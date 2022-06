Los colonos aúnan esfuerzos para que los productos lleguen a ferias en Posadas

miércoles 08 de junio de 2022 | 6:04hs.

La crisis por la falta de combustibles es transversal y también toca a quienes producen alimentos. Este es el caso de los colonos que comercializan sus productos en las ferias francas de Posadas, quienes además de combatir los embates de las heladas fuertes de los últimos días tienen que sobreponerse al déficit de gasoil y los elevados precios de los insumos.

Esto genera como saldo una merma en la cantidad de productores que se acercan a la capital misionera y la búsqueda de estrategias para poder hacer llegar a Posadas, donde se encuentra el mayor mercado.

Así lo expresó a El Territorio el presidente de Ferias Francas José Villasanti: “Estamos, igual que todos, con muchos problemas. Se complica para los productores conseguir combustible, esto es un agravante porque van a las estaciones de servicios y no encuentran gasoil. Hay feriantes que vienen pensando que van a conseguir en Posadas y a veces están con lo justo, preguntan por toda la ruta durante el trayecto para ver si consiguen y no”.

Y agregó: “Por esta razón se da una merma de productores. En el último relevamiento que hicimos había unos 480 que participaban de las ferias. Hoy tienen muchos problemas sobre todo en Gobernador Roca, que es una zona que produce mucho. A esto se suma el precio de los insumos que aumentó muchísimo, como el caso de los fertilizantes”.

La compleja situación se replica en toda la provincia. Foto. NATALIA GUERRERO

Villasanti también señaló que ante esta situación es imposible que no se trasladen los aumentos al consumidor final. Y añaden que no hay que sorprenderse si los fines de semana venideros, las personas se encuentran con precios distintos. También advierten que hubo un cambio en la actitud de los consumidores y sobre esto señaló: “Les cuesta mucho comprar, cuando van a la feria no se llevan tantos productos como antes, miran mucho y son selectivos”. Villasanti resaltó que de todas formas los colonos siempre hacen esfuerzos por proteger a sus compradores, al mismo tiempo que les brindan alimentos frescos en las mejores condiciones.

Unidos

El presidente de ferias francas destacó que por el desabastecimiento de combustibles se está dando una nueva modalidad en la que varias familias se agrupan y aúnan esfuerzos para trasladarse hasta Posadas en una sola camioneta. Esta estrategia les permite poder juntar el dinero para pagar el gasoil y que los costos de traslado disminuyan.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de que más cantidad de productores dejen de participar de las ferias francas, respondió: “Si dejan de venir por completo entraríamos en una crisis terrible, ojalá que eso no ocurra porque esa gente vive de esto. Qué harían en ese caso, esto es la vida para ellos, pagan sus impuestos, mandan a sus chicos a las escuelas”.

En este sentido, enfatizó que los colonos deben venir obligatoriamente a la ciudad a vender porque en sus municipios no tienen la demanda ni la plataforma que significa las ferias francas de Posadas, para comercializar.

Principio de mes

De todas formas y pese a que no es fácil la situación, los productores buscan aprovechar el principio de mes, que es el momento en el que hay mayor flujo de dinero, para priorizar los viajes en estas semanas.

“Estuvo dificil para conseguir combustible, pero tratamos de cargar el tanque completo cuando encontramos. Yo tengo un camión que no gasta tanto, ayer fue una buena jornada, la gente se ve que tiene plata”, contó Luis Andrés Krejci, productor de Olegario Victor Andrade en su puesto del Concejo Deliberante.

La contracara

En algunos casos, las ventas de los productores que trabajan en las chacras merman cada vez más; incluso aquellos que viajan para ganar un extra y ofrecer sus productos, ante la suba o falta de combustible, priorizan vender en sus respectivos municipios.

Es el caso de Rosana Stumezeski, productora de la localidad de Santo Pipó, que en diálogo con El Territorio, expresó: “Es muy complicado el asunto cuando uno viaja, porque si aumenta el precio del combustible hay que subir el producto, pero si incrementamos el precio de las frutas y verduras no se vende lo mismo, es por eso que es complejo y los productores cada vez menos se trasladan”.

Por otra parte, Manuel Pujalski, de Gobernador Roca, precisó: “La falta en los surtidores de las estaciones de servicio se siente, sobre todo para utilizar maquinarias, esto conlleva a que en ocasiones no se puede preparar el suelo con el riego utilizando gasoil. Además se nos achica el margen de ganancia porque aumentan los insumos a la hora de comprar abono o semillas, cada vez son más elevados los costos”.

Incluso, Pujalski acotó que también trajo sus consecuencias el cambio climático, primero la sequía con poca lluvia y luego tormentas muy seguidas, donde se pierden productos y dañan los invernaderos y medias sombra enumeró.

En Montecarlo

Los productores de la feria franca de la localidad de Montecarlo hace muchos años no viajan a Posadas a llevar sus productos.

Según detalló Alfredo Kraus, uno de los productores que solía llegar a la capital provincial, en el momento que podía viajar vendía principalmente cítricos. Sucedió que al poco tiempo aumentó la cantidad de productores que llevaban frutas a vender y dejó de trasladarse porque no le convenía económicamente.

“Muchos años antes de la pandemia los productores que viajábamos desde Montecarlo dejamos de vender en Posadas y reforzamos nuestras ventas a nivel local”, explicó Kraus.

“Igualmente era complicado vender también los plantines de cítricos ya que apareció una enfermedad que afectó a las producciones citrícolas y el Senasa eliminó una innumerable cantidad de esos productos”, agregó.

Otras realidades

Tal como informó este medio días atrás acerca del contexto que sufre no sólo la provincia sino también a otros puntos del país por la falta de combustibles, hay localidades como Garuhapé y Capioví que cuentan con una estación cada una, por lo que los productores aprovechan para abastecerse de todas ellas.

Jorge Danyluk, de Jardín América, expresó que por el momento pueden trabajar, pero hay días que se debe ir a la estación de servicio bien temprano, hay veces que se debe hacer largas colas para poder cargar combustible.

En la localidad de Ruiz de Montoya, Oscar Kaelin dijo que en su zona hay una gran problemática porque el desabastecimiento no les permite proyectar el trabajo con las maquinas en las chacras. Eso los obliga a planificar y calcular todo lo que se hace para usar la menor cantidad de combustible posible.





