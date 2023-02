Invertirá en “ladrillos” los casi 60 millones que ganó en la Poceada Misionera

jueves 23 de febrero de 2023 | 11:21hs.

El nuevo millonario es un jubilado de Apóstoles que, tras ganar los 59.900.570 pesos de la Quiniela Poceada Misionera, concretará el viejo anhelo de invertir en inmuebles. Había hecho su jugada en la Agencia N°356 de la Ciudad de las Flores, y fue el único ganador del monto millonario del Sorteo N° 2933 del jueves 16 de febrero; el segundo en importancia desde el lanzamiento de este juego del IPLyC SE. El primero, de 81.782.062 pesos, se llevó un empleado de Garupá, en septiembre de 2022.

Emocionado y feliz, contó que se enteró de la buena noticia un día después -en la noche del viernes- y tuvo que pasar el fin de semana largo inquieto y ansioso, planificando con la emoción a flor de piel. “Estaba reunido con un amigo, cuando apareció otro, que me preguntó si era el ganador de la Poceada. Contesté que no tenía idea, que no había revisado las boletas. Como las tenía en el bolsillo, fui a la agencia y le dije al vendedor, acá traigo la ganadora. Sonriente, el joven revisó una y otra vez, me hizo pasar del otro lado del mostrador y me pidió que no me pusiera nervioso. Sin embargo, me quedé shockeado”, manifestó, quien ya había sacado premios de 23 y 24 mil pesos con este juego del IPLyC SE, y confecciona varios tickets al día, de manera aleatoria.

Una vez que se confirmó la sospecha, “fui a casa y le dije a mi señora: ´zafamos´, la abracé, y me largué a llorar, pensando en tantas cosas que podíamos resolver”, agregó el nuevo millonario, que invertirá en “departamentos” y que seguirá jugando a través de “esa misma maquinita que me dio la suerte”. El pozo estimado para el sorteo de la siesta de jueves (23 de febrero) es de 10.460.000 pesos.