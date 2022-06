Chocó, estuvo 25 días en coma y ahora volvió al rally

miércoles 01 de junio de 2022 | 6:05hs.

Hace siete meses Cristian Velázquez sufría un accidente de tránsito y luchaba por su vida en una cama del Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga de Posadas. Por ese accidente no pudo terminar el año como piloto de la categoría Motos del Rally provincial, que lo tenía como uno de los animadores de la Enduro 4.

En menos de siete meses volvió a correr, ahora como navegante de su amigo Héctor “Lalo” Ripoll en la Renault Megane de la Clase N2. Lalo nunca lo dejo solo a Cristian en los malos momentos.

“Estuve 25 días en coma y 45 días internado luego de protagonizar un accidente con mi moto y un colectivo. Llegué al hospital con una hemorragia interna, me rompí pelvis, cadera, tobillos, empeine llegué al hospital muerto me reanimaron con electro tres veces” recordó el navegante de Garupá sobre aquellos días negro donde luchó entre la vida y la muerte.

No sólo eso “después agarré una neumonía y un virus intrahospitalario. Los médicos me dijeron que era muy difícil que vuelva a caminar. Me decían que si volvía a caminar iba a hacer en un año. A los dos meses y una semana me paré y empecé la recuperación”, comentó con una sonrisa, quien pasas sus días dando clases en el gimnasio y colaborando con el auto de carrera.

“Empecé a caminar el 31 de diciembre, el 5 de enero empecé la recuperación y el 14 de febrero empecé a entrenar y acá estoy hoy trabajando y corriendo rally. Me preparé físicamente y mentalmente para poder volver de la mejor manera después de un susto que me di y le di a todos”, resaltó recordando las fechas claves que marcaron su nueva vida.

En la primera fecha del Rally en San Vicente, los miedos lógicos de volver estuvieron a la orden del día, pero una vez que se subió al auto que representa a su municipio, los miedos quedaron atrás con cada acelerada que daba la Megane.

El Renault Megane fue el auto elegido para llegar a la Clase N2.

“Físicamente me sentí bien, no quise hablar ante porque no sabía cómo iba a reaccionar la cabeza. Pero acá estamos con ganas de seguir acompañando a mí amigo Lalo Ripoll en la butaca derecha, quien no me dejó solo nunca y eso habla de compañerismo que hay en el equipo. Estoy muy contento de volver a estar arriba del auto que es lo que me hace bien”, contó.

Ahora se prepara para una nueva fecha en Campo Viera. “Tenemos que recuperar el terreno perdido en San Vicente. No tuvimos un buen arranque, pero hay que mejorar porque Lalo los dos últimos años peleo el campeonato de la N2 (fue tercero en ambos torneos) y este año no puede ser la excepción. Hay mucho por celebrar y disfrutar. La vida me dio una segunda oportunidad y la voy a disfrutar al máximo”.

Cristian es muy querido en el ambiente de rally y sigue los pasos de su papá Luis, quien también fue navegante de rally y cuando se retiró siguió colaborando con la Ampynar hasta los últimos días de su vida.