Misiones sale a combatir el millonario negocio de paquetes turísticos truchos

sábado 25 de febrero de 2023 | 6:09hs.

El soñado viaje placentero, con unidades cómodas, servicios y hoteles de primera, suele transformarse en una frustrante odisea cuando los organizadores son operadores inhabilitados o que se manejan al margen de la ley. En Misiones -como sucede en todo el país y el mundo-, resulta una práctica cada vez más frecuente y los organismos oficiales salieron a advertir sobre las diversas modalidades de estafas y sobre todo, tratar de que se impongan duras sanciones contra quienes negocian de esta manera. Entre los casos más recientes en Misiones, el jueves se conoció que la Dirección de Turismo de Aristóbulo del Valle promovió una denuncia que permitió la detención de una persona que se dedicaba a organizar viajes a Cataratas sin tener las habilitaciones correspondientes ni título habilitante para ejercer como guía.

Un hecho aún más escandaloso sucedió la semana pasada. Por incumplimiento de contrato y estafar a un contingente de misioneros que pensaba veranear en Camboriú, Brasil, una mujer de 29 años que se presentaba como coordinadora de viajes de turismo fue detenida y permanece alojada en una dependencia de seguridad. Es que todos los afectados se movilizaron para hacer la denuncia sobre lo sucedido y actuó la Justicia, por disposición del juez Ricardo Balor. Representó una situación extrema de engaño y se destacó la actuación inmediata de la Justicia, como lo hizo el subsecretario de Capacitación y Calidad del Ministerio de Turismo de la provincia, Ramiro Rodríguez Varela.

Este funcionario indicó a El Territorio que será la modalidad con que se actuará desde ahora, de manera coordinada con todos los organismos e instituciones, es decir desde la dependencia a su cargo, junto a la Justicia haciendo las presentaciones con acompañamiento de Defensa del Consumidor, Cibercrimen y para el posterior rastreo de capitales con la intervención de la Administración General de Ingresos Públicos (Afip) y la Agencia Tributaria Misiones (ATM).

Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa del Consumidor, recomendó “contratar con empresas registradas en el Ministerio de Turismo de la Provincia y la Nación; no depositar ni pagar en cuentas personales; pedir recibos y solicitar que informen los servicios contratado y quién los va a brindar con nombre y apellido y dirección del hotel y de la empresa”.

En un año

En el período de un año en Misiones -marzo 2022 a febrero 2023- hubo un total de 17 denuncias formales de usuarios a agencias de viajes y turismo por operar sin licencia habilitante, incumplimiento del contrato o prestación de servicios de baja calidad.

En todos los casos se labró el acta de infracción correspondiente que se encuentran en poder del Departamento de Sumarios del Ministerio de Turismo de la Nación.

Justamente el que tiene la protestad original de actuar es el Ministerio de Turismo de la Nación y en ese caso, el organismo a cargo de Rodríguez Varela actúa como brazo ejecutor. Se conoció que muchas veces, pese a la denuncia elevada al órgano nacional -se estima en alrededor de 200 en los últimos seis años-, no siempre se aplicaban las sanciones previstas o al menos no con la celeridad esperada. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación recuerda además que el afectado está amparado por la Ley 18.829 de Agentes de Viajes y por lo tanto no es necesario contar con abogado y sugiere hacer la denuncia en la página del ministerio (argentina.gob.ar/servicio/presentar-una-denuncia-contra-una-agencia-de-viajes).

A su vez, Nación firmó acuerdo para que se remueven publicaciones en internet de agencias de viajes que no están habilitadas.

Mesa de trabajo

Desde la Provincia se consideró que era necesario dar un paso más y de esta manera, se armó una mesa de trabajo para ser más ejecutivos, actuar con celeridad y hasta rastrear de manera anticipada a los estafadores que tienen algunas cosas en común, ofrecen los servicios de transportes o alojamientos a precios muy bajos comparados a las ofertas de las agencias e intentan cerrar el acuerdo lo más rápido posible.

Porque, además, en algunos casos las ofertas de lujos son mucho menos generosas de lo que se había prometido. Por lo tanto, no siempre la estafa es total como sí fue el caso del paquete recientemente ofrecido a Brasil y por el que está detenida la promotora (ver El caso Brasil). La mujer estaría sumamente comprometida porque los investigadores dan seguimiento al dinero entregado mediante billetera virtual y transferencias.

Rodríguez Varela aclaró que nadie que no tenga una agencia de turismo legalmente constituida puede contratar un colectivo para concretar una excursión con fines comerciales. A lo sumo, indicó el funcionario, se puede contratar para llevar delegaciones determinadas o grupo de familias y que de tal situación están en conocimiento las empresas de transporte de pasajeros.

A veces, los viajantes suelen llegar a destino, tras soportar algunos “engaños menores”, como haber comprado un paquete que ofrecía un transporte de lujo y a la hora señalada, aparece un colectivo de dudosa seguridad o los servicios y hotelería, no contaban con todas las comodidades prometidas y comercializadas.

Incluso las autoridades informaron que la otra modalidad de engaño y como forma de sacar unos pesos más, es que algunos operadores suelen hacer negocios ilegales, minutos antes de partir, como pedirles a los viajantes determinados montos para cubrir el seguro de pasajeros que no estaban completadas en las cuotas o no se les había descontado antes. Claramente nunca se termina abonando esa suma a la aseguradora. De esta manera, los encargados de vender estas excursiones juegan a la ruleta rusa, si no hay inconvenientes durante el trayecto, todos volverán felices y contentos. Si ocurre una tragedia o hay problemas en el camino, intentan fugarse o desligarse de responsabilidades.



Dan de baja publicaciones

El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación firmó un acuerdo con la multinacional de tecnología Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, para solicitar la remoción de publicaciones de Instagram y Facebook de quienes vendan servicios turísticos sin ser agencias de viajes habilitadas, consignó el Cronista.

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), a través de su laboratorio de redes detectó más de 15.000 perfiles irregulares, desde 2018, de los cuales 1300 fueron declarados ilegales y ya están cerrados, en un trabajo en conjunto con Turismo.

El caso Brasil que derivó en la detención de la promotora