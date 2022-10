Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada

domingo 16 de octubre de 2022 | 6:00hs.

Imaginen a los dinosaurios en la calle. Un cataclismo los eliminó de la faz de la tierra. Desaparecieron como consecuencia del impacto de un gigantesco asteroide, sin embargo su recuerdo persiste y no hay caja de juguetes infantil que no tenga un muñeco que haga referencia a ellos.



Se han realizado películas, escrito novelas, científicos han dedicado su tiempo desenterrando fósiles, incluso han llegado a la ciudad muestras temáticas para asombro de admiradores y conocimiento de quienes no saben mucho sobre el tema.



Pero el detalle es que en Posadas, por la avenida Tomás Guido, llegando a Urquiza, un ejemplar acecha agazapado. Simula ser un adminículo para dejar las bolsas de basura y que queden a salvo de los perros del vecindario, pero en realidad son sobrevivientes que se han refugiado para pasar sus últimos días recordando cuando eran reyes absolutos del planeta.

Foto: Marcelo Rodríguez