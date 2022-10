Oberá en Cortos, relatos de monte y mucho más

El formoseño logró condensar la apabullante exuberancia de la selva paranaense y su misterio inexplicable en un largometraje que atrapa los sentidos, aún siendo una imagen un tanto conocida para los misioneros o litoraleños.

Si bien la historia se enfoca en la relación de un padre que parece estar perdiendo la cabeza y su hijo, con el que no tiene relación asidua y llega a la quinta donde vive, para intentar ‘rescatarlo’, lo natural-sobrenatural va copando poco a poco la pantalla y definiéndose como núcleo de la ficción.

“El monte no es ni bueno ni malo, es el monte’’, reza otra de las frases que se escucha como una voz interna de la naturaleza misma.

Como puntapié de la historia y el marco fotográfico, la película fue filmada en Herradura, en la quinta de los propios abuelos de Caulier. De la misma manera, la mitología regional inspiró esta idea de misterio sin solución.

‘‘Un poco tiende vasos comunicantes con todas las provincias que conforman el nordeste argentino ‘‘, entendió el realizador. “Crecí escuchando hablar del Pombero, el Yasy Yateré y algo que a mí siempre me interesó de esos mitos del Nordeste argentino y Paraguay es esta cosa de que no de que no tienen explicación, no hay una explicación racional que explique el origen del mito o el final del mito, como derrotarlo. Simplemente es’’, apuntó en sintonía con el guión que escribió tras revisitar la quinta familiar.

‘’Lo relacioné también con ciertas historias que había escuchado de gente que fue como ‘tomada por el monte’, pero de una manera más metafórica, como que un día se metió a vivir en el monte y no volvió a la ciudad’’, sumó Caulier.

La idea fue crear una experiencia sensorial. “Desde el principio quise que la película sumergiera al espectador. Quería que la película fuese como una especie de pileta en la que te sumergen, como entrar en una especie de dimensión desconocida durante esa hora y 24 minutos que dura. Por eso tanto con el director de fotografía como con el sonidista, el director de sonido nos esforzamos en construir este mundo desde la imagen y desde el sonido, que este monte no fuese solo un paisaje, sino que fuese algo que te rodea’’, graficó el formoseño sobre la película que tras el paso por algunos festivales nacionales, anoche se vio por primera vez en el NEA.

El estreno no pudo ser en su ciudad natal, por no tener siquiera un cine habilitado.

Al alegar que la situación de Formosa capital es lamentable por no tener siquiera una sala de cine, ponderó que el hecho de que exista la Enerc -Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica- como espacio de formación en Formosa, sumó a que mucha gente se profesionalizara más. Sin embargo, estimó hacer lo propio como en Misiones. “Se necesita una ley de cine provincial, un Instituto de Cine provincial tal como tienen acá que fomente, que se filme en la provincia porque si se va a filmar una película cada tres años es difícil que la gente se profesionalice”, graficó.

Apertura misionera

Ayer se dio oficialmente apertura a la 19º edición del festival Oberá en Cortos en el Cine Teatro San Martín. Los cortos Polvo, de Guillermo Rovira y La yerba de la Justicia de Ulises Rodríguez y los largometrajes Las Fronteras del Tiempo, de Sergio Acosta y El Monte dieron el puntapié.

Tanto autoridades locales como realizadores destacaron la importancia del espacio como impulsor de políticas públicas que hacen crecer al sector y auguraron una interesante edición con más de 70 horas de variada producción. Además, es la primera vez que se suma el Microcines de Oberá cómo pantalla del festival, marcando también una nueva etapa.

En ese marco, el intendente de Oberá, Pablo Hassan, destacó la colaboración entre lo público y privado. “Se logró que el sector privado de la industria del cine en la ciudad sea parte”, expuso.

Por su parte, Mario Giménez, presidente del Iaavim alegó que “vamos a trabajar para hacer crecer el festival y que la comunidad se pueda apropiar de él”. Al mismo tiempo entendió que “el sector audiovisual tiene un lugar de protagonismo en contar historias y en la dinamización de la economía regional”.

El acto fue también una oportunidad para entregar un subsidio al guionista y director del proyecto La gente de la ruta, Lucas Koziarski. Esto, tal como explicó Giménez, surgió ante la demanda del distrito audiovisual Uruguay de contar con líneas de apoyo para el sector emergente.

Así, se subrayó que Misiones no sólo se posiciona en la vanguardia del cine regional y del país, sino que también apuesta a crecer en posproducción e incluso en la producción especial como por ejemplo de filmes adaptados para que personas con distintas discapacidades puedan disfrutar al cien por cien de la experiencia cinematográfica.

De esta manera, hoy se proyectarán cuatro cortos brasileños con subtitulado para personas sordas, intérpretes en lengua de señas argentina y audio-descripción. Son producciones sutilmente modificadas para personas con dificultades sensoriales, espectro autista, trastornos de aprendizaje y otras necesidades especiales en la comunicación. Se sumará también un espacio de recreación, pizarras, libros para pintar y leer, con docentes especializados.

“Se es de dónde se elige ser’’ dice Rafael (Gustavo Garzón) en El Monte, la película de Sebastián Caulier que cerró anoche la primera jornada del Oberá en Cortos.