intentan interpretar que puede estar ligado con los tiempos políticos que maneja el ex presidente de la Nación. Pero, mientras tanto, algunos dirigentes como Rodríguez Larreta ya tienen la decisión de ir a la batalla electoral con sus propios soldados. En medio de este lanzamiento, Macri concurrió al flamante búnker de campaña presidencial de María Eugenia Vidal y se interpretó como gesto de respaldo al plan electoral de la ex gobernadora, pero también como una forma de intentar quitarle protagonismo a Rodríguez Larreta, que, tras recorrer todas las provincias del país, confirmó lo que todos sabían, que será uno de los aspirantes a la presidencia. De esta manera, puso fin al misterio en el que aún se encuentra Macri y de quien espera apoyo Patricia Bullrich para salir a competir.

Por ahora, la primera movida de tropas la está haciendo Rodríguez Larreta, que podrá debatir y responder desde este momento ya no sólo como jefe de Gobierno sino con traje de candidato. Se perfila como candidato moderado, en contra del posicionamiento radicalizado de Patricia Bullrich, que sufrió un fuerte embate de su primo Esteban Bullrich, al considerar que para dialogar con el que piensa diferente se necesita coraje y no como piensa la exministra, que promueve las diferencias y no acepta dialogar con sus adversarios políticos.

Un frente disperso

La rebelión también la padece el presidente Alberto Fernández, al sumarse cada vez más aspirantes al sillón presidencial, pero también las provincias que decidieron desprenderse de la fecha prevista para las elecciones generales a celebrarse el 22 de octubre, previo a las Paso (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) del 13 de agosto y establecer calendario electoral propio.

Hasta Cristina Kirchner, a quien le bastaba algunas publicaciones en las redes para alinear tropas, esta vez también perdió soldados en la Cámara Alta a raíz de que cuatro senadores resolvieran crear un nuevo espacio político y, por lo tanto, dejaron de pertenecer a la bancada oficialista que conduce José Mayans. Aducen que la creación del espacio tiene por objetivo construir consensos mediante el diálogo de cara al nuevo año parlamentario.

Para el interbloque del Frente de Todos, este rompimiento, lo ubica en una situación delicada porque hasta ahora contaba con 35 senadores propios, lo cual implicaba que con otros dos aliados bastaba para alcanzar el quórum. Pero ahora deberá sumar seis votos de otros espacios sólo para poder dar inicio a la sesión. Por ahora representa una señal de alarma, pero el riesgo es que se sumen otros senadores al nuevo espacio, lo cual debilitaría aún más al oficialismo, que por ahora mantiene la primera y tercera minoría, que si bien no alcanza para el quórum, sí para definir autoridades o establecer debate sobre determinados temas.

Tras ser reelecto vicepresidente primero del Senado, Maurice Closs cuestionó la mezquindad e irresponsabilidad con que se manejan los legisladores de Junto por el Cambio que mantienen paralizado el Senado de la Nación al no dar quórum de manera sistemática, sin importar la ley a ser tratada.

En cuanto a las filas albertitas, se dice también que el alejamiento de la Jefatura de Gabinete de Juan Manzur -que retornó a la gobernación de Tucumán- es sólo para tomar impulso en su lanzamiento como aspirante a la Casa Rosada. La muestra de debilidad también se refleja en la pelea entre los líderes, como el caso de Cristina, que pareciera apuntar con mayor fuerza cada día a bajar a Alberto Fernández de su intento reeleccionista y ser ella quien acepte a partir del clamor lanzado, para ir en busca de la tercera reelección. A su vez, en la dispersión de tropas, Daniel Scioli es otro de los dirigentes que se muestra como precandidato a presidente en las Paso del Frente de Todos.

Lo que está claro es que, en los dos espacios mayoritarios, no hay lideres indiscutidos que ordenen políticamente las internas. La pérdida de poder se vislumbra por el simple hecho de que por diferentes motivos Cristina y Macri no pueden erigirse como candidatos únicos o usar el dedo para dirimir los conflictos.

Milei se mantiene

Por ahora, Javier Milei es el único que mantiene el fuerte vínculo entre sus seguidores y permanece al frente comandando a sus soldados. De esta manera, el diputado de La Libertad Avanza sigue construyendo su candidatura presidencial en donde le saca votos a los dos grandes frentes.

La virulencia sigue en aumento puesto que desde Cambiemos se generan operaciones para intentar bajarlo o sacarle dirigentes. Donde más se discute es en la provincia de Buenos Aires, que por ahora comanda con cierta holgura el dirigente del Frente de Todos Axel Kicillof, que va por la reelección. Al no haber segunda vuelta, los votos que consiga Milei es ese territorio alejan las posibilidades de Juntos por el Cambio de ganar.

Lo que más afecta al ciudadano

El escenario de peleas internas no es lo que más preocupa a los argentinos, que están más enfocados en observar la preocupante evolución de la economía nacional. Más aún en momentos en que hay pronóstico de mayor enfriamiento de la economía argentina. Ello tras haber logrado el año pasado un crecimiento del 5,2%, lejos del 10,4% obtenido en 2021. De igual modo, son dos años consecutivos de crecimiento y los más optimistas confían en crecer este año. En cambio, otros economistas privados observan que la economía perdió vigor desde mediados del año pasado. Se suman los efectos de la sequía que golpea a la producción agropecuaria nacional, considerada una de las más severa en 60 años. Ello provoca la caída de las exportaciones y menos ingresos a las arcas del país. Otro factor añadido desde Economía de la Nación es el costo que representó la invasión de Rusia a Ucrania, de cuyo conflicto bélico se cumplió esta semana un año.

