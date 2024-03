Diálogo y caída de la economía real

domingo 10 de marzo de 2024 | 6:00hs.

El ajustazo sin precedentes que lleva adelante el presidente Javier Milei desde que asumió el 10 de diciembre sigue arrojando datos muy duros para los más desfavorecidos. La cara más cruel muestra, según datos oficiales, que la pobreza aumentó 13 puntos, al pasar del 44% al 57% de la población, que representa la cifra más alta en 20 años. En una muestra de alta hipocresía, esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras elogiaba el feroz ajuste, pedía que no recaiga en pobres y jubilados, cosa que ha sucedido desde el primer minuto de la administración nacional. A tres meses de la administración de Milei -hoy se transita por el día 91 de la asunción del libertario- se registra caída de las jubilaciones que se estima ascenderá hasta un 30%. Datos previos demuestran que, en tan sólo dos meses, los salarios registrados tuvieron una pérdida del 21% y continúan congelados. Este dato representa la mayor caída real interanual desde marzo de 2003, es decir tras aquella salida de la convertibilidad. Para este mes se espera que la inflación sea del orden del 15% y la apertura de paritarias podría recomponer parcialmente el nivel salarial. Pero también la negociación salarial se dará ante un empresariado con menos ingresos, como les sucede también a los estados provinciales, como se observará más adelante.

Según el FMI, se están logrando buenos avances al observar el objetivo de máxima que es un ambicioso plan de estabilización, aunque se cuidan de no dar cuenta de que ello sucede a costa del sufrimiento de los más desfavorecidos. El dato que ponderan es que antes de que finalizara febrero, por primera vez en más de una década el Ministerio de Economía diera a conocer que hubo superávit fiscal en enero, lo cual significa que se recaudó más de lo que se gastó. Pero esa alegría duró muy poco. Esta semana, si bien aún no se conocen los datos oficiales, ya trascendieron números de que regresaría el rojo a las cuentas públicas. Dicho en otros términos, todo indica que volvió el déficit financiero y que el superávit fiscal se redujo de manera drástica. De ser así, tanto sacrificio fue sólo por un mes de superávit. Porque también hay que decirlo, los números macro no dan cuenta de en qué no se gastó menos y por lo tanto es oportuno señalarlo.

Es cierto que se produjeron algunos recortes en la administración pública, pero también se gastó menos en salud, como la criticada suspensión del envío de medicamentos oncológicos. Se restringió la asistencia a los comedores comunitarios o escolares, es decir atentando contra el bienestar y la salud de la población. En definitiva, el FMI elogió los resultados del duro ajuste que están llevando adelante Javier Milei y Luis Caputo, que implica además licuar salarios y jubilaciones y recortar fondos para el funcionamiento de hospitales, universidades y otros servicios públicos. Como se venía advirtiendo, ya la población percibe los brutales incrementos de tarifas en servicios básicos, desde la energía, el transporte público y los combustibles. Con aumentos de algunos de estos servicios, por recortes de las subvenciones estatales y presentadas como sinceramiento de precios, se transita en busca de la meta de déficit cero.

En el medio, Milei no muestra claras señales o un gobierno que demuestre sensibilidad para bajar la inflación que perjudica a todos por igual. Por ahora, como si siguiera en campaña, continúa con su discurso de barricada e insiste que llegó como casi un iluminado a luchar contra la casta, pero -paradójicamente- su gobierno sigue llenándose de dirigentes de los 90 y del macrismo, que son el símbolo de la casta. Por ahora, continúa actuando como si fuera el único capaz de levantar la voz y llevar una administración por decreto, tan cuestionado en otro momento.

Efectos en la economía real

El plan en marcha no sólo golpea de manera directa a los asalariados, también está hundiendo en parte la actividad económica y abre la puerta a miles de despidos o suspensiones temporales, como viene ocurriendo también en Misiones por parte de algunas empresas dedicadas a la obra pública o como se observó esta semana, al sector de la madera. Es lo que sucedió con la fábrica Henter de Montecarlo, que resolvió parar la producción de terciados y suspender a 100 empleados en principio hasta fin de mes, hasta ver si avizoran una salida. Lo previo también es consecuencia de la paralización de la obra pública, que en tal situación no demandan ningún producto de madera. Los obradores empezaron a levantar sus lugares de trabajo y hay importante cantidad de despidos, afirman las empresas dedicadas a la obra pública que vieron la imposibilidad de esperar y desarmaron los obradores.

