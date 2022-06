Alumnos de la Comercio, ponen en valor la solidaridad y tienden una mano a niños carenciados

viernes 10 de junio de 2022 | 20:30hs.

Niños que residen entre el barrio La Tosquera e Irrazabal de San Pedro, fueron beneficiados con un valioso gesto solidario por parte de la escuela de Comercio Nº 17 de San Pedro, desde donde surgió un proyecto de intervención que tuvo como objetivo, paliar los días de frío intenso y dotar de abrigos, calzados y ropas a los más carenciados, así como, fortalecer en los estudiantes valores como la solidaridad y empatía por el otro. Estás propuestas resultan enriquecedoras para la formación de los alumnos.

Este año, en el mes de marzo la escuela de Comercio Nº 17 cumplió 30 años de fundación, en ese marco son varias las actividades previstas que serán realizadas durante todo el año, con una historia que tuvo su orígenes en situación humilde y recibió ayuda para salir adelante, tanto que, gran parte de los logros es fruto del esfuerzo de la comunidad, por lo que, buscan poner en valor esa esencia; la de estar rodeados y al servicio de los vecinos, y en especial de los más necesitados.

Fue con esa premisa que juntaron donaciones, tarea que estuvo a cargo de alumnos de quinto año B, que ejecutaron un proyecto desde la materia “Proyecto de Investigación e Intervención Socio Comunitaria”, a cargo del profesor Carlos Drews, que tiene como uno de los ejes, generar intervenciones en la comunidad desde la escuela. Los alumnos tuvieron la posibilidad de conocer uno de los barrios más carenciados de San Pedro, denominado La Tosquera, donde se llevan adelante iniciativas voluntarias en beneficio de los niños como un merendero y fue allí donde realizaron la entrega de las donaciones como un grano de arena por parte de toda la comunidad educativa frente a algunas de necesidades como ropas, abrigos, calzados y alimentos como leche en polvo y azúcar.

“Nuestro pueblo tiene carencias de todo tipo, en muchos casos el estado no llega, o porque no puede o no ve, por eso así como nosotros, desde la escuela, otras instituciones pueden acudir con lo que este a su alcance. Fue por iniciativa de los chicos, yo les incentive y es bueno que puedan conocer otras realidades, que se interioricen y empapen de lo que pasa y no sean solo las materias tradicionales dentro del aula sino salir y vivir estás experiencias” argumentó el profesor Carlos Drews.

La campaña de donación se extendió por dos semanas, los estudiantes recorrieron los cursos dando a conocer la propuesta, toda la escuela se sumó y lograron juntar 40 cajas con donaciones, las que fueron separadas por edades, talles y sexo, a fin de facilitar la distribución en el barrio. Llenos de expectativas, se trasladaron hasta el lugar, en la fría mañana del viernes, para hacer entrega y compartir un momento con los niños, regresaron con el corazón reconfortado al percibir que un trabajo que nació en el aula, arrojó tan buenos frutos.

“Aprendimos nuevas cosas, valores que en la escuelas no se suelen dar, aprendemos matemática, lengua, geografía. Con esta materia aprendemos la solidaridad, toda la escuela, como alumnos, como familia, nos unimos para ayudar a personas como nosotros pero que no están recibiendo privilegios que muchas veces nosotros ignoramos. Nos sentimos muy felices, nos llena de orgullo formar parte de una institución con actitudes como esta” señalo la alumna Viviana Flores, en representación del curso.

Esta ayuda también beneficio a algunos alumnos de la mencionada institución, que son de escasos recursos. En ese sentido, con la ayuda de los preceptores, detectaron con mucho cuidado quienes podían ser los receptores y 15 alumnos se llevaron una bolsa con donaciones.

Desde el área y el curso, destacaron el acompañamiento de la dirección que siempre colabora con este tipo de iniciativas y en esta oportunidad donó dinero en efectivo para la compra de los alimentos que fueron entreados.