En un mensaje emitido por el ministro Sergio Massa en la Cumbre de Ministros de Economía y Finanzas del G-20 en la India, señaló que el conflicto bélico iniciado por Vladimir Putin le generó a la Argentina un efecto negativo de 4.940 millones de dólares, representados en pérdidas de ingresos fiscales y gastos por importación de combustibles. Por tal razón, estarían por modificarse en las próximas horas la meta de reservas acordada para este año con el FMI.

Lo previo es lo macro. Pero es la economía más casera, la que golpea la realidad a todos los argentinos en forma diaria. Los empresarios siguen con serios problemas para exportar por la falta de divisas, en especial dólares. La moneda estadounidense también hace falta para comprar insumos y maquinarias en general del exterior. A su vez, como se viene remarcando, lo más preocupante es la espiral inflacionaria que lleva a millones de argentinos a perder poder adquisitivo y empuja a la pobreza.

Estimaciones privadas indican que, con datos del tercer trimestre del año pasado, la pobreza se habría elevado al 39% en la zona urbana del país, lo cual representa más de 16 millones de personas, sumado a la indigencia que en el mismo ámbito rondaría en un poco más de tres millones y medio de argentinos.

Lamentablemente no está en la agenda de ningún dirigente, ni en discusión y por lo tanto no se brindan ideas superadoras ni desde el gobierno ni desde la oposición que parecieran estar enfocados sólo en la carrera política partidaria.

El caso Misiones

En medio de tal panorama nacional y al medirse el nivel de empleo y pobreza en la región, Misiones exhibió números muy favorables. Se estima que también se lograrán resultados muy positivos en el sector agrario. Es que, mediante asistencia técnica y ayuda al sector, lograron disminuir los efectos de la sequía y se proyecta una muy buena cosecha en yerba y té para esta temporada.

Desde la renovación salieron a indicar que todo lo previo es producto de la constante gestión y ocupación de los temas que requieren atención constante y contar con un rumbo político que es marcado desde la Legislatura provincial.

Nuevo ciclo lectivo

Como muestra de la importancia de la gestión de gobierno y de la conducción política, indican la llegada de un nuevo ciclo educativo sin sobresaltos, tras haber desarrollado una amplia tarea de mantenimiento y reparación de las instituciones educativas de toda la provincia. De esta manera, luego de los acuerdos salariales con todos los gremios, Misiones, con más de 400 mil estudiantes, ya está listo para reiniciar otro ciclo lectivo y desde el Estado se mantiene por un año más el boleto educativo misionero gratuito, de vital importancia para bajar el nivel de gasto de las familias, como se hizo también manteniendo los beneficios para compras de útiles escolares con los Ahora.

La oposición define candidatos

La Unión Cívica Radical de Misiones y Propuesta Republicana (PRO) deciden hoy quiénes serán los candidatos de Juntos por el Cambio para las elecciones provinciales del 7 de mayo. La tarea de los convencionales de la UCR es determinar quién será el candidato a gobernador. Todo indica que se deberá resolver entre el diputado nacional Martín Arjol y el diputado provincial Ariel Pepe Pianesi. En ese orden, estarían además las mayores probabilidades.

También se deberá definir quiénes serán los candidatos a diputados por Misiones. En tal sentido, según el consenso logrado, a la UCR le corresponde el tercer, cuarto, sexto y décimo lugar en la lista única.

En tanto, los asambleístas del PRO deberán develar en esta misma jornada quién es el candidato a vicegobernador y quiénes ocuparán en la lista de diputados el segundo, quinto y noveno lugar.

Entre los integrantes de Juntos por el Cambio en Misiones, Activar ya resolvió candidaturas. Por acuerdo interno, le corresponde encabezar la lista de diputados, que estará ocupada por el líder del espacio, Pedro Puerta, y el séptimo y octavo de la lista serán Juan Ahumada y Antonia González, de Oberá.

En tanto, el frente La Fuerza de Todos, que representa al gobierno nacional, aún no tiene definida las candidaturas. Se espera una reunión esta semana entre los referentes de los partidos Agrario y Social, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad y Partido de la Victoria, de los Trabajadores y del Pueblo. En tanto, como escisión de este espacio surgió el Frente Amplio, representado por el Partido Solidario Provincial y Tierra Techo y Trabajo. Uno de los referentes es Martín Sereno, que también espera definir candidaturas en las próximas horas. El que quedó fuera de la competencia provincial es el partido libertario de Javier Milei, que lo haría sólo para las elecciones generales.

En el Frente Renovador

De esta manera, el Frente Renovador es el único espacio que tiene avanzada la mayoría de las candidaturas, porque en la oposición la rosca política no para. En la renovación primero se definió la fórmula integrada por Hugo Passalacqua y Lucas Romero Spinelli como candidato a gobernador y vicegobernador. Allí se formalizó que el gobernador Oscar Herrera Ahuad quedaba como jefe de campaña, aunque comienza a hablarse con fuerza de que terminaría encabezando la lista a diputado provincial y que Carlos Rovira volvería a ubicarse en el tercer lugar de la nómina. Sería una jugada similar aplicada en 2019, con el saliente gobernador en primer lugar y el conductor del espacio en tercer lugar.

Del mismo modo, están definidos al menos ocho aspirantes a intendente en Posadas, liderando las posibilidades el actual jefe comunal Leonardo “Lalo” Stelatto por la gran gestión que viene desarrollando y que le permite a la ciudad capital destacarse en el país. A fin de mantener tal impronta, la renovación además del principal candidato añade una oferta electoral con mirada integral y diversas, al anotarse en la carrera electoral ciudadanos independientes y de diferentes formaciones.

De esta manera, la maquinaria electoral del oficialismo en todo el territorio provincial luce ordenada y con nuevos aires, lo que implicará para los oponentes -que aún intentan organizarse- un duro desafío electoral.