Luces amarillas

Son varios los factores que encienden entre luces amarillas titilando hacia las rojas, en el marco de una economía recesiva. Se observa una fuerte caída en la venta de automóviles 0km, con un desplome mayor en la región NEA y NOA. En los dos primeros meses del 2024, el registro determina que fue el peor primer bimestre desde, por lo menos, 2019. Entre las seis provincias con bajas superiores se encuentra Misiones (-37,2%), sólo superados por Formosa (-46,5%) y seguida por La Rioja (-38,9%). Además, al compararse el mismo período de los años previos, caen 20,9% respecto a 2022; un 29,3% menos contra 2021; 21,2% menos en relación con 2020 y 45,6% menos comparado al 2019. Es decir, el volumen actual de patentamientos se redujo casi a la mitad contra ese año.

Lo mismo sucedió con el turismo que venía en alza. La temporada de verano concluyó en el país, con números negativos. Entre el 15 de diciembre y el 29 de febrero, el movimiento turístico cayó 13,7% respecto del mismo período del año anterior. Gracias a la llegada de extranjeros, la oferta de eventos y una baja de precios durante febrero, evitaron un desplome mayor, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). Esta misma Confederación, en otro relevamiento, da cuenta de que las ventas en comercios minoristas cayeron 25,5% en febrero respecto del mismo mes de 2022 y en el rubro de alimentos y bebidas, se registró una retracción del 33,3%.

La advertencia de la iglesia

Preocupados por estos datos y registros anteriores que viene dejando la democracia en los últimos 40 años, los obispos del Nordeste Argentino (NEA) emitieron un crudo documento, lanzando tanto como desafío propio y a quienes ejercen el poder, de prestar más atención a la actual realidad social, político, cultural y religioso. Con las firmas de los diez obispos de las cuatro provincias del NEA, Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, hacen referencia a que en la actualidad se afrenta a la dignidad de muchos, con la indigencia y la miseria. Observando que un pueblo es libre cuando se dan las condiciones necesarias para que todos puedan vivir dignamente, comenzando por los más vulnerables y que de eso se trata la justicia social.

Advierten a los gobernantes que la solución no pasa por la apertura indiscriminada y anárquica de los mercados, donde siempre termina perdiendo quien menos posibilidades tiene. Tampoco están a favor del paternalismo exagerado, ni tampoco la ausencia de una regulación fundamental asegura una auténtica libertad.

El obispo de Oberá, monseñor Damián Bitar, fue contundente: sostuvo que la libertad no resulta suficiente si no está acompañada por el Estado a través de políticas públicas, de asistencia de emergencias inmediatas. Como un anhelo de máxima entiende que el equilibrio ideal sería tener inflación cero, pero también hambre cero y corrupción cero.

Golpe a las economías provinciales

Así como el ciudadano de a pie siente los efectos del ajuste, también los recortes les llegaron a las arcas provinciales, que ahora tienen menos ingresos. Datos oficiales determinan que en el primer bimestre de 2024 las transferencias automáticas a las provincias cayeron 11,7% real (considerando el efecto de la inflación). En tanto, las no automáticas tuvieron una baja del 84,2% con respecto a igual período de 2023. Las que más recursos perdieron en el primer bimestre fueron Santa Cruz (95,3%), la Ciudad de Buenos Aires (93,8%) y la Provincia de Buenos Aires (91,8%). En la región registraron menos ingresos Chaco (58,9%), Misiones (45,7%) y perdió un poco menos Corrientes (30,3%).

En Misiones el espacio gobernante tiene la conciencia tranquila por no haber acompañado el proyecto de Milei, como sí lo hicieron desde Cambiemos, que ahora se llaman a silencio cuando habían militado a favor del libertario, con sus ideas de ajustes que golpea a todos los sectores. No hubo ninguna expresión hacia los sectores afectados, solo eslóganes marketineros sobre el cambio, vacíos de contenidos y empatía social.

