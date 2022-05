Las Olimpíadas de Matemáticas vuelven con todo

miércoles 18 de mayo de 2022 | 6:05hs.

Mañana se realizará la 31° edición de la Olimpiada de Matemáticas “Ñandú” en toda la provincia. En Posadas el evento se desarrollará en la Escuela N° 1 Félix de Azara y arrancará con la modalidad interescolar que cuenta con la participación de alumnos de escuelas primarias de varios puntos de la provincia.

Luego de la pandemia de Covid-19, que significó una baja importante de participantes debido a las complicaciones de movilidad, acceso a computadoras y conexión de internet, mañana se retoma de manera presencial con 220 estudiantes inscriptos.

Misiones se encuentra dentro del esquema nacional como el distrito 30 de todos los que participan a lo largo del país. Sobre el proceso de examinación Carmen Ríos, secretaria de la delegación misionera de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), contó a El Territorio: “La prueba se realiza de 14 a 16 en todo el país al mismo tiempo, una vez que finalizan los chicos entregan y eso se guarda en un sobre cerrado y firmado por todos los responsables de los colegios presentes. Las evaluaciones quedan guardadas por una semana, hasta que la asociación encargada de la Olimpiada manda las respuestas y las claves de corrección con los puntajes con los que los chicos pasan a la siguiente ronda que es la zonal”.

Esta ceremonia, que se celebra todos los años, tiene distintas instancias en la que la interescolar es la primera luego de la preselección. Una vez superada esta etapa, los alumnos que aprueban acceden al certamen zonal que se realizará el 23 de junio, la siguiente convocatoria es el regional que tiene como fecha el 17 de agosto y finalmente la nacional el 25 de octubre. Este último se lleva a cabo en la localidad de La Falda, Córdoba.

El objetivo de las olimpíadas es motivar a los alumnos a construir herramientas que le ayuden a pensar más que a resolver cálculos. Este tipo de conocimiento va mucho más allá de las capacidades numéricas y aporta importantes beneficios, como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica de forma sistémica.

“No se resuelve cálculo numérico, se resuelven problemas. Por esto muchos chicos pueden arribar de distintas maneras al resultado, no tienen limitación en ese sentido. Esto les fomenta el pensar y luego tienen que explicar cómo llegaron a la resolución”, explicó Ríos.

Y agregó: “Se anota el que desea, los colegios no ponen nota por participar de estos encuentros, hay mucho entusiasmo en los chicos. Contrario a lo que se piensa, no es que los mejores alumnos únicamente se inscriben, porque por ahí el que tiene mejor promedio en Matemática no es el que puede resolver problemas de la manera más óptima”.

La preparación de los alumnos se realiza a través de talleres que son dictados por los docentes que forman parte de la comunidad de las olimpiadas. Pero también por los padres que se interesan en ayudar a sus hijos. Para esto los niños resuelven ejercicios propuestos por la OMA en años anteriores o bien pueden suscribirse al boletín semanal que la organización envía vía mail y que tienen distintos niveles de complejidad, según el certamen.