Reclamo de los gobernadores

Esta semana los gobernadores reiteraron la restitución de los fondos que forman parte de los sistemas de repartos de la recaudación establecidos por la Constitución. La respuesta del gobierno nacional fue la misma, rechazar ese pedido en nombre del objetivo de déficit cero. Es lo que sucedió en una reunión con la presencia de todos los gobernadores o representantes, en el reinicio de diálogo con la Casa Rosada que pretende encaminar el pacto de mayo.

El máximo interesado, el presidente Javier Milei, no estuvo presente. Tal ausencia sorprendió a muchos gobernantes y hasta algunos entendieron que representó otra falta de respeto a las provincias y una escasa voluntad de diálogo. Finalmente, el encuentro fue presidido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Los mandatarios llegaron, algunos con recelo, otros con un poco más de bronca, pero también algunos entusiastas apoyando la idea de Milei y soportando con una sonrisa los recortes de fondos coparticipables. Para intentar descomprimir el malestar de los gobernadores, Milei 24 horas antes había firmado un decreto de necesidad y urgencia por el cual volvía a enviar fondos para la educación a todos los distritos de país, excepto el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).

Finalmente, en el encuentro estuvieron todos los distritos del país representados, pero volvieron a exigir a la Nación la devolución de la totalidad de las transferencias no automáticas, el Fonid y el Fondo Compensador del Transporte, además de un pacto fiscal para mejorar la coparticipación. En forma previa, en reunión con los ministros de Hacienda, también se limitaron las autoridades a escuchar los reclamos de las provincias y tomar nota. Esta vez, les reiteraron a los gobernadores el fin definitivo del Fonid y de la asistencia al transporte.

Con estas posiciones, culminó el primer encuentro, que actuó como una reapertura al diálogo y se acordó crear dos comisiones, una para definir las propuestas y realidades de las provincias y otra, para intentar avanzar con las ideas de la Nación. Lo que está claro es que el presidente logró tiempo, y el tiempo en política es oro.

Los gobernadores saben que deben sentarse a la mesa y negociar. Para el 25 de mayo falta mucho, si el gobierno nacional en serio quiere negociar y no imponer sus planes, se abre cierta esperanza de acuerdo. De lo contrario, la tregua reinante se verá interrumpida, camino a una nueva desilusión.

Los planteos de Misiones

Tras participar de la reunión de gobernadores, se conoció que la Renovación a través del gobernador Hugo Passalacqua se mostró firme en la idea de que el pacto contemple y se respeten los intereses de ambas partes, de la Nación y las provincias, como en definitiva se busca en un acuerdo.

Se conoció que Passalacqua detalló en la mesa de gobernadores y funcionarios nacionales la importante deuda que tiene la Nación con la tierra colorada. Según se pudo saber, el mandatario provincial puso especial acento en deudas ya explicitadas que tiene la Nación hacia la docencia misionera como también hacia los jubilados por aquella histórica transferencia de la caja desde la Anses al IPS. En definitiva, Misiones tiene acreencias superiores a los 200 mil millones de pesos en los conceptos ya citados a los que deben agregarse, entre otros, por seguridad, fondos para obras y regalías.

Inicio del ciclo lectivo

Como es tradicional, en Misiones comenzó esta semana como cada año en tiempo y forma el ciclo lectivo 2024. Ello ocurre en un momento de extrema tensión con la Nación por los recortes, cuyos planteos también es realizado por los gremios. Más allá de tal situación, en estos momentos, se elevan a casi 400 mil la cantidad de estudiantes, repartidos a lo largo de toda la geografía provincial. Desde el gobierno se resaltó la educación de vanguardia como la herramienta fundamental para el desarrollo provincial.

La apertura oficial del ciclo lectivo 2024 la encabezó el gobernador Hugo Passalacqua en la Escuela General José de San Martín, de Itaembé Guazú, donde además se inauguró la última etapa del nuevo edificio que albergará a 1.035 estudiantes.

El mandatario provincial resaltó la importancia de profundizar el camino de la educación, al asociar que la esperanza en Misiones se llama educación y es la base de cualquier proceso constructivo social y por lo tanto de desarrollo, razón por la cual se batalla desde las aulas por un futuro mejor.